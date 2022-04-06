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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Я вражений вашою цинічною та відвертою брехнею про те, що ви не б'єте по цивільних цілях, - Кислиця - росіянам на Радбезі ООН

кислиця

Представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на брехливі заяви російської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ свою промову Кислиця опублікував у фейсбуці. 

Він зазначив:"Я хотів би зробити свою подальшу заяву у відповідь на лицемірні питання представника Путіна.

Після того, як ми побачили відео з шокуючими зображеннями з Бучі, Ірпіня, Мотижина та інших сіл, він повинен задати саме ці питання собі.

- Як росіяни дійшли до жорстокості нацистів?

- Коли ви почали насолоджуватися терором як нацисти? Вбивство мирних жителів, спроба перемалювати міжнародно визнані кордони, ставити завдання "нарешті вирішити українське питання", як Гітлер намагався "вирішити єврейське питання".

- Коли ви пропустили суть перетворення росіянина на ракову пухлину у про-нацистському стилі. Неможливість та небажання припинити розширюватися та нести сусіднім народам страждання, руйнування, біль та смерть

Я вражений вашою цинічною та відвертою брехнею про те, що ви не б'єте по цивільних цілях, і саме тому ви рухаєтесь так повільно.

Також читайте: Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі, - Кислиця

Ви вражаєте цивільні цілі і вбиваєте мирних жителів. Чи процитувати ваші вчорашні слова на прес-конференції, яку ви дали тут, в Штабі? Де ви казали що мирних людей вбивала ваша Армія. Відтворити відео? Чи не варто? Ви казали, що це війна, на війні гинуть мирні жителі. Це війна, ви казали.

Чи, можливо, на вашу думку, дитяча лікарня у Миколаєві, знищена вчора російським ударом, була військовою ціллю? Чи, можливо, дитина, вбита внаслідок удару, була українським націоналістом?

Єдина правда, яку ви сказали, це те, що ви рухаєтесь не так, як планували. А причина єдина - спротив Української Армії та Українського народу, а не ваше розумне військове планування"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН: Путін в Україні вдається до тієї самої практики, що й Сталін

Автор: 

Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+27
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06.04.2022 01:44
+17
Уважаемый Кислиця, все просто в ужасном ужасе, даже не от того что эти дьяволята врут, а от того что мы жили рядом с такой ублюдской нацией. Наши украинские деды, воевали рядом с этими подонками. Мы гибли за советский союз , за сибирь и дальний восток. За то чем они теперь гордятся-нефть и газ. Все этим тварям досталось. Нас же они хотят лешить даже нашей земли. Мы принесли победу этим ***** в великой отечественой войне. Я здохну но утащу за собой пару этих тварей.
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06.04.2022 01:41
+13
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06.04.2022 01:29
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Я бы ещё про потешную армию пуйла добавил…
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06.04.2022 01:25 Відповісти
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06.04.2022 01:36 Відповісти
Ничего потешного в єтих извергах и нелюдях нет.
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06.04.2022 01:44 Відповісти
треба знищувати джерела і рупори брехні в середині самої параші... Тоді не буде кому лити бруд з екранів тв... Прийдуть інші? І їх теж знищувати! Щоб бачили, що буває за брехню! Бо ця брехня планетарного масштабу зайшла вже занадто далеко.
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06.04.2022 01:27 Відповісти
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06.04.2022 01:30 Відповісти
Я прошу прощения, но причём тут польский знак kruszwica - второй слева в верхнем ряду?
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06.04.2022 02:12 Відповісти


Московские фашисты хотят повторить

4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.04.2022 01:27 Відповісти
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06.04.2022 01:29 Відповісти
Підарокацапи це брехливі виродки, і це знає весь світ.
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06.04.2022 01:30 Відповісти
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06.04.2022 01:32 Відповісти
А чего не показать еще видео пересылок ихними *защитниками* посылок из белоруси по 450 кг. там все есть и их морды. и адреса и телефоны. Конечно. барахло (шо б они . суки. им удавились) не идет ни в какое сравнение с человеческими жизнями. Скажут опять *фейк*? Или они подкупили это в Украине? Твари!! Будьте прокляты!!
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06.04.2022 01:33 Відповісти
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06.04.2022 01:35 Відповісти
Ну теперь уже всем ясно для чего они там в сирии тренировались???
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06.04.2022 07:11 Відповісти
Уважаемый Кислиця, все просто в ужасном ужасе, даже не от того что эти дьяволята врут, а от того что мы жили рядом с такой ублюдской нацией. Наши украинские деды, воевали рядом с этими подонками. Мы гибли за советский союз , за сибирь и дальний восток. За то чем они теперь гордятся-нефть и газ. Все этим тварям досталось. Нас же они хотят лешить даже нашей земли. Мы принесли победу этим ***** в великой отечественой войне. Я здохну но утащу за собой пару этих тварей.
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06.04.2022 01:41 Відповісти
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06.04.2022 01:44 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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06.04.2022 01:48 Відповісти
«Я не разделяю взгляды Путина, но всегда вел с ним диалог, несмотря на противоречия. То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского(!!!) Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным» - сказал Макрон.
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06.04.2022 01:48 Відповісти
та завжди вони такі були, хочуть напитися нашої дорогоцінної крові, виїсти наше живе серце, щоб отримати друге дихання, щоб вони квітли а ми конали. вони - умертвія.
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06.04.2022 01:52 Відповісти
після виплодка чуркіна нічого вже не дивує.
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06.04.2022 01:55 Відповісти
как-то сливаются они вместе - дипломатия и проституция... ходят вокруг да около... а надо конкретно и помощнее...
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06.04.2022 03:45 Відповісти
ООН абсолютно бесполезная дорогостоящая организация ( А ПОГОВОРИТЬ), кроме некоторых гуманитарных программ, которые может самостоятельно выполнять и Красный крест !!!

Однозначно и НАТО, мягко говоря ... может только ПОЖУРИТЬ рашистов !!!

ОГРОМНАЯ ПОДЯКА государствам,которые своей, фактической, пощью дали возможность остановить навалу ... Закрыть небо в Украине недостаточно средств и по этой причине чудовищные ЛЮДСКИЕ и материальные потери !!!
Люди Мира объединяйтесь иначе эта фашистская нечисть придёт к ВАМ !!!
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06.04.2022 08:49 Відповісти
""
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06.04.2022 08:56 Відповісти
Небендзя должен быть повешен.
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06.04.2022 10:14 Відповісти
Этого лысого шара Васю ********** нужно закатить в лузу один хорошим ударом промеж глаз!
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06.04.2022 11:12 Відповісти
Як росіяни дійшли до жорстокості нацистів?

Ні в один момент історії звіряча (на рівні інстинктів) жорстокість кацапів не була порівняна із суто ідеологічною (хоч і заснованою на антинаукових висновках) жорстокістю нацистів. Це було доведено іще під час другої світової усьому світу.
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06.04.2022 11:13 Відповісти
 
 