"Укрзалізниця" за добу евакуювала понад 8 тисяч людей із Краматорська і Слов'янська
АТ "Укрзалізниця" допомогло в евакуації понад 8 тис. людей із Краматорська та Слов'янська Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у Фейсбуку.
Зазначається, що протягом 5 квітня "Укрзалізниця" взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій.
Зокрема, з Краматорська було вивезено 4500 осіб, зі Слов'янська - 3900.
Крім того, було вивезено 1500 людей із Лозової та приблизно 5500 - з Покровська.
Залізничники також відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.
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Olexa Pluzh
показати весь коментар06.04.2022 07:00 Відповісти Мені подобається 0
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