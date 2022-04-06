Різанина в Бучі демонструє справжнє обличчя жорстокої російської війни, - ЄС в ООН

Масові злочини, скоєні російськими військами у нині визволених українських містах, демонструють світові справжню суть розв'язаної РФ війни проти України.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН постійний заявив представник ЄС при цій організації Олаф Скуг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми найрішучіше засуджуємо масові злочини, вчинені російськими збройними силами у кількох окупованих українських містах. Страхітливі картини різанини з великою кількістю цивільних жертв, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої російської агресивної війни", - зазначив він.

За словами Скуга, ці вбивства увійдуть до переліку масових злочинів, вчинених росією у Європі.

"Російська влада відповідальна за ці злочини, скоєні, коли вона мала де-факто контроль над цими територіями. Вони мусять дотримуватися міжнародного права у питанні окупації", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія закликає інші країни посилити санкції та тиск на Росію, - глава МЗС Лійметс