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У районі Радехова на Львівщині вибухи, залишайтесь в укриттях, - глава ОВА Козицький

сирена

В районі міста Радехів на Львівщині лунають вибухи.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Також Козицький зазначив, що на Львівщині працюють сили ППО, тому закликав жителів не покидати укриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нове газове родовище відкрили на Львівщині, - Козицький. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4439) обстріл (28274) Козицький Максим (126) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+29
Вижу как корчится в бункере мразь которая ничего не может сделать с Украиной. Украина укрепляется с каждым днем все больше закрывая собственное небо. Оружие Украины становится более смертоноснее и заставляет бежать с Украины его фашистов. Корабли уже боятся подплывать к Одессе и прячутся где то в Крыму. И Украина будет только усиливаться от чего русня будет слабеть и нищать
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05.04.2022 23:16
+15
а еще больше корчатся его холопы по всей стране, от злобы и зависти, слюной брызжут, ненавистью

и это в разы приятнее!
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05.04.2022 23:19
+10
Максим Козицький:
Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях.
Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.
Чекайте офіційної інформації.
Маєте інформацію про підозрілі літаючі об'єкти, повідомте її через чат-бот у телеграмі «Шось летить» - @rusrocketfly_bot
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05.04.2022 23:10
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Сподіваюся, що то просто збита ракета впала.
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05.04.2022 23:09 Відповісти
Дебільні кацапи. В околицях Радехова нічого нема.
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05.04.2022 23:09 Відповісти
А їм пох куди шмаляти, це ж варвари вбивці
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05.04.2022 23:11 Відповісти
Не дають спокою лаври антоніна геращенко? Ти ще напиши де є.
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05.04.2022 23:13 Відповісти
Так, цікаво! А ти голову включав? Я кацапам даю наводку, що вони дурно тратять ракети. Заодно і земляків захищаю. Щось не так?
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05.04.2022 23:18 Відповісти
От і включи - "кацапи не пуляйте, там нічого нема". Про таке краще взагалі нічого не писати - є там щось, чи нема там нічого, де впало звідки прилетіло.
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06.04.2022 00:29 Відповісти
Я теж думаю, мабуть збили. Там реально пусто для них.
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05.04.2022 23:18 Відповісти
як то пусто....та там цукровий завод є....
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05.04.2022 23:26 Відповісти
могли по цукровому довбанути. то ж варвари *******
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05.04.2022 23:27 Відповісти
Так пускай туда и валят и тратят ракеты по пустому месту вместо стрелять по важным целям
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05.04.2022 23:29 Відповісти
Ну хіба що по тому полі, де колись сідали АН-2 сільгоспавіації за совка в 70-і.
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05.04.2022 23:37 Відповісти
Значить збивають ракети, які летіли далі.
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05.04.2022 23:38 Відповісти
Максим Козицький:
Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях.
Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.
Чекайте офіційної інформації.
Маєте інформацію про підозрілі літаючі об'єкти, повідомте її через чат-бот у телеграмі «Шось летить» - @rusrocketfly_bot
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05.04.2022 23:10 Відповісти
Вижу как корчится в бункере мразь которая ничего не может сделать с Украиной. Украина укрепляется с каждым днем все больше закрывая собственное небо. Оружие Украины становится более смертоноснее и заставляет бежать с Украины его фашистов. Корабли уже боятся подплывать к Одессе и прячутся где то в Крыму. И Украина будет только усиливаться от чего русня будет слабеть и нищать
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05.04.2022 23:16 Відповісти
а еще больше корчатся его холопы по всей стране, от злобы и зависти, слюной брызжут, ненавистью

и это в разы приятнее!
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05.04.2022 23:19 Відповісти
нехай корчаться. ми цим кривавим мразям щиро бажаємо всього найгіршого
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05.04.2022 23:25 Відповісти
І це є прекрасно
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05.04.2022 23:26 Відповісти
Маю надію, що до нашої влади вже до йшло розуміння що не можна паливо зберігати на нафтобазах? Вони зручні цілі для ворога!
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05.04.2022 23:25 Відповісти
Знайома з Буська чула, як над ними летіла ракета... Щойно з ними говорив.
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05.04.2022 23:34 Відповісти
Та зараз незрозуміло ракета чи вітер гуде. Я виходила слухала і так не розібрала що там гуде. З того всього любий звук підозрілий.
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05.04.2022 23:44 Відповісти
В Радехові великий цукровий завод... Ці тварини орки на все здатні!
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05.04.2022 23:37 Відповісти
отомстить нам, что у них нет сахара?
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06.04.2022 02:33 Відповісти
Шановне Товариство!
Будьте реалістами - практично у кожному районі (по старій ще адмінмапі) зараз для кацапів є "цікаві" об'єкті (не будемо їх логіку аналізувати). Наше завдання, для тих, хто у "тилу", допомагати по можливості контррозвідці визначити, чому вдарили/хотіли саме по цьому об'єкту.
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06.04.2022 10:02 Відповісти
 
 