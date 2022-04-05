Російські окупанти вбили одинадцять мирних жителів у двох селах Броварського району Київщини, - Офіс ГПУ

У смт. Велика Димерка Броварського району Київської області військовослужбовці РФ із вогнепальної та артилерійської зброї вбили 11 мирних жителів, у селі Богданівка від осколкових ран загинув місцевий житель,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час слідчих дій встановлено, що у смт. Велика Димерка Броварського району внаслідок застосування військовослужбовцями РФ вогнепальної та артилерійської зброї вбито 11 мирних жителів. У селі Богданівка під час обстрілу окупантами населеного пункту від отриманих осколкових ран загинув місцевий житель", йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, Броварська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Також, як йдеться у повідомленні, 3 квітня на ворожій міні між селами Рудницьке та Перемога Баришівської територіальної громади Броварського району підірвався цивільний автомобіль. "Водій транспортного засобу загинув, ще один пасажир отримав тілесні ушкодження", - інформують у прокуратурі.

"Прокурори Київської області продовжують фіксувати всі військові злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності", - зазначається у повідомленні.

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