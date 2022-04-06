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Новини Війна Різня в Бучі
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Різанина в Бучі демонструє справжнє обличчя жорстокої російської війни, - ЄС в ООН

буча,війна

Масові злочини, скоєні російськими військами у нині визволених українських містах, демонструють світові справжню суть розв'язаної РФ війни проти України.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН постійний заявив представник ЄС при цій організації Олаф Скуг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми найрішучіше засуджуємо масові злочини, вчинені російськими збройними силами у кількох окупованих українських містах. Страхітливі картини різанини з великою кількістю цивільних жертв, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої російської агресивної війни", - зазначив він.

За словами Скуга, ці вбивства увійдуть до переліку масових злочинів, вчинених росією у Європі.

"Російська влада відповідальна за ці злочини, скоєні, коли вона мала де-факто контроль над цими територіями. Вони мусять дотримуватися міжнародного права у питанні окупації", - додав він.

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Автор: 

ООН (3342) Євросоюз (13327) Буча (539)


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Топ коментарі
+5
А Порох здав владу цирку імені Каламойші по-твоєму?))
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06.04.2022 01:22
+5
Гірше, дурень? Ти сиділо всі роки при Пороху в спокої, поки ваша зелена вискочка не довела до війни. Ох і убоге ж ти...
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06.04.2022 03:38
+4
Ні, це ти голосував за нього в 2010
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06.04.2022 01:20
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Щоооооо??? Це не Ющенко здав владу крадію шапок?
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06.04.2022 01:18 Відповісти
Ні, це ти голосував за нього в 2010
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06.04.2022 01:20 Відповісти
А Порох здав владу цирку імені Каламойші по-твоєму?))
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06.04.2022 01:22 Відповісти
Я к би то не було, добре що не він зараз, бо як би було з ним ми вже бачили
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06.04.2022 01:32 Відповісти
І як було, якщо не дивитись телевізор?)
Найкращі часи для бізнесу, епоха економічної стабільності, відродження національної свідомості.
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06.04.2022 01:35 Відповісти
* це про Ющенка
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06.04.2022 01:36 Відповісти
А потів він всрався і передав все ростовському втікачу.
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06.04.2022 02:55 Відповісти
Дебіле, в нас не монархія, щоб передавати владу. Такі ідіоти як ти понавибирають, нормальні люди потім розгрібають.
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06.04.2022 03:40 Відповісти
Да, бачили. Бучі не було... Київ не був окупований і армія при ньому сформована чудово зараз воює.Подоляк всі свої запаси дістав? Ви одне й те саме пишете. То коли величний стратег Крим звільнить, за який він хотів померти, але так 4 рази і не зміг до воєнкомату дійти. Ви жалюгідні жополизи
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06.04.2022 08:19 Відповісти
І цукерками не торгував на росії?
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06.04.2022 02:52 Відповісти
О, даун завів свою пісню. Про вбитого брата не забудь.
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06.04.2022 03:40 Відповісти
Сватами вже торгувать перестали?
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06.04.2022 08:21 Відповісти
Порох ваш, одне перемир"я підписував,після якого тільки гірше було?
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06.04.2022 02:56 Відповісти
Гірше, дурень? Ти сиділо всі роки при Пороху в спокої, поки ваша зелена вискочка не довела до війни. Ох і убоге ж ти...
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06.04.2022 03:38 Відповісти
Хто б і щоб не говорив - Україна буде.
Слава Україні!
Смерть кацапопідарам!
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06.04.2022 01:44 Відповісти
Фраза: "міжнародного права у питанні окупації" виглядає більш ніж дивно. Невже є право на окупацію?
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06.04.2022 01:52 Відповісти
Мене це також здивувало. Що це за формулювання? Це що, дає право на війну?
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06.04.2022 01:56 Відповісти
може мав на увазі міжнародне право, яке визначає окупацію як порушення міжнародного права.
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06.04.2022 01:58 Відповісти
може, невдалий перевод
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06.04.2022 02:01 Відповісти
Це справжне обличчя росіянців, їх сутність.
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06.04.2022 07:26 Відповісти
 
 