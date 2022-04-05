Кулеба обговорить постачання зброї Україні з колегами по НАТО та G7
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі обговорить з главами МЗС країн НАТО і G7 питання постачання зброї Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.
"Я їду завтра до Брюсселя, аби зустрітися з міністрами закордонних справ країн НАТО та G7. Головною темою моїх розмов буде постачання всієї необхідної зброї Україні", - зазначив міністр.
Він додав, що Україна потребує важкого озброєння: літаків, танків, бронетехніки.
"Це ті речі, які допоможуть нам перемогти у цій війні і зберегти дуже багато життів", - наголосив Кулеба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rino Onix
показати весь коментар05.04.2022 23:45 Відповісти Мені подобається 1
Jimmy Hill
показати весь коментар05.04.2022 23:57 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль