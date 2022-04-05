У районі Радехова на Львівщині вибухи, залишайтесь в укриттях, - глава ОВА Козицький

В районі міста Радехів на Львівщині лунають вибухи.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Також Козицький зазначив, що на Львівщині працюють сили ППО, тому закликав жителів не покидати укриття.

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