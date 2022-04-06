Рашисти у Бородянці стріляли по тих, хто намагався дістати людей з-під завалів, - очільник селища Єрко

Російські окупанти розстрілювали беззбройних людей та не давали вивезти їх з-під обстрілів.

Про це розповів в. о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не звертаючи уваги на те, що по них ніхто не відкривав вогню. У нашої територіальної оборони були тільки автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", - зазначив він.

На самому початку, коли жителі Бородянки намагалися виїхати з селища на власних автомобілях, російські окупанти відкрили по них вогонь з автоматів. Тоді з'явилися перші загиблі - 8 жителів селища.

"Першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які знаходилися у підвалах, виявилися заживо похованими. Ми зразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР - і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них письмово - розкопувати вони не дозволили", - розповів Єрко.

Скільки людей досі поховані під завалами багатоповерхівок - наразі не може сказати ніхто.

Також дивіться: "Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії": На Київщині жінка "віджала" у російських окупантів боєприпаси. ВIДЕО