Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У міськраді Маріуполя, який намагаються знищити російські окупанти, отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ та назвали імена зрадників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міськраді.
"Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців.Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:
- Іващенко Костянтин Володимирович
- Хаджинов Дмитро Михайлович
- Хармишев Євген Олександрович
- Сотнікова Наталя Анатоліївна
- Карпенко Олена Василівна
У повідомленні зазначають, що наразі посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
в 2019
ше десь інфу втихаря зливають
Тоже мне, "правдоруб нашёлся. Озвучивать кремлядские нарративы. И совесть, и религия позволяет?
Це що, Єрмаку муляє їх існування? Чи через те, що вони не звеличують величнішого? Чи через те що вони не транслювали інтерв`ю з цією кремлівською консервою? Чи це, класика гібридної війни - вчинити розбрат в суспільстві!?
От почекайте, с*ки, закінчиться війна. Усе вам згадаємо.
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
Маємо СУУУУпер спікера Арестовича (щось схоже на Кашпіровського+Мавроді) який нарощує аудиторію,потім сцятиме в очі,а натовп сприйматиме як "божу росу".
Ну і на підході культ "Зеленої особистості",хоча ця "особистість і зараз лише грає роль президента,реально ж ЗСУ і натівська зброя йому затисли яйця і він не має інших варіантів поведінки. Так що маю сумніви що після війни хтось займеться колаборантами.
Згідно з даними на сайті ЦВК, до Маріупольської міської ради потрапили п'ять партій. 40,74% голосів отримав «Блок Вадима Бойченка», 35,19% - партія «Опозиційна платформа - За життя», 9,26% - «Партія Шарія», по 7,41% - партії «Слуга народу» та «Сила людей», повідомляє «Вчасно"...
А до Верховної Ради маріупольці обрали В.Новінского ( в народі "су#у православную"...)
Так ось, Бойченко ...
На чергових місцевих виборах 2020 року балотується на посаду міського голови Маріуполя від партії "Блок Вадима Бойченка", членом якої є. Також він очолює список кандидатів у депутати Маріупольської міськради від цієї політсили.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний... але "опоблок" набрав всього 3 % голосів...і розвалився...
з однієї сторони був колективний Вятрович, а з іншого боку був колективний Бужанський
Бужанський переміг тоді Вятровича
На Украине опубликованы тайные документы бывшей правящей Партии регионов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к расследованию фактов коррупции в стране в период президентства Виктора Януковича. Основанием для расследования стало заявление экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака. Он передал следователям НАБУ документы из так называемой "черной кассы" Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд ряду бывших и нынешних украинских высокопоставленных чиновников, политиков, судей, общественных деятелей, представителей международных организаций.
**