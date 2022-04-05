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Новини Війна в Україні
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На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід" 

 Зокрема, 05 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 80; танків – 4 (з них захоплено - 1); БТР – 9; БМП – 10;  міномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; паливозаправники – 2.

Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 21:49
+12
Для одного дня круто. І 80 орків не встигли на пошту награбоване відправити.
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05.04.2022 21:50
+8
Що значить "похожи"???
Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.

Фільтруй, що пишеш.
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05.04.2022 21:58
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 21:49 Відповісти
Для одного дня круто. І 80 орків не встигли на пошту награбоване відправити.
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05.04.2022 21:50 Відповісти
Що значить "похожи"???
Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.

Фільтруй, що пишеш.
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05.04.2022 21:58 Відповісти
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05.04.2022 23:27 Відповісти
У кацапья цуцванг.. До 2 мая кровь из носу нужен результат, а от мотивированных головорезов остались лишь кишки. В ДНР бабы прячут своих мужиков от призыва и грозят придуркам из военкомата гаагой. Цыганское радио работает. А в атаку все равно пойдут, а то ***** на них нападёт за зраду, хотя думаю они уже не помнят, зачем в бой идут..
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05.04.2022 21:58 Відповісти
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05.04.2022 22:05 Відповісти
Скажи "паляниця"
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05.04.2022 22:25 Відповісти
что там у тебя в Мухосранске случилось - может ты свиноруць расскажешь...
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05.04.2022 23:29 Відповісти
Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
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05.04.2022 22:40 Відповісти
Чому Херсон і Нову Каховку здали за лічені години і пустили воду в Крим ?



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05.04.2022 23:58 Відповісти
Чтоб ты спросил, теперь - закрываем.
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06.04.2022 00:25 Відповісти
Не уменьшая героизм терробороны Сумм, ставлю под сомнения - в каждом большом, и не очень, городе ВСЕГДА есть в\ч. Из Сумм их вывели?
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06.04.2022 00:24 Відповісти
 
 