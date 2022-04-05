Уламки ракети окупантів впали на склад міндобрив на Тернопільщині, стався витік хімікатів, - глава ОВА Труш
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Сили ППО на Тернопільщині збили ракету окупантів, однак її уламки впали на склад мінеральних добрив, через що стався витік мінеральних добрив.
Про це у Facebook повідомив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 4 квітня, о 23.30 год на Тернопільщину знову було здійснено повітряну атаку. Ворожа ракета не досягла цілі і була збита силами ППО у Кременецькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. Станом на сьогоднішній ранок заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин. Однак повторні проби показали перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква", - йдеться в повідомленні.
Очільник області рекомендує жителям територій, по руслі річки Іква Кременецького району, не використовувати воду з криниць для харчових потреб.
Також забороняється вилов риби.
У населений пункт, де стався інцидент, доставляється питна вода. Автомобілі служби ДСНС довозять технічну воду для потреб господарств та підприємств.
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