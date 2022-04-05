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Велика Британія (3702) війна (56949) путін (21463) Трасс Елізабет (167)

Путін розуміє тільки силу. Ми не зупинимось, доки він не зазнає краху, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Заходу потрібно ще більше посилювати тиск на Путіна та допомагати Україні аж до перемоги, тому що лідер РФ розуміє тільки силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За її словами, Путін навряд чи серйозно ставиться до перемовин з Україною, якщо при цьому продовжує обстріли цивільного населення.

"Щоб досягти миру, ми повинні бути твердими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значущу зброю для України…. Сила – це єдине, що розуміє Путін. Саме це має і надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно і надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні", - наголосила Трасс.

"Ми намагаємося розширити коаліцію вільних демократій. І ми демонструємо залізний підхід у цій місії, щоб назавжди зупинити війну Путіна. Зараз час триматися взятого курсу. Разом ми не зупинимось, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху", - додала міністр.

Також читайте: Виведена з півночі України армія РФ потребує значного переоснащення, - розвідка Британії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
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05.04.2022 21:10
+23
По сути сейчас повторяется ситуация Крымской войны, 1853-1856 год ... но на этот раз империя должна быть учичтожена, запад слишком часто давал шанс орде-россии возродится ... нужно не допускать ошибок прошлого .... нужно лишить орду-россию всех не национальных территорий и армии ..
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05.04.2022 21:22
+20
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05.04.2022 21:13
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05.04.2022 21:10 Відповісти
вместо машинки должен быть унитаз....
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05.04.2022 23:00 Відповісти
У вас немає вибору.
Не думайте що наша хата з краю. Ваша наступна.
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05.04.2022 21:10 Відповісти
Comon England!
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05.04.2022 21:11 Відповісти
Боже бережи її Величність Королеву, і всіх наших друзів!!! 🇬🇧🇺🇦
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05.04.2022 22:28 Відповісти
Золоті слова.
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05.04.2022 21:12 Відповісти
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05.04.2022 21:13 Відповісти
Трохи не по темі, але пригадайте того генерела, чи полковника, що балатувався в президенти, а зараз щось пропав. Не Гриценко.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
Загуглив.. Смєшко. Де цей вояка?
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05.04.2022 21:21 Відповісти
Упс, кацапчик детестед.
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05.04.2022 21:22 Відповісти
Відійди від дзеркала
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05.04.2022 21:23 Відповісти
Справжнього полковника? Ну того, що сучище армію нашу нищив?
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05.04.2022 21:23 Відповісти
Нарешті говорять реальні і розумні речі.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
Треба більше зброі. Поки українці воюють за всю Європу.
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05.04.2022 21:15 Відповісти
Процес пішов: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/5/7337410/
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05.04.2022 21:18 Відповісти
незручне становище коли у тьоткі є яйця а у начальника наймогутнішої воєнної організації планети Столтенберга немає. про зєлю взагалі мовчу, тепер він сидить та думає "як після цього здаватися нахрін мені було те президенство?"
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05.04.2022 21:19 Відповісти
Ну... Пішов процес: Чехія відправила в Україну танки Т-72 і бойові машини піхоти
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05.04.2022 21:20 Відповісти
Це чудово!
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05.04.2022 21:27 Відповісти
Хотілось би ці слова почути від керівника нашої держави ... Та куди там.... Він Три роки навіть ху#ла називав "та сторона"....
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05.04.2022 21:20 Відповісти
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05.04.2022 21:20 Відповісти
Мы раньше почему злые были?

Потому что у нас Джавелинов не было!
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05.04.2022 21:27 Відповісти
А "Новічок" виявився таки дорогеньким.
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05.04.2022 21:21 Відповісти
По сути сейчас повторяется ситуация Крымской войны, 1853-1856 год ... но на этот раз империя должна быть учичтожена, запад слишком часто давал шанс орде-россии возродится ... нужно не допускать ошибок прошлого .... нужно лишить орду-россию всех не национальных территорий и армии ..
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05.04.2022 21:22 Відповісти
Я давно эту войну называю Вторая Крымская
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05.04.2022 23:24 Відповісти
за плутіном плутін.. за плутіном плутін.. закінчився плутін.. ні-ні, поглянь оно знову плутін... нах... раССею, пох.. плутін...
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05.04.2022 21:22 Відповісти
хватит болтать дайте оружие ракет что бы ********* флот потопить который бомбит города а также аэродромы тварей кацапских
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05.04.2022 21:23 Відповісти
Давайте-давайте господа англичане! И помогите Зеленскому в мировоззрении - "корону" пусть снимет и начнёт восстанавливать территориальную целостность. А то пока никто не может его остановить от желания встретиться с Путиным и посмотреть ему в глаза, решить с ним вопросы, ЛИЧНО! За что будет Вам вдвойне благодарность!
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05.04.2022 21:24 Відповісти
эта тварь не смогла и наверно и не собиралась сделать процветающей свою страну , поэтому она пытается опустить другие страны до своего и ниже уровня
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05.04.2022 21:24 Відповісти
Я розумію ці золоті слова, а не перемога, коли ми відкатимось по території до 23.02.2022.
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05.04.2022 21:26 Відповісти
Сила-это 300 Тамагавков по базе в Севастополе,по всем аэродромам в Рашке и Белоруси,по скоплениям русских войск.А агрессивная болтовня-это не сила
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05.04.2022 21:27 Відповісти
Пам'ятаєте «спершу було слово»..
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05.04.2022 21:32 Відповісти
Золотые слова!
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05.04.2022 22:15 Відповісти
Дякую за все пані Трасс і Борис і вся Британія!
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05.04.2022 21:27 Відповісти
настає кінець сашам-таням,камеді-*******, мартиросяноВолям ,і підаро артистам,і всякій нечисті
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05.04.2022 21:29 Відповісти
Такі заяви повинен робити Зеленський.
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05.04.2022 21:38 Відповісти
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05.04.2022 21:39 Відповісти
"Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак.
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05.04.2022 21:47 Відповісти
нам тим більше не випада зупинятися, це питання нашого існування.
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05.04.2022 22:01 Відповісти
Фото ***** - вогонь👍
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05.04.2022 22:29 Відповісти
боже, англосаксы - вы лучшие!
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05.04.2022 23:27 Відповісти
Сейчас такие слова должен говорить Зеленский но вместо этого он хочет остановиться чтобы дать ***** второй шанс. Почему я не слышу от него этих адекватноых слов? Что он постоянно переобувается в словах и делах? Сколько еще украинцев погибнет пока этот пацифист перестанет молоть маячню про договор с ******?
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06.04.2022 01:17 Відповісти
 
 