Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що проти РФ потрібно запровадити жорсткі санкції.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай. Якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай. Якщо після цього країни ЄС платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай. То політична доля деяких лідерів буде розвиватися не як зазвичай", - наголосив глава держави.

Зеленський радить всім відчути, що момент справді принциповий.

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