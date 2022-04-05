На Донбасі відбито 9 атак ворога - знищено 4 танки, 24 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують успішно відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні говориться: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника.

Також наші воїни захопили один російський танк.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апарати ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили на Донбасі відбили 7 атак ворога - знищено 7 танків, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - штаб ООС