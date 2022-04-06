Росія шукає нових дурнів серед курсантів військових училищ, щоб відправити їх на забій, - Зеленський
Продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ.
Але в нас немає жодного іншого вибору - вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+30 Николай Влад
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+10 Семен Шкаралупа
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+7 Bad Robot
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-- Та фігня, у мєня єщо єсть...
- Ми з напарником стояли на передовому посту розгортання - на перехресті траси державного значення. Мали протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот» (ще радянського зразка) і три ракети.
Командир поставив бойову задачу: у випадку висунення ворожої техніки зробити по ній залп, зупинити й дати можливість нашій артилерії або авіації накрити її вогнем.
Близько 10-ї години на трасу висунулася колона російської бронетехніки - танки Т-72Б3, БТРи, БМП, самохідні артилерійські установки, системи залпового вогню «Град» і вантажівки забезпечення. Я нарахував десь 80 - 100 одиниць техніки, відстань від нас була 2,4 кілометра. На чолі колони йшов передовий загін із однієї БМП-2 й двох танків, за ними на відстані 50 метрів рухалася основна колона.
Я доповів командиру про колону й одразу зробив по ній залп. На жаль, постріли виявилися неприцільними, видно, ракети були старі. Але колона пригальмувала й почала спускатися в балку. А через кілька хвилин по нас відкрили вогонь із танків, мінометів і крупнокаліберних кулеметів. Слава, Богу, їхні коригувальники ще не почали працювати, тому вогонь був неефективним. Ми змогли відійти на іншу позицію, де мене чекав напарник із «Джавеліном». Ми разом проходили фахову підготовку.
Апарат уже був підготовлений, ми просто зайняли позицію й чекали, коли підійде ворог. І буквально за шість хвилин один танк вийшов на пагорб і почав рухатися на нас. Відстань до нього була 1,5 кілометра. Поруч із нами бойову позицію займали оператори протитанкового ракетного комплексу «Корсар» (українського виробництва). Вони зробили перший постріл і влучили. У ворожому танку здетонував боєкомплект, башта відлетіла, екіпаж був знищений. І техніка, що йшла за танком, одразу звернула з траси в той бік, де була моя позиція.
Я побачив через приціл «Джавеліна» теплову сигнатуру цілі - це був ще один танк Т-72Б3. Головка самонаведення була вже охолоджена, тому я просто зробив пуск. І влучив - ворожий танк загорівся. Після цього на пагорб виїхала ще одна російська «коробочка» (БМП). По ній одразу вистрілив наш «Корсар» і теж влучив. За кілька хвилин ми знищили з «Джавеліна» й «Корсара» два російські танки Т-72 і одну БМП.
Після цього росіяни побоялися висувати свою техніку, тільки кинули через лісопосадки піхоту. По ній уже працювала наша арта, яка теж знищила багато ворогів.
З нашого боку обійшлося без втрат - ні поранених, ні загиблих.
Надо еще про нацистов тогда рассказать и наркоманов, как Путин говорил
А если по теме, то єта война бьіла бьі даже если бьі вьібрали Пороха. Только возможно бьіла бьі чуть позже, армия бьіла бьі лучше вооружена и Порох наверняка бьі прислушивался к данньім американской разведки.
И кто бы не был президентом, все равно бы было нападение, так как оно давно готовилось.
Чому влада закрила опозиційні канали, натомість лишаючи в наших храмах відвертих зрадників церкви МП ?
я до них ніякого відношення не маю і не повинен відповідати за їх дії
це треба в них особисто запитати
Вони не просто люди, це особи, які займають посади.
Тому треба питати. І вам, і з вас. Якщо ви їх захищаєте.
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Захищав лише тих хлопців, які воюють, яких щодня бачу пораненими, як мені пояснити людям, що "зедебілами" некоректно зараз називати, та ще "ублюдками", як дехто....навіть якщо вони того Зеленського **********...та і за себе нема бажання пояснювати, що я не голосував за Зеленського і не є його прихильником.
Зараз би Шухевича на твоє місце, орки би не просихали від страху
Нахєра ти за цапів переживаєш. Опять бляха т сама пісня "дєтєй отправляють"
Гидко слухати !