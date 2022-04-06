Українські війська ведуть запеклі бої на відстані приблизно 20 км від Херсону, - депутат облради Хлань. ВIДЕО

Збройні сили України невдовзі можуть звільнити Херсон, про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він завив в ефірі Еспресо ТВ.

"Наші збройні сили просуваються з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до Херсона. Якщо брати радіус, то не більше ніж 20 кілометрів до Херсона знаходяться наші військові. Там зараз тривають запеклі бої, вони відбуваються кожного дня. Ми всі чекаємо, що наші ЗСУ визволять Херсон", - зазначив він.

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