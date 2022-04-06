Я вражений вашою цинічною та відвертою брехнею про те, що ви не б'єте по цивільних цілях, - Кислиця - росіянам на Радбезі ООН
Представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на брехливі заяви російської сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ свою промову Кислиця опублікував у фейсбуці.
Він зазначив:"Я хотів би зробити свою подальшу заяву у відповідь на лицемірні питання представника Путіна.
Після того, як ми побачили відео з шокуючими зображеннями з Бучі, Ірпіня, Мотижина та інших сіл, він повинен задати саме ці питання собі.
- Як росіяни дійшли до жорстокості нацистів?
- Коли ви почали насолоджуватися терором як нацисти? Вбивство мирних жителів, спроба перемалювати міжнародно визнані кордони, ставити завдання "нарешті вирішити українське питання", як Гітлер намагався "вирішити єврейське питання".
- Коли ви пропустили суть перетворення росіянина на ракову пухлину у про-нацистському стилі. Неможливість та небажання припинити розширюватися та нести сусіднім народам страждання, руйнування, біль та смерть
Я вражений вашою цинічною та відвертою брехнею про те, що ви не б'єте по цивільних цілях, і саме тому ви рухаєтесь так повільно.
Ви вражаєте цивільні цілі і вбиваєте мирних жителів. Чи процитувати ваші вчорашні слова на прес-конференції, яку ви дали тут, в Штабі? Де ви казали що мирних людей вбивала ваша Армія. Відтворити відео? Чи не варто? Ви казали, що це війна, на війні гинуть мирні жителі. Це війна, ви казали.
Чи, можливо, на вашу думку, дитяча лікарня у Миколаєві, знищена вчора російським ударом, була військовою ціллю? Чи, можливо, дитина, вбита внаслідок удару, була українським націоналістом?
Єдина правда, яку ви сказали, це те, що ви рухаєтесь не так, як планували. А причина єдина - спротив Української Армії та Українського народу, а не ваше розумне військове планування"
Будь ласка, зачекайте...
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Московские фашисты хотят повторить
4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
Однозначно и НАТО, мягко говоря ... может только ПОЖУРИТЬ рашистов !!!
ОГРОМНАЯ ПОДЯКА государствам,которые своей, фактической, пощью дали возможность остановить навалу ... Закрыть небо в Украине недостаточно средств и по этой причине чудовищные ЛЮДСКИЕ и материальные потери !!!
Люди Мира объединяйтесь иначе эта фашистская нечисть придёт к ВАМ !!!
Ні в один момент історії звіряча (на рівні інстинктів) жорстокість кацапів не була порівняна із суто ідеологічною (хоч і заснованою на антинаукових висновках) жорстокістю нацистів. Це було доведено іще під час другої світової усьому світу.