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Важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та РФ: В ЄС розповіли подробиці п'ятого пакета санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,кремль,росія,санкції

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла подробиці п'ятого пакета санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"У цей критичний момент важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та російський уряд. Чотири пакети санкцій сильно вдарили і обмежили політичні та економічні можливості Кремля. Ми бачимо суттєві результати. Але, очевидно, з огляду на події, нам потрібно ще більше посилити наш тиск. Сьогодні ми пропонуємо зробити наші санкції кроком далі. Ми зробимо їх ширшими і гострішими, щоб вони ще глибше врізалися в російську економіку", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, п'ятий пакет має шість напрямків:

- заборона на імпорт вугілля з росії, що має обсяг у 4 мільярди євро на рік;

- повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, у тому числі ВТБ;

- заборона російським суднам і суднам, які експлуатуються Росією, заходити в порти ЄС;

- заборона на експорт, що оцінюється у 10 мільярдів євро, у сферах, які є особливо чутливими для Росії. Це експорт квантових комп’ютерів або сучасних напівпровідників, а також обладнання у сфері машинобудування та транспорту;

- нові заборони на імпорт певних товарів, що допоможе закрити прогалини, які були знайдені у відносинах між Росією та Білоруссю;

- заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у державах-членах або виключення будь-якої фінансової підтримки, європейської чи національної, російським державним органам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
нефть?
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05.04.2022 21:24
+4
Ещё не всех мирных жителей убили и не все города захватили
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05.04.2022 21:30
+3
нет. германия против
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05.04.2022 21:27
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нефть?
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05.04.2022 21:24 Відповісти
нет. германия против
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05.04.2022 21:27 Відповісти
Ещё не всех мирных жителей убили и не все города захватили
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05.04.2022 21:30 Відповісти
do dupy такі санкції.
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05.04.2022 21:38 Відповісти
Яхту Solandge выпустили из Гамбурга.

Не удалось доказать, что яхта связана с Путиным. Всё, что нужно знать про немцев.
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05.04.2022 21:42 Відповісти
немцы и австрияки будут до последнего заглатывать путинскую сосиску, немцы любят сосиски
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05.04.2022 22:01 Відповісти
Треба повністю зупинити авто і залізничні перевезення з мордором.
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05.04.2022 21:47 Відповісти
Ну хоть что-то.
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05.04.2022 21:55 Відповісти
а когда за санкции голосуют
почему венгры там против не голосуют или голосуют но большенство превосходит их?
т.е. они и в совете украина-нато постоянно против и в европарламенте?
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05.04.2022 22:04 Відповісти
Оружие. Все остальное мы сделаем сами.
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05.04.2022 22:29 Відповісти
 
 