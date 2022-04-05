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Уламки ракети окупантів впали на склад міндобрив на Тернопільщині, стався витік хімікатів, - глава ОВА Труш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іква

Сили ППО на Тернопільщині збили ракету окупантів, однак її уламки впали на склад мінеральних добрив, через що стався витік мінеральних добрив.

Про це у Facebook повідомив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 4 квітня, о 23.30 год на Тернопільщину знову було здійснено повітряну атаку. Ворожа ракета не досягла цілі і була збита силами ППО у Кременецькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. Станом на сьогоднішній ранок заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин. Однак повторні проби показали перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква", - йдеться в повідомленні.

Очільник області рекомендує жителям територій, по руслі річки Іква Кременецького району, не використовувати воду з криниць для харчових потреб.

Також забороняється вилов риби.

У населений пункт, де стався інцидент, доставляється питна вода. Автомобілі служби ДСНС довозять технічну воду для потреб господарств та підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ 3 квітня знешкодили ворожий об’єкт у повітрі над Тернополем, - голова ОДА Труш

Автор: Богдан Гуньковський
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хімічна зброя не обов"язкова, щоб наробити хімічну атаку в Україні
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05.04.2022 19:24 Відповісти
Твоя голова того б і не помітила.
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05.04.2022 21:05 Відповісти
А який, вибачте, іпанат кальція додумався побудувати склад ХІМІЧНИХ добрив біля річки?!
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05.04.2022 19:57 Відповісти
Перепрошую, то в степу можна собі таке дозволити, щоб не біля річки, а не кременеччині таке є неможливим. Як не річка, то потічок, як не потічок, то сртумочок, так що. Тим більше, на кацапських виродків ніхто ж і не розраховував.
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05.04.2022 21:08 Відповісти
 
 