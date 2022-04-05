Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато. Ті, хто здалися в полон, розповіли ЗСУ про тактику армії РФ, - представник легіону
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Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" і боротися з путінським режимом на боці України дуже багато, заявили представники легіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, розповів представник легіону, російський військовослужбовець на пресконференції сьогодні, 5 квітня.
"За один день – понад 300 заяв, щоб вступити до легіону. Охочих дуже багато", - зазначив він.
Говорячи про кількісний склад легіону, він зазначив, що його чисельність велика, але точної кількості з міркувань безпеки не назвав.
"До нашого легіону також входять наші брати-білоруси. До нашого легіону входять діючі та відставні військові Російської Федерації і не тільки. Приїжджають люди з різних країн, щоби боротися з путінським режимом", - розповів іще один представник легіону.
За словами легіонерів, здавшись у полон і вступивши до легіону, вони розповіли ЗСУ, як діють батальйонно-тактичні групи армії РФ, оскільки самі неодноразово брали участь у різних навчаннях на території Росії.
Бійці легіону наголосили, що на території України немає жодної спеціальної операції.
"Тут йде справжня війна проти мирного населення", - наголосив один із легіонерів.
Учасники пресконференції закликали військовослужбовців РФ здаватися в полон, вступати до легіону і разом боротися з путінським режимом, "щоб колись Росія стала вільною країною".
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13:26, 02.09.2010
13 хв.16449
Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... Енкаведешники видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок... Інтерв'ю з Степаном Семенюком
Бандера - єдиний лицар у Європі, хто 1941 року сказав Гітлеру «ні»... УПА зростала в боротьбі з фашистами... енкаведешників видавали себе за вояків УПА, убивали дітей, жінок...
У День Незалежності, коли я поверталася додому, проходячи повз мітинг на одній з центральних площ Києва, почула короткий, тривалістю з хвилину, виступ котрогось з мітингувальників. Цей виступ мене буквально заворожив. Літній чоловік говорив про те, що незалежність слід здобувати щодня і щодня доводити, що ми її варті. А щоб стати вільними, треба хотіти стати вільними. У цих словах було стільки внутрішньої сили й щирості, що я вирішила поспілкуватися з промовцем.
Степан Семенюк - один із перших творців загонів Української повстанської армії, колишній в'язень, чий смертний вирок замінили на 20 років каторжних робіт. І він один з останніх воїнів УПА, хто ще залишився живий. У підручнику з історії для 5-го класу, переписаному на догоду кремлівському керівництву, вилучено розділ про УПА.
Сьогоднішнє інтерв'ю - наш подарунок тим, кому цікава чесна історія України. Я запросила пана Семенюка в УНІАН...
Ми спускалися з Михайлівської площі на Європейську, намагаючись пробитися крізь «святкові» загороди Управління державної охорони та міліції.
- Прошу обійти площу та йти через Майдан, - сказав мені охоронець, не пускаючи йти по прямій дорозі.
- Та зі мною 80-річний політв'язень, йому важко ходити, пропустіть нас, - намагалася переконати охоронця.
- Нє положено, ето моя работа, - пробубонів він у відповідь.
- Мені не 80, а 90 років, і ми з вами прекрасно пройдемося по Хрещатику, - взявши мене під руку, сказав Степан Семенюк - політичний референт крайового проводу Організації українських націоналістів (щось на зразок ідеолога ОУН) та голова політичного відділу воєнної округи УПА. Цей дід виглядав справжнім аристократом порівняно з охоронцями від УДО, які нагадували радше зібрання поручиків ржевських, а не вишколених військових.
https://www.unian.ua/politics/396595-vojin-upa-u-nas-bula-rosiyska-sotnya-ta-viddil-natsmenshin.html
Эти тоже не за Украину, и их имперские взгляды тоже нужно очень тщательно профильтровать.
«Бандерівський інтернаціонал»: неукраїнці в лавах УПА
https://www.radiosvoboda.org/a/28791795.html
Реклама этого Легиона, идеи о свободной от кремлядей России должна быть на всех русскоязычных платформах. Денег на это не жалеть. 1 млн долларов на это принесет пользы больше, чем 10 млн потраченных на оружие.
Ще й озброїли це лайно собаче!
Щоб вони почали стріляти в спину нашим воякам, або просто втекли в парашу!
Це готові диверсанти в тилу!