Франція надасть технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція допоможе у розслідування злочинів російських окупантів на території України.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмовляв також сьогодні з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, готується новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти громадян України.
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