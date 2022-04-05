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Роскомнагляд звинувачує Вікіпедію в "інформаційних атаках" і вимагає видалити правду про воєнні злочини в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вікіпедія

Роскомнагляд пред'явив претензії російськомовній версії Вікіпедії. У Росії вимагають видалити статті про повномасштабну війну в Україні та звірства російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформаціїі при РНБО України.

Вікіпедія повідомила про претензії Роскомнагляду до змісту п’яти матеріалів через російський закон про "фейки":
1. "Битва за Київ (2022)";
2. "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну";
3. "Обстріл лікарні в Маріуполі";
4. "Руйнування Маріупольського театру (2022)";
5. "Різанина в Бучі".

"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.

Читайте також: Російська влада продовжує воювати з Вікіпедією через статтю про вторгнення в Україну

Нагадується, що Роскомнагляд неодноразово погрожував заблокувати сайт на території РФ, за начебто неправильне висвітлення "спецоперації" в Україні.

Росіянам не потрібно знати правду - вважають у Роскомнагляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роскомнагляд пригрозив "Вікіпедії" блокуванням через статтю "Вторгнення Росії в Україну 2022"

Нагадаємо, Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти, якою опікується неприбуткова організація "Фонд Вікімедіа".
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Топ коментарі
+26
Александр Невзоров
Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову,безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор -НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа ( чистилище) и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению-съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR подтверждают моё мнение.
Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи -ложь,фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.
Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.
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05.04.2022 18:57
+17
Тут помилка. Це не "пуиінскіж вайска", це саме "рассєйскіж вайска" - срєз рассєйскага общєства, тобто це і є ті самі рассєянє.
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05.04.2022 19:01
+11
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05.04.2022 19:47
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Кацапскі дурні свині-правду ніколи не приховати не видалити не знищити...
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05.04.2022 18:57 Відповісти
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05.04.2022 19:05 Відповісти
Александр Невзоров
Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову,безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор -НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа ( чистилище) и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению-съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR подтверждают моё мнение.
Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи -ложь,фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.
Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.
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05.04.2022 18:57 Відповісти
Тут помилка. Це не "пуиінскіж вайска", це саме "рассєйскіж вайска" - срєз рассєйскага общєства, тобто це і є ті самі рассєянє.
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05.04.2022 19:01 Відповісти
Точно!
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05.04.2022 19:11 Відповісти
Даже во время Второй Мировой войны гитлеровской германии не приходило в голову такой бред обвинять в убийстве советских людей советскую армию, а советскую авиацию обвинять в разбомблении своих же городов. Мерзские чудовища..
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05.04.2022 19:22 Відповісти
при всій повазі до Невзорова, але...росіянам безумно больно? адская боль? вибору їм не залишили? да вони з самого початку не хотіли знати правди, вони ж і за Голодомор так правди і не признали, заспокоїлися на тому що "а у нас тоже голод бил!" людям, які в Бучі загинули від рук загарбників ці ви..кі не залишили вибору, люди які тиждень мучалися в нелюдских умова ось де адська біль, безумна, з малими дітьми серед трупів сидіти і не знати яка хвилина остання. Нам все ж таки треба забувати за русских аналітиків, журналістів та інших. Свій до свого по своє.
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Знаючи його їдкий сарказм, можу точно сказати, що він їх тролить.
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05.04.2022 19:37 Відповісти
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05.04.2022 19:47 Відповісти
Приятная мысль.Поддерживаю.👍
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05.04.2022 20:16 Відповісти
Ещё в прошлом веку не было возможности быстро осведомить весь мир о зверствах тоталитарных режимов. Вот что делает средства глобальной коммуникации. И наличие "фотоапарата" у почти каждого в кармане. Убийцы теперь может говорить что им хочется, но факты на лицо.
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05.04.2022 20:50 Відповісти
мысли верные
но невзоров как личность очень мутный тип
он был доверенным лицом путина долгое время
плюс он был другом криминального авторитета питерского кумарина
(банды криминальные были на крючке у фсбешников
каких то бандюг даже убивали отравлением полонием и прочими смертельными веществами)

то что он сейчас говорит такие вещи не значит что он "свой"
плюс он же сам напомнил про свой пропагандийский фильм "чистилище"
где сняль дичайшую ложь на чеченскую войну и на чеченцев
даже если это какой то атм режжисерский прием
народ то фильм воспринимал просто, показывают зверства, значит так и было
(зверства военных российских разумеется там никто бы не снял)
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05.04.2022 20:57 Відповісти
60 лет назад вышло постановление ЦК КПСС о введении обязательных курсов по истории КПСС и диалектическому материализму во всех высших учебных заведениях.
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05.04.2022 18:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE


Перехват переговоров: Один из пилотов группы вертолётов ВКС России сбежал и улетел в сторону Украины

закачайте у вікіпедію
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05.04.2022 18:57 Відповісти
Официально ещё не подтвердили. Но увидим по реакции в той стороне - если одного борта уже нигде не пустит.
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05.04.2022 20:45 Відповісти
За кацапським кораблем! Напишіть дуркюеі кацапи власну русопедію. Навіщо вам міжнародна, коли ви не люди.
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05.04.2022 18:58 Відповісти
Да забейте болт на кацапских подонков. Что-то Ютуб они у себя не спешат блокировать. К чему бы это?
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05.04.2022 18:59 Відповісти
Дикарям давно пора обьявить весь цивилизованный Мир экстремистской организацией, и запретить вот это все на просторах страны-помойки. И сразу все встанет на свои места, как на картах Птолемея - там, где сейчас Украина - города, а там, где сейчас страна-помойка - андрофаги(людоеды).
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05.04.2022 18:59 Відповісти
та хоть всріться, факти будуть факати вас, п.дорів парашиньських
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Над Бєлгородом пролунав вибух
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Перехват переговоров: Один из пилотов группы вертолётов ВКС России сбежал и улетел в сторону Украины
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05.04.2022 19:00 Відповісти
от самый Мюнхгаузен - И вот тут некоторые стали позволять
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05.04.2022 19:01 Відповісти
Рьоськомь- фєйк
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Русский военный роскомнагляд, иди на...уй.
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05.04.2022 19:15 Відповісти
Пускай себе на хер соли насыпят, волчары ипучие.
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05.04.2022 19:29 Відповісти
Нехай на расії не користуються благами піндосської цивілізації, а придумають (читай коряво зкопіюють) свою власну Чебурашкопедію...
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05.04.2022 20:12 Відповісти
Правда завжди була ахілесовою п'ятою Московії, її від правди корчить.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
рашка опустилась до такого дна, что "патриотичные" новости и комментарии
строчат на сайтах типа overlockers ru
все кто что то высказывает другое, обвиняют что они "хахлы"
хотя я на том сайте сидел с 2007го года
а эта дичь с ложью массово началась где то несколько месяцев назад
что указывает что они готовились по всем фронтам
(лживые тезисы как всегда в наборе
"8 лет бомбят данбаз"
"нацисты", "азов"...
это до 24го фервался
сейчас смакуют разрушения после ракетных атак по различным объектам )
надеюсь в свете полного закрытия информпросттранства сайт нахрен закроют
или хотя бы запретят "блогерам" новости писать, потому что новости самой редакции
никогда с подобной дичью не выходили
все по тематике сайта про компьютерное железо и с ним связанное
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05.04.2022 21:03 Відповісти
 
 