Російському льотчику Єрмалову, який бомбив Конотоп, Куп'янськ, Ізюм та Волноваху, повідомлено про підозру
Пілоту зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергію Єрмалову повідомлено про підозру.
Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний наносив ракетні удари по м. Конотоп Сумської області, містам Куп’янськ і Ізюм Харківської області та м. Волноваха Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Також окупант забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.
3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон.
Дії російського льотчика є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).
Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.
За інформацією Цензор.НЕТ мова йде про льотчика зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергія Єрмалова.
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караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Сидить шойгу і планує наступ:
- так, на левом фланге выставим 50 тысяч бойцов с винтовками, на правом -70, по центру - 100.
Радники підказують: "А танки, танки?"
- да - и две роты танков.
Радники далі: "А самолеты, самолеты?"
- вот с авиацией плохо...- летчик заболел.
@DimSel007
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https://twitter.com/DimSel007/status/1511386919317426180 3 ч
красти - так фурами... українські фури, викрадені мародерами орди, виявили у Білорусі
https://twitter.com/i/status/1511386919317426180
За наявними даними, він передавав інформацію про:
Оперативну обстановку у Миколаєві та області.
Загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання.
Результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.
@Motolko
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https://twitter.com/Motolko/status/1511319950832644101 8 ч
Перехват переговоров: «Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку, где сейчас находишься, скажи по-честному?». Один из пилотов группы вертолётов ВКС РФ сбежал и улетел в сторону Украины.
Потому что 500тыс$ это 500тыс$ )))
https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE&feature=emb_logo
А ось кончити його ТАК, потрібно було
Больше такого, насколько я знаю, ни к кому не применялось.
Він убивав мирних громадян України! Це як мінімум 2частина ст.438 !
Чи боїтеся путіна розгнівати?!