Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський
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Світ мовчки спостерігав за злочинними діями РФ проти Грузії, Молдови та України, чим розв'язав їй руки для подальшої агресії проти нашої держави.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.
"Якщо це продовжиться, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити", - зауважив Зеленський, звернувшись до представників ООН із питанням, що готові вони до закриття інституції.
"Якщо ні, то діяти треба просто зараз. Потрібно негайно повертати силу в статут ООН, потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру!", - додав глава нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Грузію, Лівію, Придністров'я також згадав в контексті вини росії
А якщо вона хоче сама ******** аб стенку, то це її проблеми.
До того ж, погрожує - не означає, що застосує.
Фарида Расулова, руководитель социальных проектов Общественного телевидения Азербайджана.
В далеком 1945 году амер. разведка "расколола" советский дипломатический шифр. Об этом было доложено Президенту США, и моментально жена!!! президента дала команду прекратить чтение советских шифровок! Не пояснить такое было нельзя, поэтому она объяснила тем, что если об этом узнает "дядюшка Джо" (Сталин), то он может не захотеть входить в ООН.
Т.е. уже тогда для Президента США нахождение России (а именно так часто СССР назвали в США) в составе ООН было важнее чем все интересы США вместе взятые.
кстати секреты атомной бомбы Советы тоже получили от США, причем советск. разведка тут не причем, они лишь курьерами работали.
Другие тоже вносили вклад как могли - Британия после войны предала всю документацию на лучший в то время авиационный реактивный двигатель Ролс-Ройс. Вот так появились Миг-15, Миг-17, Миг-21.
Глобалистам нужен весь мир целиком. Именно поэтому Дж Буш старший в 1991 был освистан в украинском парламенте (тогда еще советской Украины), когда он говорил, что Украине ни в коем случае не надо выходить из СССР...
Токо у вас литачки хер выпросиш, даже румынов закидали ф16 доверху, хотя они им нахер не нужны.
после прихода Зе-комнады во власть были моментально заморожены и лишены финансирования след. разработки:
1) тяж. крылатые ракеты Спапсан-Гром2 кот были уже готовы к финальным испытаниям к 2020
2) противокорабельные Нептун, готовы были уже к концу 2019 года
3) беспилотник Сокол 300
Кстати программу тяж. крылатых ракет Сапсан с такой же скоростью "порезал" до этого другой президент - Янукович
Не задумывался почему у страны способной делать ракеты (космические) и большие самолеты (АНы) до сих пор нет собственного ударного беспилотника?
Я про то, что Америка сильно хочет... и все.
Одним оборонительным вооружением победу не одержать.
1) как такое огромное ко-во людей может хотеть видеть своим Президентом тупого имбецила с 2мя ходками
2) откуда такая ненависть у "прихильників" Януковича к тем, кто его не хотел видеть Президентом.
Это ответ на первый вопрос и сразу на второй, почему халявщики возненавидели противников.
Они тебе черта выберут за гречку.
Побалакали та заплакали, може ще поаплодують і розійдуться
А Росія буде як у басні Крилова "А Васька слушает да ест"
немає ніяких важелів впливу у цієї марної організації
" ...кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на силу права, не на міжнародні інституції"
Да, господин президент, это так. И так было всегда. И не понимает это только актер 95 квартала.
Аякже, найбільше зміцнив армію Міністр економічного розвитку і торгівлі в Уряді Микіли Яновича Азірова.
Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України 23 березня 2012 року.
2. Выссеры секты "святого Пэ" - не комментирую.
Да, этот прецедент ублюдок путин отлично помнил, Саакашвили говорил что при первой встрече с этим ублюдком, путин прямо сказал ему что устроит Грузии северный кипр. Так что вот так, все мы были с краю, нам бы хны на чужие проблемы, лишь бы нас не касалось. Точно так ограничилась Украина "глубоким возмущением" в 2008-м, точно также Грузия продолжает жить себе "с глубоким возмущением" по Украине (ну, вот правительство Грузии заявляет - мы-то Украину во всяких там международных инстанциях голосуем против рашки, и гуманитарку отправляем. чего еще нам делать?), и такие примеры можно приводить до бесконечности. Да, эти проститутки европейские, особенно Франция с Германией, недолго возмущались в Грузии, уже через пару месяцев Франция вела переговоры с рашкой о поставках вертолетоносца Мистраля рашке (ну, по результатам войны в Грузии им срочно понадобились), и еще и Германия - мол ну в целом, более-менее рашка выполнила "мирный договор" по Грузии, ну не стреляет ведь? Ну не отвела войска как подписывала, ну признала абхазию с цхинвали, ну и дополнительно территории себе прибрала к рукам, ну баз понатыкала, но в целом выполнила (?!). аппетит приходит во время еды, настал черед Крыма и Донецка с Луганском. И там опять переговоры ради переговоров... И аппетит и вправду разыгрался, а че на этом-то останавливаться и не прибрать к рукам не только там оставшиеся части Донецко-Луганских областей, но и Харьков с Мариуполем и Одессой? А раз так, почему бы и не всю Украину? И опять, пердун Байден до войны ведь заявлял, ну разве если "малая" агрессия, то санкций не будет (опять думали скормить малым).
по ливии решения принимали вне совбеза
т.к. китай и россия вето накладывали
по сирии в разные моменты тоже то одни то другие накладывали
если выпернуть рашку из совбеза, останется там китай
я не уверен что он всегда будет голосовать "за"
тут или запрещать право вето постоянных членов или что то менять
хотя опять же повторюсь, важные решения принимались без совбеза оон
т.е. фактически этот свет не выполняет на себя возложенных функций
единственный раз когда оон решал что то для остановки войны
была война в корее, когда под эгидой оон там воевали в основном американцы