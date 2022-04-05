Відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого - для нас це точно перемога, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважатиме найпершою перемогою в цій війні збереження суверенітету України.
Про це він заявив в інтерв'ю україсньким ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов про те, що ми дамо можливість називати Крим чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Щодо відтермінування цього – таке компромісне рішення. І Донбас для мене – це Україна. І те, що Росія визнала ОРДЛО чимось – ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас збереження статусу цих територій як українських дуже важливе", - зазначив глава держави.
За словами президента, відведення російських військ до позицій, які були станом на 23 лютого 2022 року, буде перемогою.
"Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що можемо втратити та що ми зберегли. Я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року, - для нас це точно перемога", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір.
/ В.Черчиль/
Тобто, Зе підпише якісь папірці, не варті навіть туалетного паперу - про "гарантії", і з кацапстана знімуть санкції, а Україна залишиться зруйнованою, без НАТО, без територій, з зеленою "Зе-шоблою" біля влади, що буде грабувати країну на "Великому Крадівництві 2.0" - якраз, щоб коли нове російське ху"ло прийде до нас через 2-3-5 років, краще підготовлене - щоби вже без напрягу здати йому нарешті Україну.
А якщо за це треба заплатити обмеженням суверенітету (відмова від НАТО, навіть якщо "ми і самі передумали") + питання Криму "не зараз" + питання ОРДіЛО "теж не зараз", тоді це не перемога, а компроміс, ближче до поразки. Бо внаслідок війни ми погіршимо свій статус (права) порівняно із станом "до війни". В чому тоді перемога ?
Это изменение качества - состояние де-факто станет состоянием де-юре. Принципиальная разница.
В переводе это означает "- Хохлы, вы отбились, несмотря на все наши усилия, для вас и это победа.Вы обламали наши договорняки, но Крым и Донбасс мы с ермаком вам трогать не дадим!Уплочено!"
А довбойоб станом на 23.02.2022 не має бажання все дати взад!!!!
Тобто оселі, будинки, ЖИТТЯ ти довбойобу кусок!!!
Сильно за наших воїнів переживаєш? - рахунки куди можна перерахувати на тепловізори і броніки дати, чи сама нагуглиш?
Ніхто нікуди не втече, що за дитяча наївність.
вы готовы к этому?
Чи це твоя плата за таку перемогу? Пабєдітель х@ев.
Как ты в ту 'точку', придурок зелёный, вернётся?
А УБИТЫЕ руzнёй и изувеченные..???
А разрушенные города??
І для нас перемогою буде повне звільнення нашої Богом даної Землі та знищення кацапії!
Слава Україні!
Так что если сейчас остановиться и дать ***** передышку, будет ещё хуже, потеряем ещё больше территорий, получим ещё более разрушительную войну.