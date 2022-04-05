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Донбас (21704) операція Об'єднаних сил (4149)

На Донбасі відбито 9 атак ворога - знищено 4 танки, 24 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують успішно відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні говориться: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника.

Також наші воїни захопили один російський танк.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апарати ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили на Донбасі відбили 7 атак ворога - знищено 7 танків, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович
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Наші котики. Бережи вас Господь.
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05.04.2022 22:08 Відповісти
Непобедимая получает кизды. Касап обосрался в Украине.
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05.04.2022 22:11 Відповісти
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05.04.2022 22:13 Відповісти
Молодці,добре тримаються наші захисники!!! Честь і хвала !!!
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05.04.2022 22:15 Відповісти
рашики так тупо палятся))
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05.04.2022 22:16 Відповісти
Йде до того, що на пабєдабєсіє бункерний пацюк отримає не дві області, а сцяним ганчіррям по смердючому ботоксному писку.
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05.04.2022 22:26 Відповісти
Кожен день вони потрохи переміщаються, в вірному напрямку. В ПЕКЛО!!!
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05.04.2022 22:27 Відповісти
Українські захисники героїчно утримують 30% Луганщини. Зокрема, це Рубіжне, Лисичанськ, Сіверодонецьк, Попасна.


Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.
Герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.
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05.04.2022 22:44 Відповісти
 
 