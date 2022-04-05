​​Кіберполіція попереджає про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram

Злочинці розповсюджували повідомлення з посиланнями на начебто вебсайт Telegram для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів згаданого сервісу, в тому числі з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Кіберполіції України.

"Фахівці Департаменту кіберполіції та Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA дослідили цільові атаки на громадян України.



У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування.



Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на хостинги рф.



Закликаємо бути пильними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями. Також варто встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить SMS).

Додатково необхідно у налаштуваннях Телеграму завершити усі сеанси, крім поточного.



У разі отримання подібних повідомлень просимо терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіцією заблоковано 1,5 тисячі ворожих ресурсів, - Клименко