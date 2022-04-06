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Новини Війна
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Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів, - Зеленський

буча,ірпінь

Президент Володимир Зеленський наголосив, що проти РФ потрібно запровадити жорсткі санкції.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай. Якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай. Якщо після цього країни ЄС платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай. То політична доля деяких лідерів буде розвиватися не як зазвичай", - наголосив глава держави.

Зеленський радить всім відчути, що момент справді принциповий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо світ не зробить висновків, то у світі залишається лише одна гарантія для безпеки - зброя, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705)


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Топ коментарі
+3
https://twitter.com/JaziraNews3/status/1511346454970908679 ⚡️ Столтенберг: НАТО должна успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели
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06.04.2022 00:12
+3
Вспоминается старый анекдот про Ленина и солдата.
- Вы сегодня что-то ели?
- Нет
- Тогда - спать, немедленно спать.
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06.04.2022 01:05
+2
Еще вчера это надо было сделать …
Но в любом случае спасибо большое за всё!
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06.04.2022 00:18
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https://twitter.com/JaziraNews3/status/1511346454970908679 ⚡️ Столтенберг: НАТО должна успеть перевооружить и переоснастить украинские войска в ближайшие недели
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06.04.2022 00:12 Відповісти
Еще вчера это надо было сделать …
Но в любом случае спасибо большое за всё!
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06.04.2022 00:18 Відповісти
Говорят "надо"или "будем"="делаем",но тихо
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06.04.2022 00:22 Відповісти
Молчим …🤫😜🇺🇦🙏
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06.04.2022 00:40 Відповісти
Авжеж, бо з гусьми та голубами вже спалилися...
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06.04.2022 01:04 Відповісти
єммм,рейх за свої злочини отримав "санкції" в вигляді коврових бомбардувань,вава ти хочеш щоб НАТО бомбило москвабад? це звичайно радісно я б на таке глянув,але давай уже вертайся в реальність
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06.04.2022 00:19 Відповісти
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06.04.2022 00:31 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/rossiyskie-uchenye-predlozhili-v-ramkah-importozameshcheniya-est-dozhdevyh-chervey-91692.html Российские ученые предложили в рамках импортозамещения есть дождевых червей
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06.04.2022 01:03 Відповісти
Вспоминается старый анекдот про Ленина и солдата.
- Вы сегодня что-то ели?
- Нет
- Тогда - спать, немедленно спать.
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06.04.2022 01:05 Відповісти
сверхдержавненько)))
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06.04.2022 01:37 Відповісти
 
 