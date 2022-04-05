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Китай в Радбезі ООН: Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні

китай,кнр

Китай не налаштований збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь.

Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У питанні України Китай не шукає геополітичного власного інтересу. Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це мир. Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб допомогти вирішити кризу в Україні", - сказав він на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, Китай надав і продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

"Згідно з міжнародним правом, мирне населення має бути позбавлене будь-яких форм насильства у збройних конфліктах. Атаки на цивільне населення неприйнятні й не мають відбуватися", - зазначив він.

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Автор: 

Китай (4517) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+46
Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, **********, одноразові гранатомети та ручні гранати.

США начинают поставки В Украину БПЛА Switchblade
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05.04.2022 23:22
+33
Давайте китайці, починайте визволяти Сибір! Пора там уже проводити спеціальну військову операцію, там кацапи "ущемляют" китайську мову!
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05.04.2022 23:23
+20
Китай...... треба тримати подалі від України!!!!!!!! Чим менше їх буде в Україні тим чистіша буде земля!!!!!!!
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05.04.2022 23:30
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рашка та білорашка. "шо ніясна?" (С)
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06.04.2022 00:03 Відповісти
КНР достатньо сказати одна слово своєму агенту *****, і війна припиниться, а на Крим і Донбас москаль навть не гляне. Але КНР чекає . Ще недостатньо українців загинуло, щоб КНР почав денаціоналізірувати Московію.
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06.04.2022 00:08 Відповісти
Росія просить у Китаю мікрочипи для своїх карток "Мир.
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06.04.2022 00:47 Відповісти
В перекладі з красносракого діалекту **************

"У питанні України Китай шукає лише власний інтерес. Ми налаштовані, як завжди, збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, та підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це - китайський мир. Китай продовжить просувати нікчемні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб якнайдовше затягти кризу в Україні"
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06.04.2022 11:00 Відповісти
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