У Лондоні продали картину Бенксі за понад $100 000. Кошти підуть на "Охматдит", - МОЗ

У Лондоні відбувся благодійний аукціон на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит, де було виставлено унікальну антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

" Сума від продажу картини анонімного англійського художника Бенксі на аукціоні склала понад $106 тис. Нагадаємо, що кошти з продажу картини будуть передані українській дитячій лікарні "Охматдит". Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що торги починались від 20 000 фунтів стерлінгів.

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