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Новини Війна Різня в Бучі
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У німецькому бундестазі заплановані дебати про різню в Бучі - очікуються жорсткі рішення уряду проти РФ, - посол Мельник

бундестаг

Посол України в Німеччині Андрій Мельник оприлюднив інформацію, що 6 квітня у бундестазі відбудуться дебати з питання різні в Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "6 квітня 2022 року Бундестаг проведе пленарні дебати (aktuelle Stunde) щодо різанини українського мирного населення в Бучі, вчиненої російськими військами, та про її наслідки.

Ми очікуємо жорстких рішень німецького уряду щодо відправлення важкої зброї для України та введення ембарго на російські газ, нафту та вугілля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр визнав помилки у політиці щодо РФ: "Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила"

Автор: 

Німеччина (7326) Мельник Андрій (233) Буча (539)


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Топ коментарі
+23
Так вони уже сказали. До речі, у нас уже ціни взлетіли як на комуналку,транспорт продукти. Нічого, не бастуємо лиш би Україна була жива. Бережіть себе
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05.04.2022 23:15
+8
Запретят пиво ванькам продавать по утрам для опохмела?
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05.04.2022 23:18
+5
німецька занепокоєна піздеж ?
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05.04.2022 23:19
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Так вони уже сказали. До речі, у нас уже ціни взлетіли як на комуналку,транспорт продукти. Нічого, не бастуємо лиш би Україна була жива. Бережіть себе
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05.04.2022 23:15 Відповісти
от прямо "взлетіли"? на скільки відсотків?
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06.04.2022 00:37 Відповісти
В цьому є вина попередніх політиків. Бо вони зробили ставку на криваву фассію.
Вони вибудували економічну залежність Німеччини від нелюдів.
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06.04.2022 09:26 Відповісти
Запретят пиво ванькам продавать по утрам для опохмела?
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05.04.2022 23:18 Відповісти
німецька занепокоєна піздеж ?
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05.04.2022 23:19 Відповісти
Невже народять політичну згоду на нафтове ембарго? Чи просто ********* і вдарять по хвостам москалів?
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05.04.2022 23:21 Відповісти
Одіб'ють Кенігсберг?
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06.04.2022 00:02 Відповісти
Нам оружие вчера надо, бюрократы вы переозабоченные.
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06.04.2022 01:01 Відповісти
Буде чергове ,бла,бла,бла.
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06.04.2022 09:09 Відповісти
******* не мешки ворочать.хорош кацапам жопы облизовать.
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06.04.2022 09:16 Відповісти
Меркель пригласите. Она вам расскажет, что в ННР под патронатом кремля жить будет лучше.
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06.04.2022 09:55 Відповісти
Зато у мадьяр ,,жизнь налаживается ,, и коммуналка на минимуме.
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06.04.2022 10:20 Відповісти
Когдо служил на флоте 69-72гг. в бч-5 у нас была команда произвести ППР,перевоже
на гражданчкий язык (извените) Посидели,*********-Разошлись,мне кажется,что
бургеры взяли себе на вооружение эту замечательную команду,вот так.
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06.04.2022 12:34 Відповісти
 
 