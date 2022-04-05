На Донбасі відбито 9 атак ворога - знищено 4 танки, 24 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують успішно відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні говориться: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника.
Також наші воїни захопили один російський танк.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апарати ворога.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Будь ласка, зачекайте...
Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.
Герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.