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Новини Війна
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Російському льотчику Єрмалову, який бомбив Конотоп, Куп'янськ, Ізюм та Волноваху, повідомлено про підозру

єрмалов

Пілоту зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергію Єрмалову повідомлено про підозру.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний наносив ракетні удари по м. Конотоп Сумської області, містам Куп’янськ і Ізюм Харківської області та м. Волноваха Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Також окупант забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон.

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Дії російського льотчика є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.

За інформацією Цензор.НЕТ мова йде про льотчика зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергія Єрмалова.

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Автор: 

армія рф (17236) бомбардування (337) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+46
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05.04.2022 23:30
+28
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05.04.2022 23:33
+28
Деколи гуманізм дуже шкодить міжнародному праву.
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05.04.2022 23:33
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05.04.2022 23:30 Відповісти
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05.04.2022 23:33 Відповісти
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05.04.2022 23:34 Відповісти
1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
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05.04.2022 23:33 Відповісти
Нацистів страчували через повішення, а ці злочинці чим ліпші, чом би їх легенько не повісити?
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05.04.2022 23:38 Відповісти
Деколи гуманізм дуже шкодить міжнародному праву.
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05.04.2022 23:33 Відповісти
нужно було ******* його тишком та сказати що не знайшли, адже потім буде обмін і це лайно знов буде бомбити нашу неньку
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06.04.2022 00:39 Відповісти
Он должен всю оставшуюся жизнь сидеть в тюрьме, в самой дерьмовой дырявой камере.
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05.04.2022 23:34 Відповісти
У ямі 1м Х 1м, щоб не міг, ****, навіть розігнутись і срав під себе.
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05.04.2022 23:57 Відповісти
Я маю підозру що він має здохнути
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05.04.2022 23:35 Відповісти
Сподіваюсь, падла, до суда не доживе
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05.04.2022 23:36 Відповісти
Ще місяць і буде, як у відомому анекдоті.
Сидить шойгу і планує наступ:
- так, на левом фланге выставим 50 тысяч бойцов с винтовками, на правом -70, по центру - 100.
Радники підказують: "А танки, танки?"
- да - и две роты танков.
Радники далі: "А самолеты, самолеты?"
- вот с авиацией плохо...- летчик заболел.
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05.04.2022 23:38 Відповісти
Гадаю, що рашка швиденько, як цемаха, обміняє його у наших "какая разніца" на якогось донецького таксиста.
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05.04.2022 23:39 Відповісти
Або на продавчиню попугайчиків!
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06.04.2022 00:03 Відповісти
Злий Конопляний Джмелик


@DimSel007

·
https://twitter.com/DimSel007/status/1511386919317426180 3 ч



красти - так фурами... українські фури, викрадені мародерами орди, виявили у Білорусі

https://twitter.com/i/status/1511386919317426180
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05.04.2022 23:41 Відповісти
https://t.me/SBUkr СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За наявними даними, він передавав інформацію про:

Оперативну обстановку у Миколаєві та області.
Загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання.
Результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.
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05.04.2022 23:42 Відповісти
А Маріуполь, Бердянськ, Херсон, Рубіжне, Ізюм....то поліція, то сбушники то жопоблок
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05.04.2022 23:43 Відповісти
В клетку, а клетку на центральную площадь Харькова под бомбы. Будет молиться тогда о победе украинского оружия
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05.04.2022 23:42 Відповісти
Та яка ще підозра, нема чим зайнятися? Розстріляти на місці і забути, як не було.
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05.04.2022 23:43 Відповісти
У нас в Києві в зоопарку є красівий горил Тоні. Він кидається лайном і не дуже любить людей. Підсадіть цього урода до нього в вольєр до суда.
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05.04.2022 23:44 Відповісти
В экопарк к Фельдману
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05.04.2022 23:53 Відповісти
Думаю наша гаврилка йому швидше голову проломить.
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05.04.2022 23:56 Відповісти
Вы таки хотите шоб они размножались?
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06.04.2022 00:02 Відповісти
Да как ві такоє можете думать. Наш Тоні афробіндеровец.
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06.04.2022 00:09 Відповісти
Під шкурою Тоні сидить кацап судячи з поведінки.
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06.04.2022 01:33 Відповісти
А ковид не поможет??
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05.04.2022 23:44 Відповісти
Посадите в камеру к уркам этого петушка
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05.04.2022 23:46 Відповісти
Anton Motolko


@Motolko

·
https://twitter.com/Motolko/status/1511319950832644101 8 ч



Перехват переговоров: «Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку, где сейчас находишься, скажи по-честному?». Один из пилотов группы вертолётов ВКС РФ сбежал и улетел в сторону Украины.
Потому что 500тыс$ это 500тыс$ )))

https://www.youtube.com/watch?v=_SBPSoeeqWE&feature=emb_logo
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05.04.2022 23:51 Відповісти
А решті захоплених лєтунів підозри будуть? Чи вони вже знову за штурвалом?
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05.04.2022 23:52 Відповісти
Это не оккупант, раша не находится в состоянии войны с Украиной. Это наёмник со всеми вытекающими, абсолютно бесправный, с которым вольно поступать как угодно. Я бы пустил в расход.
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05.04.2022 23:52 Відповісти
Не нужно было его в плен брать, расстреляли бы и все а теперь его обменяют и будет опять летать и убивать нас
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05.04.2022 23:52 Відповісти
Не можем ми расстрелівать!
А ось кончити його ТАК, потрібно було
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05.04.2022 23:58 Відповісти
Я понимаю наше негодование, но так юридически... немецкого летчика где-то а 1944-46 году судили за порчу советского имущества (самолета) ... так что было и такое...
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05.04.2022 23:55 Відповісти
там суть была другой. Эрих Хартманн сбил (считается) 352 самолета. Советы не знали как его наказать - он ведь сбивал военные самолеты, не бомбил, а чисто в воздухе воевал. Вот и придумали: якобы за порчу советского имущества.
Больше такого, насколько я знаю, ни к кому не применялось.
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06.04.2022 00:15 Відповісти
яка підозра. мають бути військово польові суди. І жодних обмінів полоненими. бо москалі на цих льотчиків міняють цивільних, яких захоплюють в заручники саме з метою обміну.
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05.04.2022 23:57 Відповісти
Как это работает. В 1991 году "сидел" солдат в танке у Вильнюсского телецентра. Ему было 22 года. В 2014 году полковник Юрий Мель поехал в Литву (жил рядом в Калининградской области) и был арестован. В 2019 году суд вынес приговор - 7 лет.
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06.04.2022 00:01 Відповісти
Шо ***** обьявили???
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06.04.2022 00:02 Відповісти
А чому ви цьому підару вміняєте ч.1 ст.438 КК України, а не ч.2 цієї статті, де мова йде про поєднання злочину з убивством.Чи ви дійсно вважаєте, що наносячи неодноразово бомбові удари по містах, він лише голубив мирних мешканців та не разу не поцілив по людях. Та є куча свідків, які можуть підтвердити, що після нальоту цього ******** було вбито не одну людину, що достатньо для кваліфікації за ч. 2 ст. 438 КК України, а десятки.
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06.04.2022 00:07 Відповісти
Згідно "букви Закону" тієї ж "Женевської конвенції" Україна має повне право не застосовувати відповідні положення цієї конвенції до захоплених рашистських виродків. Бо ж кацападлія офіційно не об'явила нам війну - а значить ми можемо розглядати усіх цих орків як звичайних терористів, і відповідно ставитись до цієї наволочі як до смердючого біосміття💩 що потребує невідкладної утилізації🔥
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06.04.2022 00:09 Відповісти
В мене взагалі є сумніви що хтось із полонених.. принаймі льотчиків відповідатиме перед судом..обміняють по більшому курсові ніж просте м"ясо зі складу срочників!
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06.04.2022 00:10 Відповісти
теж дуже муляє питання,кого та ватна любительница ***** віддає на обмін... адже ж не кажуть сволоти
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06.04.2022 00:16 Відповісти
Його, якщо вже взяли, то терміново треба переправляти в Гаагу - поки "зелені" не поміняли його на випадкового таксиста з Донецьку. А загалом, такі "кадри", їх підготовка, коштують не менше самого ************** літака, якщо не більше. Якщо він потрапить назад, до раші - то буде знову бомбити українців, а ще - навчить цілу купу інших рашитських покидьків робити те саме.
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06.04.2022 00:23 Відповісти
Ви шо там,з ума розуму позходили? яка 1частина 438 статті? вона до 12 років!
Він убивав мирних громадян України! Це як мінімум 2частина ст.438 !
Чи боїтеся путіна розгнівати?!
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06.04.2022 01:05 Відповісти
в кого є знайомі в СІЗО попросіть щоб з ньог ов перший же день зробили "льотчицю", а відео розіслали всім його родичам і друзям, мамі, дружині, дітям
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06.04.2022 09:55 Відповісти
Тепер головне щоб не обміняти, щоб сидів довічно.
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06.04.2022 10:44 Відповісти
 
 