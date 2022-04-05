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Кулеба обговорить постачання зброї Україні з колегами по НАТО та G7

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі обговорить з главами МЗС країн НАТО і G7 питання постачання зброї Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"Я їду завтра до Брюсселя, аби зустрітися з міністрами закордонних справ країн НАТО та G7. Головною темою моїх розмов буде постачання всієї необхідної зброї Україні", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна потребує важкого озброєння: літаків, танків, бронетехніки.

"Це ті речі, які допоможуть нам перемогти у цій війні і зберегти дуже багато життів", - наголосив Кулеба.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) НАТО (6424) зброя (7438) Кулеба Дмитро (3604)


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05.04.2022 23:45 Відповісти
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05.04.2022 23:57 Відповісти
 
 