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Відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого - для нас це точно перемога, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважатиме найпершою перемогою в цій війні збереження суверенітету України.

Про це він заявив в інтерв'ю україсньким ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов про те, що ми дамо можливість називати Крим чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Щодо відтермінування цього – таке компромісне рішення. І Донбас для мене – це Україна. І те, що Росія визнала ОРДЛО чимось – ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас збереження статусу цих територій як українських дуже важливе", - зазначив глава держави.

За словами президента, відведення російських військ до позицій, які були станом на 23 лютого 2022 року, буде перемогою.

"Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що можемо втратити та що ми зберегли. Я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року, - для нас це точно перемога", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна будуватиме таку державу, яка буде спроможна захистити себе сама, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
Тобто без Донбасу і без Криму. Янєлох, може тобі чиплятися вже пора за рускім корабльом?
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05.04.2022 20:24
+52
А куча людей тогда зачем погибла, чтобы вернуться к ситуации на 23 февраля?...
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05.04.2022 20:26
+46
Треба вбити якогомога більше окупантів, щоб вони не повертались швидко. Бо за два роки знову буде спроба. Взагалі то цю справу треба довірити ЗСУ і Залужному. А потім ми вирішимо що для нас перемога.
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05.04.2022 20:25
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Хочете миру - здавайтеся, і у Вас за 2 години буде мир …

Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір.
/ В.Черчиль/
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05.04.2022 20:49 Відповісти
До 24.02.22. А людей повернеш? А зруйновані долі, а міста?
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Для України і для нас,українців Ні, для,вас, запроданців Так
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05.04.2022 20:51 Відповісти
І завважте, жодних розмов від "гідранта" про відновлення територіальної цілісності, про відшкодування й репарації з боку Росії - НІЧОГО.
Тобто, Зе підпише якісь папірці, не варті навіть туалетного паперу - про "гарантії", і з кацапстана знімуть санкції, а Україна залишиться зруйнованою, без НАТО, без територій, з зеленою "Зе-шоблою" біля влади, що буде грабувати країну на "Великому Крадівництві 2.0" - якраз, щоб коли нове російське ху"ло прийде до нас через 2-3-5 років, краще підготовлене - щоби вже без напрягу здати йому нарешті Україну.
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05.04.2022 20:53 Відповісти
Це перемога, якщо крім жерт і руйнувань, інших наших втрат (читай - поступок Кремлю) не буде. Тоді так, перемога. Умовна, бо людей не повернеш (по майну легше - збитки з росіян можна стягнути). Але перемога, бо нічим не поступилися.

А якщо за це треба заплатити обмеженням суверенітету (відмова від НАТО, навіть якщо "ми і самі передумали") + питання Криму "не зараз" + питання ОРДіЛО "теж не зараз", тоді це не перемога, а компроміс, ближче до поразки. Бо внаслідок війни ми погіршимо свій статус (права) порівняно із станом "до війни". В чому тоді перемога ?
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05.04.2022 20:54 Відповісти
Так это все было и до войны.Крым и ОРДЛО мы не контролировали и 8 лет переговоров не дали ничего,в НАТО тоже нас не брали.
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05.04.2022 21:03 Відповісти
Да, но это не было зафиксировано с нашей стороны - что не идём в НАТО, потому что рф нам не разрешает, что Крым 15 лет нет, потому что рф может напасть . . .
Это изменение качества - состояние де-факто станет состоянием де-юре. Принципиальная разница.
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06.04.2022 00:40 Відповісти
Нет.Де юре это если бы мы признали Крым росийским.А если мы впишем нейтральность в Конституцию то все-равно это будет фикция до тох пор пока рашка не уберет с Крыма военную базу ЧФ.
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06.04.2022 21:04 Відповісти
То т для Зєлєнского це перемога. А для кацапів - перепочинок. А що буде потім - Зєлєнскій сам сказав - два роки - і кацапи знову нападуть. І навіщо тоді всі ці жертви? Щоб що? Щоб було ще більше? Бо кацап вразують помилки. Він точно не стратег. Так, кон'юктурник.
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05.04.2022 20:57 Відповісти
Ну хтось ще хоче проголосувати за не-українця? За прокацапленого космополіта "какая разніца" з квартирами в москві, в італії, в Криму? За "свого в доску" прікольного пацанчика з "сосєднєго маіупольского дворіка" який вже кацапи на фуй розбомбили разом з "ізбіратєлями" перетнувши кримський перешийок який цей "гуманіст" і "міротворєц" наказав розмінувати напередодні вторгнення кацапів?
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Для чого ця істерика? Ви за кого голосували і що ваш кандидат зробив доброго? Всі добре памятають вибори і які кандидати там були прохідні. То у нас був кращий вибір? Це єдиний Президент який не здав нас расєюшкє, не продав і не зрадив, навіть під час війни не продавав цукерок кацапам
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05.04.2022 21:30 Відповісти
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05.04.2022 21:40 Відповісти
Порохобот?
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05.04.2022 21:55 Відповісти
Это правда.Если нагнем рашку откатится на границы до 23.02 и с гарантиями безопасности от США то это будет оптимальный вариант.Но вначале нужно склонить США к такому варианту.
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05.04.2022 20:59 Відповісти
Тільки на кордони 1991 року. Інакше безкінечний кошмар.
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05.04.2022 21:12 Відповісти
А понял!
В переводе это означает "- Хохлы, вы отбились, несмотря на все наши усилия, для вас и это победа.Вы обламали наши договорняки, но Крым и Донбасс мы с ермаком вам трогать не дадим!Уплочено!"
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05.04.2022 21:00 Відповісти
А може 23.02.2022 вони вводили надзвичайний стан щоби Український народ не перешкоджав рашистській "спецоперації"?
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05.04.2022 21:08 Відповісти
З ОРДЛО знову будуть стріляти та вбивати військових та мирних, а Крим залишиться плацдармом для окупації півдня.
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05.04.2022 21:10 Відповісти
А так як зараз є,то не стріляють там?
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05.04.2022 21:32 Відповісти
Це не перемога, це поразка і неприпустимий компроміс. Бо наші зруйновані міста і вбитих, закатованих громадян неможливо повернути, отже неможливо повернути все до 24го. Мільйони трагедій не можуть бути відкинутими. росія мусить покинути усю територію України і фізично розрахуватись за кожну втрату, кожнісіньку за кожне зруйноване життя, а ще повернути в Україну її громадян, відпустити всіх депортованих, ув'язнених українців з моменту нападу у 2014 році....
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05.04.2022 21:11 Відповісти
І рашка добровільно на це погодиться і побіжить додому аж бігом... В нас є міжнародні партнери і якщо переговори плануються,значить така стратегія партнерів. Але ніхто нічого не здає і не капітулює, нам дають ще більше зброї і допомоги до самої перемоги України над раісею.
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05.04.2022 21:38 Відповісти
Та нікого вже не цікавить погодиться- не погодиться! Ви десь бачили злочинця який би не хотів уникнути покарання? ********* це злочинець. І має заплатити за злочини. Повну ціну - "за мертвих і живих, і ненароджених"...
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05.04.2022 22:04 Відповісти
Якщо без Крима та ОРДЛО, але у НАТО за скороченою процедурою - про це можна подумати. Всі інші варіанти є поразкою України.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
І з Кримом, і з Донбасом і з НАТО!!!!!! І ні як інакше!!!!!!! Це і БУДЕ ПЕРЕМОГА!!!!!! Слава Україні!!!!!!!
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05.04.2022 23:07 Відповісти
***** дурбецало!!!
А довбойоб станом на 23.02.2022 не має бажання все дати взад!!!!
Тобто оселі, будинки, ЖИТТЯ ти довбойобу кусок!!!
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05.04.2022 21:17 Відповісти
Цікаво, з розумників-коментаторів є ті, хто зараз на фронті?
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05.04.2022 21:20 Відповісти
Ти думаєш що ті хто на фронті тільки і мріють закінчити війну за будь яку ціну? Ти дійсно так погано думаєш про наших воїнів?
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05.04.2022 21:36 Відповісти
А ти сам воюєш? Наші воїни вісім років під кулями. Постав себе на їхнє місце. Головне закінчити війну у межах до 24.02.2022г. А потім сепаратисти самі в Україну втечуть із мордору разом із територією.
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06.04.2022 10:47 Відповісти
А чого ти за них розписуєшся? - всі хто зараз там - то є їх свідомий вибір. Хто сидів сидіти вдома - зараз вдома. Хто хотів ганяти кацапів - ганяє кацапів.
Сильно за наших воїнів переживаєш? - рахунки куди можна перерахувати на тепловізори і броніки дати, чи сама нагуглиш?

Ніхто нікуди не втече, що за дитяча наївність.
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06.04.2022 11:04 Відповісти
Чого переживаю? Того, що мій син з 2014 на фронті. Три раза дивом врятувався. Хочу бачити сина живим та неушкодженим. Це дивне бажання?
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06.04.2022 18:20 Відповісти
З 14? Тобто він щонайменше один раз продовжував контракт. Тобто це було його рішення. Ніхто його в шию не гнав. От і запитайся у нього, чи задовільнить його мир через капітуляцію?
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06.04.2022 19:08 Відповісти
У нього в березні контракт мав закінчитися, але...
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07.04.2022 03:08 Відповісти
Така робота у військових... це як пожежники - робота супер, але як пожежа - то хоч звільняйся.
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07.04.2022 13:05 Відповісти
Так, для ментального та інтелектуального карлики це дійсно перемога.
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05.04.2022 21:22 Відповісти
Це тільки відсрочка неминучого.
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05.04.2022 21:23 Відповісти
президент дуже боїться. що Українська Армія перейде цю точку. що була до 24 лютого !
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05.04.2022 21:24 Відповісти
В отставку и отправить на фронт в штрафбат и его и всю ОПу...
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06.04.2022 12:57 Відповісти
Всю дорогу опасались задействовать военную силу, чтобы вернуть Донбас, чтоб не навлечь на себя агрессию рф. Вот она агрессия рф, чего уже боятся? Я понимаю Крым стал военной базой, там сложнее, но Донбас вернуть то можно. Все равно деокупировать всю страну, зачем оставлять этот вопрос не разрешенным? И как он будет решаться в таком случае? Не понимаю позиции.
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05.04.2022 21:25 Відповісти
прзиция в жертвах со стороны Украины. Донбас +30-40 тыс. убитых, крым - не меньше...
вы готовы к этому?
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05.04.2022 23:40 Відповісти
Росія отримає нашу відмову від нато. Ми отримуємо зруйновану вхлам інфраструктуру яку відбудовуємо за свої. Це капітуляція, як на мене. Тому що рашка досягла частини запланованого, а ми в повних мінусах і ще і обмежили свій суверенітет в частці права самим обирати і які союзи вступати.
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05.04.2022 21:33 Відповісти
а хто ж тоді по цій логіці буде відбудовувати зруйновані міста і села.точніше не хто, а за чий рахунок?
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05.04.2022 21:34 Відповісти
точно не за наш, не переживайте
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05.04.2022 23:58 Відповісти
зеленський, війна в Україні закінчиться там, де вона почалася-в Криму. Парад Перемоги буде в Українському Севастополі. Якщо ти не згоден, то ти до України не маєш ні якого відношення. твоє місце-в растове. В тебе не Українські ні кров, ні душа. ти в Україні чужак. Якщо твої батьки та діти з дружиною були би в Бучі під час окупації, ти би не шукав зустрічі з пуйлом та не намагався би вести якісь перемовини з варварами та підписувати якісь договори та проводити якісь рехверендуми. Українці тебе та твоє шобло знесуть. Не встигнете зрозуміти. В Україні діє Конституція! виконуй її.
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05.04.2022 21:36 Відповісти
А як ти, падла, повернеш тисячі життів вбитих українців?
Чи це твоя плата за таку перемогу? Пабєдітель х@ев.
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05.04.2022 21:36 Відповісти
"відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року "-- Якщо сил хватить на це, то чому не йти дальше? І де визначені кордони для ЗСУ?
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Підождем з попкорном: що скажуть з цього приводу мешканці Херсонської, Запоріжської та Донецької областей... і, зокрема, Маріуполя...
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05.04.2022 21:48 Відповісти
"в ту точку, что была 24.02"???
Как ты в ту 'точку', придурок зелёный, вернётся?

А УБИТЫЕ руzнёй и изувеченные..???
А разрушенные города??
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05.04.2022 21:49 Відповісти
Для єврея може й територія. А для Українців та Татар - це наша земля!!!
І для нас перемогою буде повне звільнення нашої Богом даної Землі та знищення кацапії!

Слава Україні!
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05.04.2022 22:02 Відповісти
Тю! Я щось не зрозумів,а Крим повернути!! Мабуть вже закрили справу про здачу Криму,тепер відкриють справу про те,хто ДОВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ДО ВІЙНИ,ХТО НЕХТУВАВ ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ ПРО ВІЙНУ І ХТО ГОТУВАВСЯ ДО ШАШЛИЧКІВ і спливе ще багато чого,що потягне на ДОВІЧНЕ!! Вова!! Тобі в цій ситуації я бачу одне спасіння---повернення в сім*ю Криму і Донеччини!!!
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05.04.2022 22:11 Відповісти
Перемога - це коли рашка перестане існувати. В усіх інших випадках це тільки коротка перерва між боями, щоб їхні бабьі нарожали наступну порцію виродків - убивць і мародерів. Жодної домовленості рашка ніколи не дотримувалася і не буде дотримуватися.
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05.04.2022 22:18 Відповісти
На декiлька рокiв пауза, а тим часом Велике (К)Будiвництво за кошти Заходу.
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05.04.2022 22:29 Відповісти
Политика зелёного "нужно просто перестать стрелять" привела к ещё большей разрушительной войне чем та что была...
Так что если сейчас остановиться и дать ***** передышку, будет ещё хуже, потеряем ещё больше территорий, получим ещё более разрушительную войну.
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05.04.2022 22:30 Відповісти
Ваван, а не пішов би ти ...
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05.04.2022 22:36 Відповісти
Пусть Зеленский расскажет это выжившим детям из Ирпеня и Бучи, которых насиловали и катувалы кацапские ублюдки, с которыми он собирается договариваться
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05.04.2022 22:56 Відповісти
Ми маємо не президента а ДОЛПОЙОПА!!!!!!!!!!!!воно що знову нюхає щось, а Донбас, Крим!!!!! тИ чмо казало пару днів тому за метри які ми не віддамо а зараз вже пургу несе!!!!! Треба звільняти все, потім БУДУВАТИ 6 МЕТРОВИЙ ЗОБОР як в Ізраїлі чи в Турції, на всьому протязі від Польши з бульонами до таганрога!!!!! ОЦЕ твоє завдання!!!!!!! Хоча як ти і далі будеш таку ...уйню нести, цей забор буде будувати хтось інший!!!!!!! Маю надію, що Порох!!!!!!!
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05.04.2022 22:58 Відповісти
Нет слов. И переговоры на крысу тихонько, и состав группы самый мерзкий, который можно было собрать и какой мы ждем результат?
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05.04.2022 23:06 Відповісти
Ідіот. ***...
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05.04.2022 23:21 Відповісти
Як цей неуч дістав, Зараз це вже не важливо, не переможена федерація в будь яких кордонах це поразка Єврей ніколи не стане Українцем, це хронічний торгаш
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05.04.2022 23:35 Відповісти
правильно.
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07.04.2022 02:04 Відповісти
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