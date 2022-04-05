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Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Світ мовчки спостерігав за злочинними діями РФ проти Грузії, Молдови та України, чим розв'язав їй руки для подальшої агресії проти нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

"Якщо це продовжиться, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - зауважив Зеленський, звернувшись до представників ООН із питанням, що готові вони до закриття інституції.

"Якщо ні, то діяти треба просто зараз. Потрібно негайно повертати силу в статут ООН, потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру!", - додав глава нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Жалко, что Сирию и Чечню не упомянул. А также кацапсие подвиги в сбивании гражданских самолётов, взрыванием складов и отравлений опасными веществами людей.
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05.04.2022 18:36
+13
Треба реформа ООН. Як тільки одна з країн. що мають право вето. проводить агресивні дії. то ця країна має тимчасово втрачати це право.






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05.04.2022 18:38
+8
До стенки, а не до мира.!!!
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05.04.2022 18:34
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До стенки, а не до мира.!!!
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05.04.2022 18:34 Відповісти
ООН-ЛАЙНОО...
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05.04.2022 18:35 Відповісти
Жалко, что Сирию и Чечню не упомянул. А также кацапсие подвиги в сбивании гражданских самолётов, взрыванием складов и отравлений опасными веществами людей.
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Чому, згадав і Сирію і збитий Боінг 777.
Грузію, Лівію, Придністров'я також згадав в контексті вини росії
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05.04.2022 20:18 Відповісти
Что у многих на уме то у Зеленского на языке
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Треба реформа ООН. Як тільки одна з країн. що мають право вето. проводить агресивні дії. то ця країна має тимчасово втрачати це право.






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05.04.2022 18:38 Відповісти
І що від того зміниться?він відкрито погрожує ядерною зброєю,а ці оон піджали хвости і сидять дивляться
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05.04.2022 18:39 Відповісти
Нехай погрожує, на цю бензоколонку ніхто не нападає.
А якщо вона хоче сама ******** аб стенку, то це її проблеми.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
Тобто, жити обісоаним то ж краще, ніж ризикнути і може все таки знищити зло?
До того ж, погрожує - не означає, що застосує.
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05.04.2022 20:21 Відповісти
Тимчасово?
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05.04.2022 19:18 Відповісти
Интересно, планета Земля когда касапам войну объявит??
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05.04.2022 18:39 Відповісти
Слідкуючи за сьогоднішніми подіями Зеленський повертається до себе спражнього-зеленого преза і готується до капітуляції України.
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05.04.2022 18:39 Відповісти
п**здіти - не мішки ворочати. Ти коли кажеш щось, то хоч якісь факти вказуй. Хоча для бота це мабуть важко..
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05.04.2022 19:03 Відповісти
Ну правильно, загалом, якщо світ хоче миру, то світ має заборонити війни.
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05.04.2022 18:40 Відповісти
Так, рашка - гарант миру в Україні. Арахамія над угодою працює. Хіба ні?
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05.04.2022 18:40 Відповісти
От коли угода буде готова, тоді й побачимо. Там крім Арахамії, ще є Резніков, так шо не треба паніки
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05.04.2022 19:07 Відповісти
До миру, значить знищити кацапів, державу так точно. Інакше кацап не заспокоїться.
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05.04.2022 18:40 Відповісти
«Фашисты, поддерживающие захватническую риторику, оккупационную политику и войну на чужой земле против некогда братского народа! Вся "русофобия" и "внешняя угроза" у вас в голове - за последние 100 лет никто на вас не нападал, только защищался. Это вы вечно расширялись и укреплялись… В 2022 году начать речь с плача ярославны по чекистско-гэбистскому совку, где "в результате ошибки правления" союзные республики посмели поднять голову после 70 лет кровавого порабощения... Уже одно это можно вписывать в медицинскую карту заглавными буквами, но шоу маст гоу он. Ленин слепил Украину, Сталин не докрутил болты в жерновах советской адовой машины. Россия выплачивала долги, которые "новообразовавшиеся" страны задолжали СССР. Репрессии десятилетиями выжигавшие интеллигенцию, 2 войны в Чечне, Первая Карабахская, танки в Баку 20 января, погромы в Тбилиси, резня в Вильнюсе - кто за все эти "долги" "расплатился" не рассказал…»

Фарида Расулова, руководитель социальных проектов Общественного телевидения Азербайджана.
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05.04.2022 18:42 Відповісти
А взносы в ООН от кацапстана как же? Так что извини клован.
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05.04.2022 18:42 Відповісти
ООН - это никто и ничто. Не может быть среди объединенных наций какие -то избранные, только потому, что у них есть ядерная бимба И право ВЕТО это как средневековое право первой ночи. Справедливость должна быть одинаковой для всех - и для Андорры и для Китая
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05.04.2022 18:47 Відповісти
******* зрадаебы
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05.04.2022 18:48 Відповісти
Не критикуйте владу під час війни.
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Агрессора надо не к миру принуждать, а уничтожать его военную машину, его армию. А насчет ООН, я поясню украинцам, что такое ООН и для чего он на самом деле был создан.
В далеком 1945 году амер. разведка "расколола" советский дипломатический шифр. Об этом было доложено Президенту США, и моментально жена!!! президента дала команду прекратить чтение советских шифровок! Не пояснить такое было нельзя, поэтому она объяснила тем, что если об этом узнает "дядюшка Джо" (Сталин), то он может не захотеть входить в ООН.
Т.е. уже тогда для Президента США нахождение России (а именно так часто СССР назвали в США) в составе ООН было важнее чем все интересы США вместе взятые.
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05.04.2022 18:50 Відповісти
Ну хоч посилання якесь би до цих слів, а наче трансляція каналу "Звєзда"..
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05.04.2022 19:10 Відповісти
мимо кассы приятель, это рассказывал бывший работник Госдепа США, вот так то
кстати секреты атомной бомбы Советы тоже получили от США, причем советск. разведка тут не причем, они лишь курьерами работали.
Другие тоже вносили вклад как могли - Британия после войны предала всю документацию на лучший в то время авиационный реактивный двигатель Ролс-Ройс. Вот так появились Миг-15, Миг-17, Миг-21.
Глобалистам нужен весь мир целиком. Именно поэтому Дж Буш старший в 1991 был освистан в украинском парламенте (тогда еще советской Украины), когда он говорил, что Украине ни в коем случае не надо выходить из СССР...
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05.04.2022 19:21 Відповісти
А чем мы сейчас по вашему занимаемся?
Токо у вас литачки хер выпросиш, даже румынов закидали ф16 доверху, хотя они им нахер не нужны.
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05.04.2022 19:24 Відповісти
мы это кто? Если о вашей власти то вот чем она занималась:
после прихода Зе-комнады во власть были моментально заморожены и лишены финансирования след. разработки:
1) тяж. крылатые ракеты Спапсан-Гром2 кот были уже готовы к финальным испытаниям к 2020
2) противокорабельные Нептун, готовы были уже к концу 2019 года
3) беспилотник Сокол 300
Кстати программу тяж. крылатых ракет Сапсан с такой же скоростью "порезал" до этого другой президент - Янукович
Не задумывался почему у страны способной делать ракеты (космические) и большие самолеты (АНы) до сих пор нет собственного ударного беспилотника?
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05.04.2022 19:40 Відповісти
Я за Зе не голосовал, и его позоденьки мне известны.
Я про то, что Америка сильно хочет... и все.
Одним оборонительным вооружением победу не одержать.
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05.04.2022 19:52 Відповісти
если бы только Зеля. Я в 2003 еще в Украине жил, помню как люди разделись на 2 лагеря. Люди типа меня не могли понять 2 вещи:
1) как такое огромное ко-во людей может хотеть видеть своим Президентом тупого имбецила с 2мя ходками
2) откуда такая ненависть у "прихильників" Януковича к тем, кто его не хотел видеть Президентом.
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05.04.2022 20:10 Відповісти
Янык тогда был премьером и за пару месяцев пенсам добавил + 100 гривен к 140, в итоге у моей соседки была пенсия на 10 грн меньше, чем моя зарплата на четверых в семье, жена в декрете.
Это ответ на первый вопрос и сразу на второй, почему халявщики возненавидели противников.
Они тебе черта выберут за гречку.
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05.04.2022 20:20 Відповісти
Слова вірні, але результат скоріш за все буде, як завжди
Побалакали та заплакали, може ще поаплодують і розійдуться
А Росія буде як у басні Крилова "А Васька слушает да ест"
немає ніяких важелів впливу у цієї марної організації
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05.04.2022 18:53 Відповісти
от не люблю Трампа,але важко не погодитись з його характеристикою ООН....(((
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05.04.2022 18:55 Відповісти
При Трампе это война просто не была бы возможна
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05.04.2022 19:04 Відповісти
можливо Ви праві
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05.04.2022 19:10 Відповісти
О том, как свинособаки поддерживают войну ВИДЕО https://twitter.com/i/status/1510950346742509570
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05.04.2022 18:55 Відповісти
Феерично!
" ...кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції"

Да, господин президент, это так. И так было всегда. И не понимает это только актер 95 квартала.
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05.04.2022 18:55 Відповісти
Армія України на момент 1993 року була дуже сильна і не Зеленський розвалив її. Кожен з презедентів приклав до цього зусилля. Тільки Порошенко почав її зміцнювати
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05.04.2022 19:16 Відповісти
Задрали, Дякули зі своєю рекламою Бариги! Коли ви вже зникнете!
Аякже, найбільше зміцнив армію Міністр економічного розвитку і торгівлі в Уряді Микіли Яновича Азірова.

Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України 23 березня 2012 року.
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05.04.2022 19:34 Відповісти
1. На 1993 г. Армия Украины была слабой, отсталой и совковой. Но техники и боеприпасов было очень много.
2. Выссеры секты "святого Пэ" - не комментирую.
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05.04.2022 20:15 Відповісти
Подяка спічрайтеру. Хороша промова.
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05.04.2022 18:57 Відповісти
Тонко. Зачетный тролинг.
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05.04.2022 20:17 Відповісти
І тут Остапа понесло. Заліз на свого коника кидатися гаслами на хвилі всесвітньої підтримки. Все одно воно нікчемне чмо!
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05.04.2022 19:22 Відповісти
да все мы отчасти ублюдки... Украина радуется турецким байрахтарам, но при этом забывает (или не хочет помнить) что Турция такой же агрессор и давно уже с поводом "защиты турецкого мира" вторглась в Кипр и до сих пор оккупирует. Не было там ни СССР, ни России, ни Турция на тот момент не являлась державой, не было у нее ни ядерного оружия, но "прагматичные политики" решили что Греция/сев. Кипр слишком мелко чтобы портить отношения с Турцией (единственной мусульманской страной в НАТО и союзнице, особенно учитывая геополитику - на задворках СССР), и все ограничилось краткосрочной "глубокой озабоченностью". И мир продолжал жить как ни в чем не бывало, с периодическими переговорами ради переговоров, а под конец по плану "Кофи Анана" предложили грекам-киприотам - а давайте создавайте федерацию из 2 субъектов, без каких-либо имущественных претензий или возвращений беженцам имущество и т.д. Турки-киприоты на референдуме поддержали сий план, а греки конечно послали вслед за рюсским кораблем. Ну и опять мир продолжил жить себе дальше. Ну рюским особого повода и не нужно было, но какого х***?! то есть Турции так можно было, сошло и сходит с рук, а мы че ***, менее важные, меньше эк. интересов тут у запада? и в конце концов у нас ЯО мать его!!!

Да, этот прецедент ублюдок путин отлично помнил, Саакашвили говорил что при первой встрече с этим ублюдком, путин прямо сказал ему что устроит Грузии северный кипр. Так что вот так, все мы были с краю, нам бы хны на чужие проблемы, лишь бы нас не касалось. Точно так ограничилась Украина "глубоким возмущением" в 2008-м, точно также Грузия продолжает жить себе "с глубоким возмущением" по Украине (ну, вот правительство Грузии заявляет - мы-то Украину во всяких там международных инстанциях голосуем против рашки, и гуманитарку отправляем. чего еще нам делать?), и такие примеры можно приводить до бесконечности. Да, эти проститутки европейские, особенно Франция с Германией, недолго возмущались в Грузии, уже через пару месяцев Франция вела переговоры с рашкой о поставках вертолетоносца Мистраля рашке (ну, по результатам войны в Грузии им срочно понадобились), и еще и Германия - мол ну в целом, более-менее рашка выполнила "мирный договор" по Грузии, ну не стреляет ведь? Ну не отвела войска как подписывала, ну признала абхазию с цхинвали, ну и дополнительно территории себе прибрала к рукам, ну баз понатыкала, но в целом выполнила (?!). аппетит приходит во время еды, настал черед Крыма и Донецка с Луганском. И там опять переговоры ради переговоров... И аппетит и вправду разыгрался, а че на этом-то останавливаться и не прибрать к рукам не только там оставшиеся части Донецко-Луганских областей, но и Харьков с Мариуполем и Одессой? А раз так, почему бы и не всю Украину? И опять, пердун Байден до войны ведь заявлял, ну разве если "малая" агрессия, то санкций не будет (опять думали скормить малым).
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05.04.2022 19:56 Відповісти
совбез оон почти всегда ничего толком не давал
по ливии решения принимали вне совбеза
т.к. китай и россия вето накладывали
по сирии в разные моменты тоже то одни то другие накладывали

если выпернуть рашку из совбеза, останется там китай
я не уверен что он всегда будет голосовать "за"
тут или запрещать право вето постоянных членов или что то менять

хотя опять же повторюсь, важные решения принимались без совбеза оон
т.е. фактически этот свет не выполняет на себя возложенных функций

единственный раз когда оон решал что то для остановки войны
была война в корее, когда под эгидой оон там воевали в основном американцы
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05.04.2022 21:12 Відповісти
 
 