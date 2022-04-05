У прифронтових містах роздадуть 12 млн продуктових наборів, - Шмигаль

Розпочалася програма безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздали. Найбільше в Донецькій, Харківській та Київській областях. Усього сформуємо майже 12 млн таких наборів. Вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн. Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями. Усім максимально допомагаємо", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра, магазини зараз стикаються з багатьма форс-мажорами та проблемами.

"Приймаємо постанову, яка дає можливість торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на 1 рік під 5% річних. Це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками", - додав Шмигаль.

Також читайте: Уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним, - Шмигаль