Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що проти РФ потрібно запровадити жорсткі санкції.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай. Якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай. Якщо після цього країни ЄС платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай. То політична доля деяких лідерів буде розвиватися не як зазвичай", - наголосив глава держави.
Зеленський радить всім відчути, що момент справді принциповий.
Топ коментарі
+3 Семен Шкаралупа
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+3 Alex Rabinovich
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+2 Зая
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