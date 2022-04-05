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війна (56949) Зеленський (17537) ООН (2769) трибунал (231) воєнні злочини (1575)

Зеленський вимагає трибуналу для винних у воєнних злочинах в Україні та закликає ООН реформувати глобальну систему безпеки або саморозпуститися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Наразі необхідно трансформувати всю систему глобальної безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно негайно притягувати до відповідальності російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на територій України. Кожен, хто віддавав такі накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. Я хочу нагадати дипломатам із Росії, що після другої світової війни покарання не оминуло таку людину як Ріббентроп і хочу нагадати архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало і Адольфа Айхмана. Ніхто з винних не сховається", - зауважив глава держави.

"Сьогодні саме час трансформувати систему, режимом якої є Організація Об'єднаних націй. Ми закликаємо скликати глобальну конференцію, ми просимо зробити це вже у мирному Києві для того, щоб визначитися, як будемо реформувати глобальну систему безпеки, як будемо реально гарантувати непорушність кордонів, як будемо утверджувати верховенство міжнародного права", - додав він.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й у темні часи. Зараз ми потребуємо рішень від Радбезу для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш формат безальтернативний і виходу просто немає - то далі тільки саморозпуск", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює право вето в Радбезі ООН на право смерті. Потрібно негайно примушувати агресора до миру, - Зеленський

Він висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту.

"Мир потрібен Україні, мир потрібен Європі, мир потрібен світу!", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Чекайте. Зеленський збирається домовлятись з Хутіном .
Сам його на трибунал приведете чи як ?
Щось я не розумію...
З папірця Зеленський читає одне, а самостійно він говорить інші тези, суперечливі своїм виступам.
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05.04.2022 19:05
+10
Вова , ты завтра подпишешь мирный договорняк , подкинешь воду в Крым , территорий разных . Какой суд , трибунал , компенсации ? Бредишь ?
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05.04.2022 19:10
+8
Это все, самораспуститься? Или еще что-то сделать, пока беня спит? Трибунал в той или иной форме будет и это правильно. А вот про безопасность Украины обязан был думать ты и только ты, а не Красный Крест. У Креста своих забот хватает.
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05.04.2022 19:09
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Ага,зараз вони покинуть кормушку,зтурбуються,ще пару раз і на кіпр відпочивати
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Не треба критикувати українську владу під час війни.
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05.04.2022 19:29 Відповісти
Я про оон взагалі то
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05.04.2022 20:14 Відповісти
И кто это у нас такой тут ручкой трясёт и требует, и ПРИДУМАЛИ НОВУЮ МИРОВУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ. да это никак реинкарнация Маннергейма
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Не просто самораспуститься , а убиться лысой головой небензи об стену
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05.04.2022 19:05 Відповісти
Чекайте. Зеленський збирається домовлятись з Хутіном .
Сам його на трибунал приведете чи як ?
Щось я не розумію...
З папірця Зеленський читає одне, а самостійно він говорить інші тези, суперечливі своїм виступам.
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05.04.2022 19:05 Відповісти
Это все, самораспуститься? Или еще что-то сделать, пока беня спит? Трибунал в той или иной форме будет и это правильно. А вот про безопасность Украины обязан был думать ты и только ты, а не Красный Крест. У Креста своих забот хватает.
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05.04.2022 19:09 Відповісти
Вова , ты завтра подпишешь мирный договорняк , подкинешь воду в Крым , территорий разных . Какой суд , трибунал , компенсации ? Бредишь ?
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05.04.2022 19:10 Відповісти
Если не удастся отстранить мордор от блокировки, тогда самороспуск и организовать по-новому, без блокировки мордором. А полная реформа ООН позже.
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05.04.2022 19:10 Відповісти
Он прав, оон самая бездарная орга, после международного красного креста(Украинское молодцы-ставим за них свечки)
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05.04.2022 19:15 Відповісти
Я не голосовал за Зеленского. Конечно критиковать его надо и во время войны. Но без идиотского хамства.
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05.04.2022 19:16 Відповісти
Та оон давно -помийка , на яку не варта звертати уваги .Там велика група держав , Африки , південної і центральної Америки , Азії - тупо хто їм більше відвалить бабла - тому й голос .Така сама ФІФА , і різні інші міжнародні організації .
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05.04.2022 19:19 Відповісти
Вимагалка виросла? Бо тут я бачу ще одного кандидата для трибуналу, вірніше лідера списку, тільки в Україні.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
Все правильно сказал. Большинство канадцев и амеров говорят что эта шарага не нужна если от нее нет никакой пользы.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
пора бубе вулык прыдбаты...
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05.04.2022 19:22 Відповісти
бжоли вулик з медом захищають, а не роздають наліво та направо по договору
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05.04.2022 19:41 Відповісти
то шоб питарив ооновских було куды кыдаты...
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05.04.2022 19:44 Відповісти
у вулик кацап не вміститься
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06.04.2022 08:02 Відповісти
Там доречі портнов на цьому об'єднаному телемарафоні виліз. Ти теж з цього радіти будеш?
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05.04.2022 19:41 Відповісти
Портнов? Виліз представником якої країни?
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05.04.2022 20:49 Відповісти
Це ганьба скаржитися на кацапську худобу якимось корумпованим (самими ж кацапами!) організаціям! Відповідь має бути такою ж: вирізати чотириста кацапів у якійсь білгородській області.
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05.04.2022 19:26 Відповісти
Для початку слід переглянути легітимність членства РФ в ООН, куди цей нинішній глобально-політичний смітник увійшов свого часу лише як самопроголошена правонаступниця колишніх свовьєтов, а й яка, мачи поки що право вето, нахабно й безглуздо накладає його й далеко неодноразово, гальмуючи обговорювані мирні інаціативи світового співтовариства.
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05.04.2022 19:29 Відповісти
Таку кормушку з бюджетом невеликої країни, призвати до саморозпуску!
Бач, чого захотів!
А що будуть робити тисячі дармоїдів, яки там штани та спідниці протирають?!
Лише якщо з десятка три країн вийдуть з цієї ганебної установи, може вона й посиплеться.
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05.04.2022 19:32 Відповісти
И какой вердикт? Посмотрим? А нам надо убивать рашистских гадов. А кто-то думал за освоение космоса. Какой первый Закон землян? Человек человеку - волк?
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05.04.2022 19:34 Відповісти
Второе умное заявление за сутки. Хай буде. Але, усе одно не вірю, бо шмаркля.
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05.04.2022 19:53 Відповісти
если окажется что все зверства напрямую шли по команде из кремля
и выяснится сейчас
и оон выдвинет обвинение в военных преступлениях верхушке рф
(дайте помечтать)
то что будет делать зеленский? вести переговоры в таком случае ведь невозможно
а что это значит?
а значит что ограничатся минмум, требованиями выдать командиров и офицеров, мелких чинов
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05.04.2022 20:52 Відповісти
 
 