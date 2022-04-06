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Новини Війна
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Франція надасть технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах, - Зеленський

макрон

Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція допоможе у розслідування злочинів російських окупантів на території України.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв також сьогодні з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, готується новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію необхідно обкласти новими болючими санкціями, - Зеленський у розмові з Макроном

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Франція (3049) Буча (539) воєнні злочини (1853)


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Вже розшифрували скриньки зі збитого в Ірані боїнга?
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06.04.2022 00:59 Відповісти
Не мають часу: треба ***** телефонувати.
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06.04.2022 01:11 Відповісти
Нехай Франція, краще, надасть Україні ******* зброю та амуніцію.
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06.04.2022 01:16 Відповісти
«Я не разделяю взгляды Путина, но всегда вел с ним диалог, несмотря на противоречия. То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского(!!!) Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным» - сказал Макрон.
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06.04.2022 01:47 Відповісти
ай да микрон... ай да говноступ-франция... египту - вертолетоносец, Украине - техническая и экспертная поддержка...
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06.04.2022 03:08 Відповісти
жабоiд хренов.
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06.04.2022 13:04 Відповісти
 
 