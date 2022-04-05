Відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого - для нас це точно перемога, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважатиме найпершою перемогою в цій війні збереження суверенітету України.

Про це він заявив в інтерв'ю україсньким ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов про те, що ми дамо можливість називати Крим чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Щодо відтермінування цього – таке компромісне рішення. І Донбас для мене – це Україна. І те, що Росія визнала ОРДЛО чимось – ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас збереження статусу цих територій як українських дуже важливе", - зазначив глава держави.

За словами президента, відведення російських військ до позицій, які були станом на 23 лютого 2022 року, буде перемогою.

"Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що можемо втратити та що ми зберегли. Я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року, - для нас це точно перемога", - сказав Зеленський.

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