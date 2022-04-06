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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Бєлгородській області Росії почали рити окопи. Місцева влада каже, що "краще зайвий раз перестрахуватися"

бєлгород

На околицях міста Шебекіно у прикордонній з Україною Бєлгородської області Росії почали рити окопи,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 5 квітня в телеграм голова міської адміністрації Володимир Жданов.

"Багато хто стурбований проведеними земляними роботами в окрузі. Роботи проводять на наше прохання. Краще зайвий раз перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не зайві. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує", – написав він.

У відеозверненні до місцевих жителів Жданов зазначив, що є "людиною військовою".

Водночас чиновник був одягнений в одяг із зображенням "z" – символ російського вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб

Автор: 

оборона (4772) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+44
а шо ж такое?
от "взять Киев за три дня" до "рыть окопы под Белгородом" всего сорок дней прошло.
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06.04.2022 00:55
+28
Якщо вони всі сили кинуть на донбас, можна з під харкова зайти до них в бєлгородську область та провести денацифікацію та демілітарізацію.
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06.04.2022 00:55
+27
***,там же Воронеж потерпать должен а не Белгород)))) Или я нихуя в кацапской стратегии не шарю??
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06.04.2022 00:55
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Нужно ночью сделать диверсию с помощью бульдозера
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06.04.2022 00:54 Відповісти
«... бо знають і в саду маленькі діти що лучше перебздіть чим недобздіти...».

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06.04.2022 00:59 Відповісти
Проще... Наши биолаборатории создали боевых кротов. Они загрызут тех, кто копает, потом вылезут на поверхность и заразят окружающих...
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06.04.2022 01:09 Відповісти
Та не кажіть вже нікому, бо з гусьми та голубами вже спалилися...
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06.04.2022 01:12 Відповісти
Личинки майского жука по имени хробак или хрущ меня очень беспокоят.

Договорился с ними, что они прогрокопаются на 684 километра на восток...

С хробаками легче договориться, чем с кацапами или зазеленскими
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06.04.2022 01:22 Відповісти
Ничего против декламации Владимира Александровича Зеленского писать не буду.

какой есть на сегодня Верховный - такой и есть. Мог бы быть лучше, но такой есть. Принимаем.
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06.04.2022 01:53 Відповісти
кстати выкосили у нас всю малину и клубнику. И сделать с этими тварями, как и кацапами, ничего нельзя...
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06.04.2022 02:14 Відповісти
поливай розчином Актари .
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06.04.2022 03:06 Відповісти
до лампочки, особливо на великих ділянках
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06.04.2022 14:27 Відповісти
👍😁
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06.04.2022 09:58 Відповісти
Бешенством
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06.04.2022 04:18 Відповісти
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06.04.2022 05:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg 😁😂

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06.04.2022 09:57 Відповісти
Підлетіти на бульдозері низенько-низенько, як крокодили, "на брєющєм", зарити оті окопи і насрати на них. А потім відлетіти, спостерігати та насолоджуватися реакцією.
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06.04.2022 01:11 Відповісти
Зайде вночі легіон "свободная россия" і створить БНР
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06.04.2022 08:35 Відповісти
👍😂
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06.04.2022 10:00 Відповісти
Якщо вони всі сили кинуть на донбас, можна з під харкова зайти до них в бєлгородську область та провести денацифікацію та демілітарізацію.
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06.04.2022 00:55 Відповісти
С тем ******** ,что у них начался-лучше бы администрация позвала ЗСУ и рушныкы стелила.(ирония)
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06.04.2022 01:00 Відповісти
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
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06.04.2022 09:44 Відповісти
***,там же Воронеж потерпать должен а не Белгород)))) Или я нихуя в кацапской стратегии не шарю??
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06.04.2022 00:55 Відповісти
У Варонєжі вже мабудь років з п"ятнадцять риють катакомби під виглядом будівництва метро...
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06.04.2022 01:01 Відповісти
Ихтамсгорели забеспокоились)
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06.04.2022 01:11 Відповісти
Знову в мапах наплутали
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06.04.2022 07:14 Відповісти
а шо ж такое?
от "взять Киев за три дня" до "рыть окопы под Белгородом" всего сорок дней прошло.
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06.04.2022 00:55 Відповісти
Пора начинать отпевать))
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06.04.2022 00:56 Відповісти
Это такой план был. Ну, так бункерный упырь сказал: "Всё идёт в чётком соответствии с планом"
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06.04.2022 01:03 Відповісти
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06.04.2022 01:06 Відповісти
А потім туди крокодилів запустити. Смерть цапам!
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06.04.2022 00:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jUdF6V41Aus&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%E2%80%94%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 Ага, падлюки! Всім скидать штани і стати раком! Щас піздець вам буде, слівайте воду, ****** масони, чи як вас там .
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06.04.2022 00:57 Відповісти
Мудрості Митця завжди лайк!
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06.04.2022 01:11 Відповісти
нетленная классика)))
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06.04.2022 01:34 Відповісти
..то могили
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06.04.2022 00:57 Відповісти
-"Байрактар",ти чув що проти тебе окопи риють?
-Та чув.
-Що скажеш?
-Больні люди.Одне слово - раzzіяні.🤓
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06.04.2022 00:58 Відповісти
О, а Сеня "кулявлоб" миллиарды на стену потратил. Оккупанты её почему-то не заметили. Так сейчас они сами её будут строить
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06.04.2022 01:01 Відповісти
Лучше бы сразу могилы себе рыли, безумцы.
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06.04.2022 01:04 Відповісти
Копают тунель на Киев, решили взять снизу...
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06.04.2022 01:04 Відповісти
Залить бетоном всю эту рашку.
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06.04.2022 01:05 Відповісти
Окопи для заград-отряда . В принципі логічно .
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06.04.2022 01:05 Відповісти
Дибилы не там роют ,нужно на севере области.Хотя через годик сами просится будут прирости к Украине
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06.04.2022 01:10 Відповісти
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06.04.2022 01:06 Відповісти
Копайте собі ями, це буде їх останній притулок, смерть дебілам
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06.04.2022 01:09 Відповісти
Вертолеты это не остановит )))
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06.04.2022 01:10 Відповісти
Могили собі нехай риють, трупаки ходячи. Готуйтеся тварі. Слава Україні
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06.04.2022 01:11 Відповісти
Кацап, навіть розуміючи безглуздість діяльності, все одно буде тупо "пиліть бюджет". А от нам варто докласти зусиль для укріплення кордонів і створення "прострільних коридорів" для потенційних окупантів. А після ізоляції ********** 15 км "мертвої зони" вздовж кордонів з помийкою - мінні поля. Так що збирайте хлопці акуратно все те мінне кацапське лайно. Знадобиться бо як почнуть ці смердючі пацюки пертись в Україну після дефолту з криками "я бєжєнєц, я хочу здєсь жіть"...
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06.04.2022 01:16 Відповісти
не 15км, а 150км хотя б
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06.04.2022 01:36 Відповісти
15 км. мінних полів, пасток, сигналізаторів та автоматичних систем знищення всього що рухається вглиб України більш ніж достатньо щоб навіть миша не проскочила.
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06.04.2022 01:41 Відповісти
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06.04.2022 01:22 Відповісти
Кацапи в а*ує! Війна в Україні - а окопи риють під Бєлгородом!
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06.04.2022 01:24 Відповісти
Коссапи будуть бомбити свій воронеж, .. І Бєлгород..
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06.04.2022 01:43 Відповісти
У подібної ситуації сами орки йшли би вперед захоплюючи території, поки би їх не зупинили... десь на березі Вислі.
Тому і від нас чекають такої поведінки.
🤨
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06.04.2022 01:34 Відповісти
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06.04.2022 01:38 Відповісти
Ну наконец-то дикари прониклись Украинским здравым смыслом, и начали сами копать ров для морозоустойчивых крокодилов. Засчитаете им в счет репараций, Панове?
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06.04.2022 01:44 Відповісти
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06.04.2022 01:45 Відповісти
Навіть такий кацап низького рівня виявляється більш далекоглядним за нашого ЗЕ:
йому вистачило місяця, щоб прийти до такого висновку (проти 9-10 місяців, яких НЕ вистачило ЗЕ).
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06.04.2022 01:49 Відповісти
Так не чесно. Це мав бы бути Воронєж!
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06.04.2022 01:53 Відповісти
Падаждітє. Нє всьо сразу.

Дійде черга і до Воронежа.
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06.04.2022 09:14 Відповісти
Любителі сраліна копають для себе могили)
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06.04.2022 01:59 Відповісти
кстати смех-смехом, но если бы наши придурки сделали что-либо подобное в феврале на севере и юге, когда взрослые дяди их предупреждали, до Бучи и Каховки за 2 часа никто бы не дошел...Я тут 100 раз писал в феврале, что у нас с защитой с севера...
Надеюсь хоть сейчас хватит мозгов выстроить фортификации и заминировать дороги, чтобы не получилась Буча №2.
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06.04.2022 02:18 Відповісти
Бєлгород наш!
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06.04.2022 02:46 Відповісти
отож , дурні кацапи не по тій межі Бєлгородської області окопи риють треба з боку москви !
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06.04.2022 03:18 Відповісти
В лесу... рыжем пусть копают.
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06.04.2022 04:17 Відповісти
Яки кончини!
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06.04.2022 04:15 Відповісти
Заодне і могили рийте для своїх свінособак, яких ЗСУ утілізувптиме
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06.04.2022 05:48 Відповісти
Это опалубка
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06.04.2022 06:10 Відповісти
от отравленных голубей не поможет.
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06.04.2022 06:51 Відповісти
боятся наших ЗСУ
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06.04.2022 08:38 Відповісти
оказывается что ЗСУ - первая армия в мире. а не их ублюдочное стадо под назвнием Министерство Отступления рф
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06.04.2022 09:50 Відповісти
Краще нехай могили собі на кладовищах риють.........
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06.04.2022 09:19 Відповісти
Белгород был включен в состав Украинской Державы гетмана Скоропадского. 20 декабря 1918 г.
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06.04.2022 10:24 Відповісти
 
 