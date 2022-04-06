За 5 квітня знищено 8 крилатих ракет росіян, літаки окупантів не заходять в зону ураження нашої ППО, - Повітряні Сили

Протягом 5 квітня українські Повітряні Сили знищили 8 крилатих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами.

Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі.

Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.

Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах".

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