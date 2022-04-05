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кіберполіція (297) Telegram (55)

​​Кіберполіція попереджає про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

телеграм

Злочинці розповсюджували повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів згаданого сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Кіберполіції України.

"Фахівці Департаменту кіберполіції та Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA дослідили цільові атаки на громадян України.

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на хостинги рф.

Закликаємо бути пильними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями. Також варто встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить SMS).
Додатково необхідно у налаштуваннях Телеграму завершити усі сеанси, крім поточного.

У разі отримання подібних повідомлень просимо терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіцією заблоковано 1,5 тисячі ворожих ресурсів, - Клименко

Автор: Роман Свиридович
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Закрив профіль у Телеграм ще рік тому. Не вірю, що кацапський власник ніяк не пов'язаний з ФСБ і кацапським грішми. От не вірю - і все.
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05.04.2022 19:42 Відповісти
взагалі не користуюсь і не рееструвався ..ні одним каналом соцсіток...
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05.04.2022 19:42 Відповісти
Уже ломанули тенет аккаунт, текст типа Байден хочет крови и бла бла бла
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05.04.2022 19:48 Відповісти
https://t.me/s/rf200_nooow
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05.04.2022 19:49 Відповісти
https://t.me/pechalbeda200
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Харьков - тихо нипанятна
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Не каркай!!! Не пали!!!
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05.04.2022 19:52 Відповісти
лучше молчи...
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05.04.2022 20:45 Відповісти
 
 