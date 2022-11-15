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У Лондоні продали картину Бенксі за понад $100 000. Кошти підуть на "Охматдит", - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бенксі

У Лондоні відбувся благодійний аукціон на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит, де було виставлено унікальну антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

" Сума від продажу картини анонімного англійського художника Бенксі на аукціоні склала понад $106 тис. Нагадаємо, що кошти з продажу картини будуть передані українській дитячій лікарні "Охматдит". Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що торги починались від 20 000 фунтів стерлінгів.

Також читайте: У Лондоні на аукціон виставили антивоєнну картину Бенксі, кошти з продажу якої підуть на допомогу "Охматдиту". ФОТО
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Десь у Польщі 95 квартал гастролює з дивними жартами.
Хоча зараз не до жартів. Але хто на що учився....
Теж мабуть всі виручені кошти на благочинність підуть.
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05.04.2022 19:01 Відповісти
Навіть війна не може побороти зебілний комплекс неповноцінності.
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05.04.2022 19:02 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/12270
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05.04.2022 19:01 Відповісти
Запись, от которой стынет кровь в жилах. На глазах детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали, и говорили, чтобы они уважали в будущем россиян.
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05.04.2022 19:02 Відповісти
 
 