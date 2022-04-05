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насилля (263) Венедіктова (750) воєнні злочини (1575)

Зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин, - у офісі ГПУ провели спецнараду щодо розслідуванняя статевих злочинів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гпу,венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела координаційну нараду з правоохоронними і державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування фактів статевих злочинів.

Як інфоррмує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба офісу ГПУ.

За словами Генпрокурора, російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про факти такої наруги, такі повідомлення розміщують у соцмережах.

"Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Напрацьовуємо дієвий алгоритм щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних", - наголосила Ірина Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти ґвалтували жінку на очах 6-річного сина

Учасники наради погодилися на необхідності застосування міжнародних протоколів розслідування таких воєнних злочинів. А також потребі проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань.

"Журналісти постійно запитують статистику таких злочинів, кількість проваджень. Ці цифри щодня змінюються, але вони не дзеркало ситуації. Ті, хто зазнав такого страшного насилля, здебільшого статистикою бути не хочуть. Правоохоронці частіше дізнаються про випадки із відкритих джерел або від третіх осіб, а не від безпосередніх потерпілих. Не завжди сигнали підтверджуються", - повідомила Генпрокурор.

Під час обговорення учасники наради наголосили на важливості уникнення повторної травматизації потерпілих при роботі з жертвами, щоб їм не доводилося переживати жах статевого насилля, переповідаючи подробиці злочину по кілька разів медикам, слідчим, прокурорам, журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен російський окупант суворо відповість за згвалтування українських жінок, якщо залишиться живим, - МВС

"Ми маємо розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Але пам’ятаємо, що там де немає зв‘язку, нас навряд оперативно повідомлять навіть за бажання. Там, де немає світла, годі сподіватися, що потерпіла особа зможе сфотографувати травми на телефон", - підкреслила Ірина Венедіктова.

Спеціалісти також настійливо закликали ЗМІ не полювати за жертвами. "Так, світ однозначно має знати правду про звірства військовослужбовців РФ, але її ціна надто висока для постраждалих", - звернулася до журналістів Генеральний прокурор.

Також читайте: Офіс омбудсмена отримує скарги українок про зґвалтування російськими окупантами

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Чеський парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає Бучу геноцидом українців. Дякуюємо вам друзі🙏
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05.04.2022 21:43
+9
якби в січні верховний говномандуючий послухав главу американської розвідки і почав готувати країну до війни, евакуював мешканців, дітей, то трагедії в бучі, ірпіні, маріуполі точно не було. Хоча кому це я кажу, клоунші гейпрокурорші, у якої чоловік вкрав у держави мільйон.
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05.04.2022 21:44
+7
Воно кончене? В мене в Гостомелі рідні загинули, хай поюморить з цього приводу що небуть
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05.04.2022 22:18
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То вже випустіть Семенчека він до цього точно не причастний.
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05.04.2022 21:40 Відповісти
Кто-то хотел отбелить путинских садистов? К чему, вообще, эти сомнения и совещания?
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05.04.2022 21:40 Відповісти
нет чтоб создать нечто на подобие Моссад, Венедиктова советует " не охотится за жертвами"..сюр харьковской юр.академии какой-то....
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05.04.2022 21:53 Відповісти
Ти, все ж таки, відрізняй жертву від винуватця.
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06.04.2022 00:20 Відповісти
це, мордування до смерті, катування з особливою жорстокістю, а не статевий злочин, бо якщо очки повидирають це ж не називають злочином окулістичним.
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05.04.2022 21:42 Відповісти
Это будет "тяжелое причинения вреда физическому здоровью без надобности" + категория "пытки"... из статута...
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05.04.2022 21:52 Відповісти
Чеський парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає Бучу геноцидом українців. Дякуюємо вам друзі🙏
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Батьків вбивали на очах дітей(всі до 14 років), дітям вирвали всі зуби, гвалтували не однократно, дітей вивезли до польщі, послухайте https://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 21:44 Відповісти
якби в січні верховний говномандуючий послухав главу американської розвідки і почав готувати країну до війни, евакуював мешканців, дітей, то трагедії в бучі, ірпіні, маріуполі точно не було. Хоча кому це я кажу, клоунші гейпрокурорші, у якої чоловік вкрав у держави мільйон.
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05.04.2022 21:44 Відповісти
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 07:07 Відповісти
Ну в Римском статуте нету четкого обозначения, разве что "умышленное причинение сильных страданий", хотя может ли это подойти хз....

Но мародерство есть, это точно.
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05.04.2022 21:46 Відповісти
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05.04.2022 21:46 Відповісти
Воно кончене? В мене в Гостомелі рідні загинули, хай поюморить з цього приводу що небуть
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05.04.2022 22:18 Відповісти
воно реально кончене, але я з приводу цієї поторочі чомусь не здивований
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05.04.2022 22:23 Відповісти
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 07:08 Відповісти
Злочини Ів стільки, що їх роками рахуватимуть.
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05.04.2022 21:49 Відповісти
Что значит "тоже" ? Начиная с незаконного перехода границы, даже простое ПДД все должно квалифицироваться под эту статью.
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05.04.2022 21:56 Відповісти
У портновських вже готова відмазка на питання - "чому провалене розслідування справ проти кацапських окупантів" - зґвалтовані не жаліються. Мертві теж...
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06.04.2022 10:41 Відповісти
 
 