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Польща (5201) США (14537) українська мова (778)

У популярному застосунку для вивчення мов Duolingo кількість охочих опанувати українську зросла на 577%

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

прапор

На популярній у світі платформі для вивчення мов Duolingo із початку російського вторгнення в Україну різко зросла кількість охочих вивчити українську мову.

У зверненні на підтримку України в Duolingo зазначають, що кількість опанувати українську у світі зросла на 577%, інформує Цензор.НЕТ.

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"Найбільше тих, хто вивчає українську мову – у США, їхня кількість з початку війни зросла на 554%.

Українська мова досягла піку в США 28 лютого і відтоді залишається стабільною", – йдеться в повідомленні.

Найбільше зростання кількості людей, які вивчають українську, зафіксували у Польщі – 2677% з початку агресії РФ.

Також у коментарі виданню FOX у Duolingo відповіли, що сплеск популярності української мови пов’язаний із великою кількістю біженців у Європі.

"А для наших учнів, які навчаються в США, вивчення української мови – це спосіб долучитися до того, що відбувається, у місці, яке може здаватися таким далеким, і проявити солідарність з Україною" – сказала наукова співробітниця Duolingo Сінді Бланко.

Курс з української мови у застосунку розроблений у партнерстві з волонтерами Корпусу Миру у 2015 році і призначався для волонтерської допомоги Україні.

У Duolingo також зазначили, що збираються спрямувати доходи від реклами, які отримують від людей, що вивчають українську мову,на допомогу Україні.

"Ми також контактували з Міністерством освіти і науки України та обговорюємо додаткові способи підтримки їхніх студентів.

Наприклад, тест з англійської мови Duolingo буде безкоштовним.

Duolingo також планує запуск українськомовного інтерфейсу" – йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+18
А в Україні все ще багато "какая разніца"
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05.04.2022 20:34
+9
Ще один доказ того, що ***** свого не отримає. Замість придушення української мови - вона популяризується. Так само історія, культура, мистецтво нашої України.
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05.04.2022 20:36
+9
уявляю...Штати..Нью -Йорк..Гарлем...і якийсь афроамериканець питає---вуйку ,маєте шось закурити?
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05.04.2022 20:37
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А в Україні все ще багато "какая разніца"
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05.04.2022 20:34 Відповісти
поверь кацапы же очень хитрые они сейчас будут пытаться выучить мову чтобы заграницей их битами не *издили, и будут представляться украинцами. а так же одевать чехлы на росийский паспорт с украинским флагом...
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05.04.2022 20:42 Відповісти
Кацапи тупі! Вивчити мову-не обладинку на папорт натягнути
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05.04.2022 20:48 Відповісти
Ці срані орки не можуть два слова вивчити по українські. Я сумніваюся що вони навіть можуть правильно прочитати назву "скавародкі" яку крадуть і пересилають своїм свинособакам.
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05.04.2022 21:01 Відповісти
Натякаєш, Paul, що поки тебе не відгамселять битою, ти не перейдеш зі свино-собачої на українську?
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05.04.2022 21:23 Відповісти
бо на паланицах паляться...
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Доулінго крута штука. Можна вивчити любу мову. Все просто. Заходьте по ссилці і приєднуйтеся... https://youtu.be/RJSLN1cQXhc ось так все виглядає тут.. Обовязково вчіть мови.
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Треба побільше хороших оцінок Дуолінго в Плеймаркеті ставити, обов'язково! Бо расіянє почали його хейтити і знижувати рейтинг.
Я англійську пройшла, хороша програмка, супер, рекомендую!
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05.04.2022 20:38 Відповісти
З 2016 маю цей додаток. Підтягнув англійську до хорошому рівня. Ще вчив німецьку і польську.
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05.04.2022 20:39 Відповісти
будь-яку мову, заходьте по посиланню...
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05.04.2022 21:13 Відповісти
Що таке паляниця?
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05.04.2022 20:34 Відповісти
Та "паляниця" -- то вже нехай, але кожний другий вживає йо*ане слово "ДА", яке є кацапізмом і в мові його не існує.
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05.04.2022 20:38 Відповісти
Це смерть кацапська на ПАЛІ, після того як воно лежало НИЦЬ і всралось зі страху.
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Ще один доказ того, що ***** свого не отримає. Замість придушення української мови - вона популяризується. Так само історія, культура, мистецтво нашої України.
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05.04.2022 20:36 Відповісти
уявляю...Штати..Нью -Йорк..Гарлем...і якийсь афроамериканець питає---вуйку ,маєте шось закурити?
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05.04.2022 20:37 Відповісти
Це вже було. Насолоджуйтесь на здоров'я:

Москалі? Я з москалями не балакаю!
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Треба побільше хороших оцінок Дуолінго в Плеймаркеті ставити, обов'язково! Бо расіянє почали його хейтити і знижувати рейтинг.

Я англійську пройшла, хороша програмка, супер, рекомендую!
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05.04.2022 20:39 Відповісти
Сракоголові мокшани яку б не поклали собі ціль чи мету, в кожному випадку отримують абсолютно протилежне. В усьому за що б не взялися 😆😆😆 дегенеративна квазі-держава ерефія ефективно демонструє, що в своєму дивовижному, фанатичному прагненні дістатися дна, вона "упєрєді планєти всєй" і як ми бачимо прірва їх особистого дна немає меж 🤷🏻
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05.04.2022 20:50 Відповісти
так то кацапи вчаться вимовляти паляниця
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05.04.2022 21:06 Відповісти
я к сожалению говорить на УКРАИНСКОМ не могу но почти всё понимаю.
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05.04.2022 21:17 Відповісти
Відмінна новина!
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05.04.2022 21:22 Відповісти
хє хє а медведко пиз.ить про знищення українства, вони ще наші пісні не чули. Тим більш українська простіша зе дебільний московський правопис. у нас як говориться так і пишеться, а у них через штучність з'явилися усякі "солнце"
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05.04.2022 21:26 Відповісти
От би ще українці вивчили.
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05.04.2022 21:36 Відповісти
Як би ж вони ще прибрали зі своїх завдань згадку про рашку.... на кожному кроці блд....
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05.04.2022 22:41 Відповісти
 
 