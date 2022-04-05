УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11253 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 616 4
війна (56949) мінування (1159) розтяжка (34) Буча (498) Монастирський (370)

Окупанти в Бучі ставили розтяжки у квартирах, якщо знаходили українську символіку, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Війська РФ мінували квартири в Бучі, залишали там розтяжки.

Про це заявив під час відвідин Бучі глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, лише за вчорашній день рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Це й нерозірвані снаряди та залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках. Окупанти заходили у квартири, якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування", - розповів Монастирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти понаставляли розтяжок в ЖК "Континент" в Бучі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прелестно, теперь носителям георгиевской ленточки назначать не штраф 850 грн, а ф1 в глотку. К-во поклонников ленты сократится на порядки.
показати весь коментар
05.04.2022 22:00 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 22:01 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 22:28 Відповісти
На палю!
показати весь коментар
06.04.2022 01:34 Відповісти
 
 