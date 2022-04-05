У районі Радехова на Львівщині вибухи, залишайтесь в укриттях, - глава ОВА Козицький
В районі міста Радехів на Львівщині лунають вибухи.
Про це у Facebook повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - зазначив він.
Також Козицький зазначив, що на Львівщині працюють сили ППО, тому закликав жителів не покидати укриття.
Топ коментарі
+29 Виктор Дийнега
показати весь коментар05.04.2022 23:16
+15 Paul Foxen
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+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.04.2022 23:10
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Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях.
Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.
Чекайте офіційної інформації.
Маєте інформацію про підозрілі літаючі об'єкти, повідомте її через чат-бот у телеграмі «Шось летить» - @rusrocketfly_bot
и это в разы приятнее!
Будьте реалістами - практично у кожному районі (по старій ще адмінмапі) зараз для кацапів є "цікаві" об'єкті (не будемо їх логіку аналізувати). Наше завдання, для тих, хто у "тилу", допомагати по можливості контррозвідці визначити, чому вдарили/хотіли саме по цьому об'єкту.