На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід"

Зокрема, 05 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 80; танків – 4 (з них захоплено - 1); БТР – 9; БМП – 10; міномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; паливозаправники – 2.

Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"