Росія шукає нових дурнів серед курсантів військових училищ, щоб відправити їх на забій, - Зеленський

Продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ.

Але в нас немає жодного іншого вибору - вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", - наголосив глава держави.

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