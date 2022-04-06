"Укрзалізниця" за добу евакуювала понад 8 тисяч людей із Краматорська і Слов'янська

АТ "Укрзалізниця" допомогло в евакуації понад 8 тис. людей із Краматорська та Слов'янська Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у Фейсбуку.

Зазначається, що протягом 5 квітня "Укрзалізниця" взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій.

Зокрема, з Краматорська було вивезено 4500 осіб, зі Слов'янська - 3900.

Крім того, було вивезено 1500 людей із Лозової та приблизно 5500 - з Покровська.

Залізничники також відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.

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