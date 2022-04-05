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Чернігівчани потребують підтримки держави і міжнародних організацій, - Порошенко привіз у Чернігів гуманітарну допомогу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз у Чернігівську міську лікарню гуманітарну допомогу: генератори, продукти харчування та медикаменти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Чернігівчани потребують підтримки держави і міжнародних організацій, - Порошенко привіз у Чернігів гуманітарну допомогу 01

Порошенко подякував чернігівцям та особисто міському голові Владиславу Атрошенку за стійкість протягом кількох тижнів у ворожому оточенні.

"Чернігів став для всього світу символом стійкості, незламності. Фашисти російських військ хотіли влаштувати тут щось середнє між блокадою Ленінграду і Сталінградом. Ці дні блокади без світла, без тепла, 70% зруйнованих варварами приміщень не зламали дух чернігівчан", – наголосив Порошенко.

Чернігівчани потребують підтримки держави і міжнародних організацій, - Порошенко привіз у Чернігів гуманітарну допомогу 02

Також читайте: "Таке є просто неможливим для людини з нормальним розумом, з нормальною психікою": Порошенко в ефірі CNN розповів про звірства російських окупантів під Києвом

Чернігівчани потребують підтримки держави і міжнародних організацій, - Порошенко привіз у Чернігів гуманітарну допомогу 03

Лідер "ЄС" також подякував місцевим медикам, які не припиняли лікувати містян: "в умовах, коли не було світла, коли не було тепла, лікарі Чернігівщини продовжували свою нелегку справу, жодного дня не зупиняли прийом поранених і хворих".

Порошенко також закликав владу та міжнародні організації надати підтримку Чернігову та місцевому самоврядуванню міста.

"Ми можемо говорити про ефективність децентралізації. Тому що основний тягар організації життя міста в умовах оточення взяла на себе міська влада і міський голова. На сьогоднішній день чернігівчани потребують підтримки держави, підтримки уряду. Потребують підтримки міжнародних організацій, у тому числі і фінансової, комунальної, підтримки щодо відновлення", – зазначив Порошенко.

Чернігівчани потребують підтримки держави і міжнародних організацій, - Порошенко привіз у Чернігів гуманітарну допомогу 04

"Дякуємо всім українцям, які боронили місто Чернігів і сьогодні знаходяться у лавах Збройних Сил, у лавах громадських формувань. Які розуміють, що боронячи Чернігів, вони стримують ворога, щоб ворог не дійшов до Києва і далі в центральну, західну частину України", – сказав Атрошенко.

"І звісно я дякую Петру Олексійовичу, який привіз допомогу. Ми вдячні будь-якій підтримці на сьогоднішній день, тому що війна не закінчилась. Я всім своїм службам сказав формувати запаси, тому що що в голові у росіян, ми не розуміємо", – наголошує міський голова. Атрошенко також розповів, що окупанти "денацифікували" міськраду двома ракетами "Іскандер", випущеними з території Білорусі.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкти "ЄС" про соціальний захист бійців тероборони, лікування поранених за кордоном та заборону рашистських символів, - Порошенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
Порох 💪
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05.04.2022 19:53
+31
приємно на таке дивитися,без ескадрону охорони,оркестру.помпезності-справжній українець
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05.04.2022 19:58
+31
Что сказать молодец Порох! Только вот опять будут его обвинять что пиариться! Особенно некоторые из слуг народа, которые по-дальше убежали от войны и не все спешат помочь!
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05.04.2022 20:00
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Порох 💪
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05.04.2022 19:53 Відповісти
Політичний імпотент посилено піариться, тут ти правий, ******
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07.04.2022 16:59 Відповісти
А Коля - каклєта привіз їжу з власних ресторанів? А! Я й забув! Він у Ужгородський теробороні воював!
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05.04.2022 19:57 Відповісти
Який Коля?
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05.04.2022 19:58 Відповісти
тищенко(
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Аа, цей пендехо. Уйобок та жалюгідна істота. До речі тероборона діє лише по області в якій ти? Чи є шанс попасти кудись гарячіше?
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05.04.2022 20:06 Відповісти
Є. Якщо підписав контракт з військкоматом і отримав бойову зброю. . Тоді у тебе всі права і обов'язки військовослужбовця ЗСУ. Тільки Коля контракт точно не підписував. 😊 Можливо, форму взяв, або швидше за все - купив.
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05.04.2022 20:11 Відповісти
В якому кафе?
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05.04.2022 20:04 Відповісти
коля каклета в Ужгороде ревизию туалетных ёршиков проводил
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05.04.2022 20:07 Відповісти
приємно на таке дивитися,без ескадрону охорони,оркестру.помпезності-справжній українець
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05.04.2022 19:58 Відповісти
ещё бы пинчукам с суркисами всякими на камеру в печень постучал...
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05.04.2022 19:59 Відповісти
Что сказать молодец Порох! Только вот опять будут его обвинять что пиариться! Особенно некоторые из слуг народа, которые по-дальше убежали от войны и не все спешат помочь!
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05.04.2022 20:00 Відповісти
Якраз момент пропіаритись Зелі і надати допомогу від 95 кварталу, а він його упустив. А казав що не лох. Ех.
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05.04.2022 20:05 Відповісти
А ти з якої вигрібної ями квакаєш, смердюха номерна? Опаришам слова не давали.
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05.04.2022 20:25 Відповісти
Плюс Пороху, но возможно не обязательно это делать лично. Ахметов отгружая понемногу, но постоянно гуманитарку поступает более тонко. У нас не очень уважают руководство, которое берет в руки лопату и начинает копать, условно говоря.(мое личное наблюдение и мнение)
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05.04.2022 23:32 Відповісти
Нет! Это надо делать по возможности - приезжать в самые трудные места и времена - лично! Потому что в такой момент важна и личная психологическая поддержка. Жителей Чернигова нужно поддержать сейчас морально после того ужаса, что они пережили. Показав, вдобавок, что о них не забыли! Если Вы сейчас, например, поедете в Бучу, то там Ваша помощь будет нужна! И никакие деньги и еда не заменять искреннюю заботу и тепло о людях! Именно поддержка поможет людям прийти в себя!
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05.04.2022 23:55 Відповісти
Зеленский и Беня ничего не хочет подкинуть???
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05.04.2022 20:00 Відповісти
Бородата баба та клоун щоб щось віддали Україні - то ви вірно жартуєте?
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05.04.2022 20:06 Відповісти
Ну з Петром Олексійовичем зрозуміло - був патріотом і залишився патріотом.
Хоча скажуть що знову "бізнес на крові" робить, та ще й піариться.
Мене цікавить а де Юлія Володимирівна зі своєю шоблою, де депутати від "За Майбах", де "младореформатори" з партії "Голос"... ?
Де такий голосистий Олег Ляшко, де сраний полковник Гриценко?
Чи вони тільки по телестудіях ходять, а по розвалинах ходити туфлі від Бріоні не дозволяють?
За ОПЗЖ я взагалі мовчу, бо з їх рук гуманітарку не отримаєш, а тільки кулю, або отруту.
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05.04.2022 20:02 Відповісти
Баба Йуля напевно до Лазаренка в гості подалася...
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05.04.2022 20:48 Відповісти
бабка акурат перед війною позакривала партійні офіси в Києві і чкурнула кудись. Наприклад, був у них офіс в бц, що за Палацом Спорту... Щодо офісу на території храму біля Лаври не знаю - мені туди пішки ходити ліньки, немає там нічого зараз цікавого.
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06.04.2022 01:13 Відповісти
Атрошенко також розповів, що окупанти "денацифікували" міськраду двома ракетами "Іскандер", випущеними з території Білорусі. Джерело: https://censor.net/ua/n3331649

Обидві ракети в міськраду не влучили, а попали в оточуючу забудову. В результаті міськрада стоїть майже ціла, зате навкруги все розбомблено. Це щодо точності хвальоних расєйських" Іскандерів".
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05.04.2022 20:02 Відповісти
Дивно, що серед "слуг" достатньо мільйонерів, які відкрито спонсорували на виборах Зеленського заради "кращого майбутнього", яке так і не наступило, але зараз кудись щезли. Видно беруть за приклад свого лідера, який "вам ничего не должен".
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Зараз знову якась худоба напише "піарится".
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05.04.2022 20:06 Відповісти
Ти уже накалякала.Пам'ятаю Петро ще в 2014 році віддав особисті 500 млн грн ППО ЗСУ,тому його й поважають військові.А ти сама і гривні не віддячила ЗСУ,певен в цьому!
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05.04.2022 20:27 Відповісти
Худоба , яка напише щось про піар , піде в спам !

Всім охочим рекомендую також попіаритись і допомогти нашим людям , які залишилися без домівок , без одежі і всього , що них було !

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05.04.2022 20:16 Відповісти
Щось я нічого не чув про допомогу ЗСУ,ТрО та звичайному населенню від багатого Зеленського!Може б продав дорогущу віллу на італійському озері Комо чи квартиру в Лондоні.Або зі своїх 100 млн офіційно задекларованих доларів або людей з оточення Зеленського та допоміг сім'ям героїчно загиблих військових, які виправляли його ж "свідому"(?)невіру в розвіддані ЦРУ про напад РФ!Одні питання ...
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05.04.2022 20:17 Відповісти
Та хоча б від зарплати выІдмовився
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05.04.2022 20:22 Відповісти
Знаю достоменно одне і це чиста правда - за вісім років війни з орками ,
Президент Порошенко був мілліардером , а став мілліонером , так як всі ці роки допомагав арміі і простим Украінцям !!

І сьогодні повністю озброїв і одягнув за свій рахунок , три батальони
Тероборони , тому ватникам і ватницям прошу зтулити писки і не пи@діти 😡
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05.04.2022 20:22 Відповісти
А шо привезли людям скоти з 95 кварталу?
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05.04.2022 20:22 Відповісти
я вам ничего не должен...(с)
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05.04.2022 20:49 Відповісти
Гідний вчинок.Там зараз дуже потрібна допомога.
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05.04.2022 20:24 Відповісти
А ти у своєму - пердиш у калюжу.
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05.04.2022 20:40 Відповісти
Бунді Бунді, который сегодня зарегистрировался, я как в воду глядел, писав свой пост ещё задолго до твоего, что появиться такой как ты и напишешь подобное - иди получил 30 серебрянников!
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05.04.2022 21:00 Відповісти
Пішов гадьониш на срунет
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05.04.2022 21:09 Відповісти
Портянка , згинь
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05.04.2022 21:10 Відповісти
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05.04.2022 21:04 Відповісти
дюблю "цензор" , але бляха! найдіть нормальних редакторів!!! ніякі не чернігівчани, а чернігівці! не треба це "-чани" тулити куди попало
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05.04.2022 20:58 Відповісти
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05.04.2022 22:15 Відповісти
молодець, шампуні, серветки, затички і міліардер
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05.04.2022 23:01 Відповісти
 
 