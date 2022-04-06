Мета санкцій США проти Росії - змусити її обирати між дефолтом та виснаженням доларових резервів, - Псакі
Американські санкції, які впроваджує адміністрація США проти Росії через воєнну агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву обирати між дефолтом та виснаженням її доларових резервів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила у вівторок представник Білого дому Джен Псакі.
"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми впроваджуємо. Вони будуть змушені обирати між спустошенням цінних доларових резервів, що залишилися, використанням нової виручки і дефолтом", - сказала вона.
Псакі додала, що мета адміністрації США полягає в тому, щоб "вичерпати ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України", а також у тому, щоб "створити проблеми для російської фінансової системи".
Вона підтвердила, що США мають намір оголосити про санкції, які передбачають "заборону на нові інвестиції в Росії, нові заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників та членів їхніх сімей". Раніше американські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що такі санкції Вашингтон планує оголосити в середу.
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Ленин ******** в саркофаге. Зло в стекляном гробу. Он создал эту дьявольскую росию. И породил путина и нквд.
Мородеров и насильников женщин.
P.S.. Оставьте себе все замороженные русские деньги,и на эту сумму продайте Украине оружие.
Можно и вдвое дороже, мы щедрые )
При таких доходах он будет воевать очень даже долго. Он поднимет суточные, и дураки найдутся. Тем более, он старается не платить похоронные под массой предлогов: пропал без вести (нет тела), по документам на учениях, и т.д.