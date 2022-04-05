На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід"
Зокрема, 05 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 80; танків – 4 (з них захоплено - 1); БТР – 9; БМП – 10; міномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; паливозаправники – 2.
Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля".
Будь ласка, зачекайте...
Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.
Фільтруй, що пишеш.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.