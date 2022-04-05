Кабмін виділив з резервного фонду 32,8 млрд грн на нагальні потреби ЗСУ
Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду 32,8 млрд грн на невідкладні потреби Збройних сил України.
Як інформкує Цензор.НЕТ, про в телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Передбачено виділити Міністерству оборони України 32 809 458,8 тис. грн із резервного фонду державного бюджету для забезпечення невідкладних потреб Збройних сил України", - написав Мельничук у телеграм-каналі за результатами засідання уряду.
Кабмін виділив 32,8 млрд грн на нагальні потреби ЗСУ.
Уряд також ухвалив рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України.
Зазначається, що кошти буде спрямовано на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для українських захисників.
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показати весь коментар05.04.2022 23:58 Відповісти Мені подобається 0
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