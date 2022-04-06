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У Гостомелі вважаються зниклими безвісти більше 400 осіб, - керівник селищної військової адміністрації Думенко

гостомель

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей - зі свідчень очевидців відомо, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі  "Громадського радіо" заявив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у

 "Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - зазначив він. 

Підкреслюється, що в лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, і їх досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

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У Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

На думку Думенка, росіяни "підчищали сліди своїх звірств": "Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди".

Зараз в громаді живе близько 5000 мешканців.

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🛑Еще бы узнать какая бригада российских фашистов,орудовала в окупир.селах Броварского района,Киевщины.В селе Перемога,убито более 70чел.(офиц.дан.),это треть села.Рашисты стреляли ради развл.по тех кто ездил на велосип,по эвакуац.автобусах,даже был случай когда заст.13лет.ребенка играть в "русскую рулетку"приставив к виску оружие с одним патроном, судьба мальчика неизвестна Аналогичные зверства были и по другим сёлам Бров.района,где очевидцы рассказывали про убийства, изнасилования,грабежи!И все это творилось и в Черниговской и Сумской области и окуп.тер. юга Украины.Это происходило и происходит массово,вывод один 99,9%рашистских военных,это уголовники,садисты,маньяки.Поэтому наряду трагедии "Буча-ИрпеньГостомель",надо расследовать ,какие подразделения рус.фашистов были на других терит.Надо всему миру расс.,что это явление массовое,масштабное,с указанием насел.пунктов разных регионов где была,или есть оккупация,бить в колокола,дать понять что такая недострана"россия"не имеет морал.права сущест.в таком виде,как есть,и что ее сатанинское общество больно вместе с их фюрером-путиным. А многострадальная,веками пролитая кровью Украина, страна от Бога,она в будущем расцветет!!!🌻🇺🇦
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06.04.2022 03:23 Відповісти
Когось вбили але тіл ще не знайшли а когось тварі вивезли в катівні.
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06.04.2022 09:17 Відповісти
 
 