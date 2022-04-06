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У Бєлгородській області Росії почали рити окопи. Місцева влада каже, що "краще зайвий раз перестрахуватися"
На околицях міста Шебекіно у прикордонній з Україною Бєлгородської області Росії почали рити окопи,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 5 квітня в телеграм голова міської адміністрації Володимир Жданов.
"Багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводять на наше прохання. Краще зайвий раз перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не зайві. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує", – написав він.
У відеозверненні до місцевих жителів Жданов зазначив, що є "людиною військовою".
Водночас чиновник був одягнений в одяг із зображенням "z" – символ російського вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+44 Urs
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Договорился с ними, что они прогрокопаются на 684 километра на восток...
С хробаками легче договориться, чем с кацапами или зазеленскими
какой есть на сегодня Верховный - такой и есть. Мог бы быть лучше, но такой есть. Принимаем.
от "взять Киев за три дня" до "рыть окопы под Белгородом" всего сорок дней прошло.
-Та чув.
-Що скажеш?
-Больні люди.Одне слово - раzzіяні.🤓
Тому і від нас чекають такої поведінки.
🤨
йому вистачило місяця, щоб прийти до такого висновку (проти 9-10 місяців, яких НЕ вистачило ЗЕ).
Дійде черга і до Воронежа.
Надеюсь хоть сейчас хватит мозгов выстроить фортификации и заминировать дороги, чтобы не получилась Буча №2.