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Новини Санкції проти Росії
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Мета санкцій США проти Росії - змусити її обирати між дефолтом та виснаженням доларових резервів, - Псакі

псакі

Американські санкції, які впроваджує адміністрація США проти Росії через воєнну агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву обирати між дефолтом та виснаженням її доларових резервів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила у вівторок представник Білого дому Джен Псакі.

"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми впроваджуємо. Вони будуть змушені обирати між спустошенням цінних доларових резервів, що залишилися, використанням нової виручки і дефолтом", - сказала вона.

Псакі додала, що мета адміністрації США полягає в тому, щоб "вичерпати ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України", а також у тому, щоб "створити проблеми для російської фінансової системи".

Вона підтвердила, що США мають намір оголосити про санкції, які передбачають "заборону на нові інвестиції в Росії, нові заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників та членів їхніх сімей". Раніше американські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що такі санкції Вашингтон планує оголосити в середу.

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Автор: 

санкції (11773) США (22568) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо , але цого замало .
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06.04.2022 00:42
+4
Божевiльних нельзя налякати "отсутствием денег", их можно просто физически изолировать от остальных, если вы боитесь, то помогите тем кто этого не боится, это всё что от вас сейчас нужно...
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06.04.2022 00:51
+4
С начала войны Путин заработал 22 млрд. евро (25 млрд. долл).

При таких доходах он будет воевать очень даже долго. Он поднимет суточные, и дураки найдутся. Тем более, он старается не платить похоронные под массой предлогов: пропал без вести (нет тела), по документам на учениях, и т.д.
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06.04.2022 01:43
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Дякуємо , але цого замало .
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06.04.2022 00:42 Відповісти
Божевiльних нельзя налякати "отсутствием денег", их можно просто физически изолировать от остальных, если вы боитесь, то помогите тем кто этого не боится, это всё что от вас сейчас нужно...
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06.04.2022 00:51 Відповісти
Голод та відсутність лік на кацапії, щонайкращі санкції. Цапи не мають право на життя!!!
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06.04.2022 00:53 Відповісти
На таке "виснаження" підуть роки, чому вони не хочуть ввести повне ембарго, як на Північну Корею? Це реально зберегло би життя багатьом українцям.
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06.04.2022 00:54 Відповісти
На КНДР наложено меньше санкций
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06.04.2022 01:20 Відповісти
Ага, одна, но реальна, а не сотні бутафорських, і при цьому перераховуть пуйлу з Евросозу 1 млрд. $ щодоби за енергоресурси, бо "не можуть відмовиться", через незаблокований SWIFT Сбербанка и Газпромбанка. Про яке може бути мова "виснаження", якщо вони щодня перераховують такі суми кремлю? Крім того, начебто зморожені США кошти російского центробанку насправді дозволено використовувати для виплат по зовнішньому боргу мордору, що було здійснено в березні.
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06.04.2022 01:37 Відповісти
А нафига? У нас с кацапами идут переговоры.
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06.04.2022 01:20 Відповісти
Хорошо, хоть и медленно. Много украинцев заплатит жизнью за эту медлительность.
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06.04.2022 00:55 Відповісти
Америка, Вы локомотив этого мира!!!
Ленин ******** в саркофаге. Зло в стекляном гробу. Он создал эту дьявольскую росию. И породил путина и нквд.
Мородеров и насильников женщин.
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06.04.2022 01:26 Відповісти
Путин не любит Ленина. Он любит Сталина и Гитлера.
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06.04.2022 01:44 Відповісти
всі вони з під одного хвоста випали.
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06.04.2022 02:01 Відповісти
Украинским женщинам, детям и старикам, русские такого выбора не предоставляли...
P.S.. Оставьте себе все замороженные русские деньги,и на эту сумму продайте Украине оружие.
Можно и вдвое дороже, мы щедрые )
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06.04.2022 01:38 Відповісти
С начала войны Путин заработал 22 млрд. евро (25 млрд. долл).

При таких доходах он будет воевать очень даже долго. Он поднимет суточные, и дураки найдутся. Тем более, он старается не платить похоронные под массой предлогов: пропал без вести (нет тела), по документам на учениях, и т.д.
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06.04.2022 01:43 Відповісти
 
 