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Рашисти у Бородянці стріляли по тих, хто намагався дістати людей з-під завалів, - очільник селища Єрко

бородянка

Російські окупанти розстрілювали беззбройних людей та не давали вивезти їх з-під обстрілів.

Про це розповів в. о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. У нашої територіальної оборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", - зазначив він.

На самому початку, коли жителі Бородянки намагалися виїхати з селища на власних автомобілях, російські окупанти відкрили по них вогонь з автоматів. Тоді з'явилися перші загиблі - 8 жителів селища.

"Першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які знаходилися у підвалах, виявилися заживо похованими. Ми зразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР - і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них письмово - розкопувати вони не дозволили", - розповів Єрко.

Скільки людей досі поховані під завалами багатоповерхівок - наразі не може сказати ніхто.

Також дивіться: "Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії": На Київщині жінка "віджала" у російських окупантів боєприпаси. ВIДЕО

Автор: 

Бородянка (82)


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Топ коментарі
+11
* трохи не по темі. Оте Єрко - ще той гандон. Якби наші правоохоронні органи поцікавались як збирається податок на землю в Бородянському районі , а головне : КУДИ ТІ КОШТИ ІДУТЬ.....(в кишеню Єрку) ... і це тільки один епізод.
П.С.
... слідкуйте за руками, куди підуть гроші на відбудову Бородянки
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06.04.2022 03:57
+7
Як в Маріуполі в театрі. Будьте прокляті, кацапи!
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06.04.2022 03:10
+7
Подивиться на YouTube будь ласка.
Коли хлопцi ветерани зрозумiли що буде вiйна то вони почали готуватись та перед вiйной приходили до депутатiв Бородянки щоб допомогли пiдготувати оборону Якщо почнеттся вiйна та план евакуацis так хлопцiв даже в залу до депутатiв не пустили та не стали слухати коли один з хлопцiв зайшов таки до зали де вони засiдали

https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 05:45
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Як в Маріуполі в театрі. Будьте прокляті, кацапи!
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06.04.2022 03:10 Відповісти
Як би в людей була зброя, ці шакали вже давно або були переполовинені або ховалися і трусилися. Цеж як боятися треба,щоб людину без зброї, щей руки звязувати..... А з безбройними жінками і дітьми та зграя недоармія парашостана завжди вміла воювати. А як тільки попадається в руки нашому воїну,то плаче падло, і до мами проситься. Ті що в полоні соплі розпускають і на навчаня їхали, думаєте не робили би те саме із мирними людьми без зброї?
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06.04.2022 03:21 Відповісти
Шо ти мелеш, п'янь? Шо б ти зробив з тією 'зброєю' проти колони танків?
Не хочеш в армію, то хоч не вимахуйся тут.
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06.04.2022 03:36 Відповісти
А що робили зі зброєю УПА? Нагадаю, що УПА - це звичайні селяни.
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06.04.2022 04:29 Відповісти
Да, УПА прямо в лоб танки атакували. Ти хворе..
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06.04.2022 08:38 Відповісти
Коктейлями бандеровскими технику врага поили во все времена , пока не догорят
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06.04.2022 11:07 Відповісти
* трохи не по темі. Оте Єрко - ще той гандон. Якби наші правоохоронні органи поцікавались як збирається податок на землю в Бородянському районі , а головне : КУДИ ТІ КОШТИ ІДУТЬ.....(в кишеню Єрку) ... і це тільки один епізод.
П.С.
... слідкуйте за руками, куди підуть гроші на відбудову Бородянки
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06.04.2022 03:57 Відповісти
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
Ось дуже моторошне вiдео яке може пояснити ще щось про Бородянку.
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06.04.2022 05:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4 https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4

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06.04.2022 08:02 Відповісти
Це відео потрібно подивитися кожному, щоб не було більше " я политикой не интересуюсь"
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06.04.2022 09:37 Відповісти
Подивиться на YouTube будь ласка.
Коли хлопцi ветерани зрозумiли що буде вiйна то вони почали готуватись та перед вiйной приходили до депутатiв Бородянки щоб допомогли пiдготувати оборону Якщо почнеттся вiйна та план евакуацis так хлопцiв даже в залу до депутатiв не пустили та не стали слухати коли один з хлопцiв зайшов таки до зали де вони засiдали

https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 05:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4 https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4

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06.04.2022 08:03 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
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06.04.2022 09:03 Відповісти
Я вважаю, що оте Єрко насправді задоволене , бо по-перше, спалена документація назавжди поховає докази про корупційні злочини бородянського кодла з ним самим на чолі, а по-друге, зараз будуть гроші на відновлення, які звичайно будуть вкрадені.
Я б одразу радив громадськості та правоохоронним органам слідкувати.
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06.04.2022 09:45 Відповісти
 
 