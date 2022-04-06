Представник РФ визнав, що Росія веде війну проти України, - Кислиця на Радбезі ООН

Представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на брехливі заяви російської сторони, зазначивши, що вони самі називають це вторгнення війною.

Як інформує Цензор.НЕТ свою промову Кислиця опублікував у фейсбуці.

Кислиця зазначив: "Український народ, досить чітко усвідомлює, що означає "русскій мір" в реальності. Дякуємо міжнародній спільноті за солідарність з Україною.

Україна переможе на своїй території і весь світ переможе, незважаючи на загрози, які інструмент злочинця та брехун кидає нам в обличчя прямо в залі Ради безпеки.

Нарешті, якщо і є за що дякувати російському представнику, то це його визнання на вчорашній пресконференції, що Росія веде війну проти України. Війна, ти казав кілька разів. Не спецоперація.

Вважаю, що це зізнання вплине на оцінку ООН того, що відбувається в центрі Європи.

Мабуть, це той унікальний момент, коли ми повинні вірити тому, що говорить повністю акредитований представник тут, в Організації Націй.

Тому ще раз дозвольте мені нагадати путінським дипломатам: Рібентроп заперечував знання про концтабори та політику расового знищення, але був визнаний винним на Нюрнберзькому процесі про військові злочини, і ми знаємо, що з ним сталося".

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