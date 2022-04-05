Зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин, - у офісі ГПУ провели спецнараду щодо розслідуванняя статевих злочинів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела координаційну нараду з правоохоронними і державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування фактів статевих злочинів.

Як інфоррмує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба офісу ГПУ.

За словами Генпрокурора, російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про факти такої наруги, такі повідомлення розміщують у соцмережах.



"Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Напрацьовуємо дієвий алгоритм щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних", - наголосила Ірина Венедіктова.

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Учасники наради погодилися на необхідності застосування міжнародних протоколів розслідування таких воєнних злочинів. А також потребі проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань.



"Журналісти постійно запитують статистику таких злочинів, кількість проваджень. Ці цифри щодня змінюються, але вони не дзеркало ситуації. Ті, хто зазнав такого страшного насилля, здебільшого статистикою бути не хочуть. Правоохоронці частіше дізнаються про випадки із відкритих джерел або від третіх осіб, а не від безпосередніх потерпілих. Не завжди сигнали підтверджуються", - повідомила Генпрокурор.



Під час обговорення учасники наради наголосили на важливості уникнення повторної травматизації потерпілих при роботі з жертвами, щоб їм не доводилося переживати жах статевого насилля, переповідаючи подробиці злочину по кілька разів медикам, слідчим, прокурорам, журналістам.

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"Ми маємо розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Але пам’ятаємо, що там де немає зв‘язку, нас навряд оперативно повідомлять навіть за бажання. Там, де немає світла, годі сподіватися, що потерпіла особа зможе сфотографувати травми на телефон", - підкреслила Ірина Венедіктова.



Спеціалісти також настійливо закликали ЗМІ не полювати за жертвами. "Так, світ однозначно має знати правду про звірства військовослужбовців РФ, але її ціна надто висока для постраждалих", - звернулася до журналістів Генеральний прокурор.

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