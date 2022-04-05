Російському льотчику Єрмалову, який бомбив Конотоп, Куп'янськ, Ізюм та Волноваху, повідомлено про підозру

Пілоту зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергію Єрмалову повідомлено про підозру.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний наносив ракетні удари по м. Конотоп Сумської області, містам Куп’янськ і Ізюм Харківської області та м. Волноваха Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Також окупант забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон.

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Дії російського льотчика є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.

За інформацією Цензор.НЕТ мова йде про льотчика зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергія Єрмалова.

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