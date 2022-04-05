Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини в Україні, - прем'єр Італії Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що "звірства", вчинені в Україні, мають бути покарані і закликав президента Росії Путіна припинити "різанину мирного населення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Воєнні злочини мають бути покарані. ... Президент Путін, російська влада та її армія мають бути притягнуті до відповідальності за свої дії", - сказав він.

Драгі закликав до незалежного розслідування смертей в Бучі.

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