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За добу в результаті обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, поранені дев’ять, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ода,донецька

За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула 1 особа, 9 – постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"5 квітня в Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу в Луганській області. За добу росіяни поранили ще 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Мар'їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", - написав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві особи загинули внаслідок обстрілу Авдіївки рашистами, четверо отримали поранення, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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05.04.2022 22:40 Відповісти
 
 