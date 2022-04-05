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Рівень підтримки вступу України до ЄС серед українців досяг рекордно високого рівня - 91%

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

єс,євросоюз

Абсолютна більшість українців (91%) підтримує курс на вступ країни до складу Європейського Союзу, що є рекордним показником.

Як інформує Цензор.НЕТ, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

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Зокрема, в перші дні війни відбулося зростання рівня підтримки вступу України до ЄС з 68 до 86%, далі зростання тривало і станом на кінець березня сягнуло 91%, що є абсолютним рекордом за всі роки досліджень.

Водночас більшість українців (56%) переконана, що Україна стане членом Євросоюзу протягом одного-двох років, 23% – за п'ять років.

Уточнюється, що за місяць дещо зменшилася кількість людей, які вірять, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до союзу за п'ять років (з 13% до 23%).

Водночас триває зменшення рівня підтримки вступу України до НАТО. У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Соціологічне опитування "Україна в умовах війни" було проведено 30-31 березня 2022 року. Під час опитування методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1500 респондентів віком від 18 років у всіх областях України за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка – не більше ніж 2,5%.

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а остальные 9 помоему в росию депортировали орки
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05.04.2022 20:02 Відповісти
Мабуть вже на часі запровадження економічних санкцій проти офіційної влади Грузії. Бо це вже край.
Так само на часі вже санкції проти Угорщини. Як перспектива, до цього переліку може потрапити Вірменія та Казахстан, через те, що Кремль теж вирогідно використовує їх як транзитні території.

Між Грузією та Україною розгоряється новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/5/7337261/
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Зеленський повний дебіл це підтверджують слова Моровецького. А тепер із-за тупого зелоха невідомо як відреагує на санкції Орбан.
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/04/novyna/polityka/premyer-polshhi-nazvav-nimechchynu-osnovnoyu-pereshkodoyu-posylennya-sankczij-proty-rosiyi

«Ситуація у Європі дуже проста. Ви можете побачити це у Європейській Раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом дуже жорстких санкцій. Пан Віктор, прем'єр-міністр (Угорщини - ред.) Орбан не став стримувати санкції, і насправді головні перешкоди - це великі країни, які бояться за свій бізнес», - заявив Моравецький.
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05.04.2022 20:09 Відповісти
одночас триває зменшення рівня підтримки вступу України до НАТО. У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників Джерело: https://censor.net/ua/n3331651

Очікуваний результат, якщо з кожної праски чути, що імпотентне НАТО обісралось. Зелень таки домогається свого результату.
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05.04.2022 20:06 Відповісти
Навіть так 68% дуже великі цифри
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05.04.2022 20:21 Відповісти
Нейтральність України призвела до війни. Тепер, незважаючи на колосальні втрати, розуму у "мудрого наріду" вистачає пхатись з тотально корумпованим керівництвом до ЄС - ну це ж халявний супермаркєт". А важко працювати над власною безпекою? Щоб бути позаблоковою країною треба десятиліттями працювати на оборонку і відмовляти собі у всьому і всім без винятку. Без вступу до НАТО щоб врятуватис від загарбання *********** ми маємо перетворитись на жах для кацапів, - тобто "щоб перемогти дракона потрібно самому стати драконом". Інакше ніяк. Як у людей уживається в голові що ЄС може бути без колективної системи безпеки, тобто без вступу до НАТО? Є велика різниця для кожного віддавати 80% ВВП на мілітаризацію країни чи інвестувати помірний відсоток (2%) і розвиватися в усіх інших галузях... Дебіли не переводяться... Ви що думаєте що європейці хочуть в НАТО? Аж ніяк! Вони не можуть спокійно функціонувати без НАТО!!! Без колективної безпеки їх чекає мілітарізація, постійні війни і ганебна бідність...
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05.04.2022 20:14 Відповісти
телевізор і люся - працюють... Незважаючи на те, що йде потік зброї, потік гум.допомоги, 4 мільоні біженців прийнято країнами НАТО, мільярди долярів надано допомоги - ротяками 2 дебілів - зелі та арестовича - дискредитація НАТО іде і "73%" цю брехню - жеруть повною мірою...
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06.04.2022 01:21 Відповісти
Водночас триває зменшення рівня підтримки вступу України до НАТО

Ну так на це усі Банкова працює, я навіть дивуюся, що таке невелике зменшення
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06.04.2022 10:29 Відповісти
 
 