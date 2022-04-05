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Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хортів

Стосовно мера міста Рубіжне Сергія Хортова розпочали провадження за фактом колабораційної діяльності.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "віськової операції" на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ. Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що мер міста Рубіжне Хортів, який у 2014 році співпрацював з терористами, знову перейшов на бік окупантів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
В 14 році співпрацював з окупантами і знову перейшов?! Смішні їй богу. Та не припиняв співпрацювати а ви його за мера тримали замість каталажки.
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05.04.2022 20:58
+8
А где чорт татаров? Говорять,портняшке с сыном помог слинять. Мертвечуку помог слинять. Помогает в размораживании активов дерипаски в Украине. Когда это кончится?
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05.04.2022 20:57
+8
Млять, люди. Кого ви собі наобирали в мери? Схід, південь? Срані опзжшники позливали все, що могли
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05.04.2022 21:11
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А где чорт татаров? Говорять,портняшке с сыном помог слинять. Мертвечуку помог слинять. Помогает в размораживании активов дерипаски в Украине. Когда это кончится?
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05.04.2022 20:57 Відповісти
Не знаєте коли закінчиться? А хто його призначив?
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05.04.2022 21:32 Відповісти
Коли і призначальця виженемо з країни з усм його зрадницьким оточенням.
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05.04.2022 23:29 Відповісти
В 14 році співпрацював з окупантами і знову перейшов?! Смішні їй богу. Та не припиняв співпрацювати а ви його за мера тримали замість каталажки.
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05.04.2022 20:58 Відповісти
Ось його історія. У 2014 році він нацькував активістів на українських військових, які їхали визволяти Рубіжне від ЛНР. Вони перекривали дороги і сам цей мер до них приєднався. А з за спин протестуючих почали стріляти сєпари і вбили наших бійців. Коли місто було звільнено, то він нікуди не дівся, а там і лишився і його не затримали при цьому. Потім там обрали іншого мера, а на останніх виборах знову цього. Так. Населення Рубіжного віддало йому 70% голосів. Він знову став мером. Ось такий парадокс. 4 березня його відсторонили від посади, а коли орки заняли один з районів Рубіжного, перебіг до них і там сидить досі.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
Млять, люди. Кого ви собі наобирали в мери? Схід, південь? Срані опзжшники позливали все, що могли
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05.04.2022 21:11 Відповісти
Мером Полтави Мамаєм займіться,щоб потім не відкривати справу за фактом колабораційної діяльності.І не кажіть потім,що вас не попереджали.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
А все потому что в 2014 остался безнаказанным. Интересно в 2022 когда победим оно опять откупится?
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05.04.2022 21:23 Відповісти
А закон вже прийнятий?
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05.04.2022 21:41 Відповісти
Обов'язково засудять і посадять років на 15. Заочно.
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05.04.2022 22:33 Відповісти
 
 