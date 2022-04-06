У Бєлгородській області Росії почали рити окопи. Місцева влада каже, що "краще зайвий раз перестрахуватися"

На околицях міста Шебекіно у прикордонній з Україною Бєлгородської області Росії почали рити окопи,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 5 квітня в телеграм голова міської адміністрації Володимир Жданов.

"Багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводять на наше прохання. Краще зайвий раз перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не зайві. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує", – написав він.



У відеозверненні до місцевих жителів Жданов зазначив, що є "людиною військовою".



Водночас чиновник був одягнений в одяг із зображенням "z" – символ російського вторгнення в Україну.

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