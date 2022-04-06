Естонія закликає інші країни посилити санкції та тиск на Росію, - глава МЗС Лійметс

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс закликала інші країни посилити санкції та тиск на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми бачили, що Росія стала агресором на міжнародній арені. Важко розвивати добросусідські відносини, і тому, з моєї точки зору, абсолютно доцільно зменшити кількість дипломатичної присутності Росії в Естонії", - зазначила вона.

За словами міністра, Естонія також працюєм над п’ятим пакетом санкцій з Євросоюзом.

Лійметс закликала інші країни-члени ООН підтримати Україну військовою допомогою та "продовжити політичну та економічну ізоляцію Росії".

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