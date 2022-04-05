За добу в результаті обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, поранені дев’ять, - ОВА
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За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула 1 особа, 9 – постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"5 квітня в Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу в Луганській області. За добу росіяни поранили ще 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Мар'їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", - написав Кириленко.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2022 22:40 Відповісти Мені подобається 1
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