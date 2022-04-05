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Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини в Україні, - прем'єр Італії Драгі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що "звірства", вчинені в Україні, мають бути покарані і закликав президента Росії Путіна припинити "різанину мирного населення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Воєнні злочини мають бути покарані. ... Президент Путін, російська влада та її армія мають бути притягнуті до відповідальності за свої дії", - сказав він.

Драгі закликав до незалежного розслідування смертей в Бучі.

Також читайте: Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Одним словом, это называется - *********...
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05.04.2022 19:28
+6
Що вже почалось "Власть меняется". Перевзуваються на ходу.
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05.04.2022 19:28
+6
Кацапізм найпаскудніша форма нацизму
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05.04.2022 19:30
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Не фуфін а кацапія!!!
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Одним словом, это называется - *********...
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Що вже почалось "Власть меняется". Перевзуваються на ходу.
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Намагаються з'їхати з теми
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05.04.2022 19:31 Відповісти
просто люди починають розуміти з ким раніше мали справу
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05.04.2022 19:36 Відповісти
Кацапізм найпаскудніша форма нацизму
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05.04.2022 19:30 Відповісти
Ну так притягни, чого ж ти,... Містер Очевидність!
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05.04.2022 19:34 Відповісти
Тормознутые не хотят удоплять что это не путин, это мокшанская орда = она была такой всегда, их обоссаные поэты это всего-лишь исключение из правил, всего лишь бизнес!
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05.04.2022 19:40 Відповісти
Ого... Сложно будет вытянуть бесноватого педофила из-под уральских гор, но все оформить должным образом нужно обязательно. Когда созреют условия, его самого оттуда вынесут. Скорее мертвым, но к тому моменту уже должен быть приговор МКС. Туда же и лошадь с машкой(чтобы не скучали), оленевода, мясника из Мариуполя Мизинцева. И других...
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05.04.2022 19:41 Відповісти
Как же так?
Вы ломаете все планы зеленского, которому нужно встретиться с преступником во что бы то ни стало
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Щось слабувато у Єрмака з гарантами, знайшли якогось макаронника, Так там премєри кожен рік змінюються, попередника впіймали за руку, коли брав бабосики в Роснефті. В рузге при останньому царі був цілий орден вепсів -Союз Михаїла Архангела,займався в основному єврейськими погромами. То крисьониш по аналогії вирішив вчинити погроми в Україні. Однако не зрослось, різношерстна орда впала в розпач. Як казав здивований Кадирка, у них оружие! А залишилась у них великих слів велика сила і більш нічого.
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05.04.2022 20:36 Відповісти
 
 