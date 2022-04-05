Китай в Радбезі ООН: Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні
Китай не налаштований збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь.
Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У питанні України Китай не шукає геополітичного власного інтересу. Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це мир. Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб допомогти вирішити кризу в Україні", - сказав він на засіданні Радбезу ООН.
За його словами, Китай надав і продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.
"Згідно з міжнародним правом, мирне населення має бути позбавлене будь-яких форм насильства у збройних конфліктах. Атаки на цивільне населення неприйнятні й не мають відбуватися", - зазначив він.
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"У питанні України Китай шукає лише власний інтерес. Ми налаштовані, як завжди, збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, та підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це - китайський мир. Китай продовжить просувати нікчемні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль у тому, щоб якнайдовше затягти кризу в Україні"