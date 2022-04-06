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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Оперативна інформація станом на 6:00 6 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася сорок друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.

Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не відкидається використання території самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків.

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"Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їхню малу чисельність.

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоні тактичні групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі становлять приблизно 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша - виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область.

На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку, перебувають на території Республіки Білорусь. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їхнього перегрупування та посилення інших угруповань. Не відкидається залишення на території Республіки Білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Республіці Білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

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"За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії становлять приблизно 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади", - повідомили в Генштабі.

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій у районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Також читайте: Російські окупанти намагаються покращити положення своїх підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах, - Генштаб ЗСУ

Ворог у результаті наступальних дій Збройних Сил України втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507)


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Топ коментарі
+15
https://t.me/military_az/16592 В Украине с почестями отправляют в последний путь этнического азербайджанца,который сражаясь за Украину погиб в боях. Исполняют гимн Азербайджанской Республики на украинском языке.
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06.04.2022 07:14
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.04.2022 07:15
+8
"...Известный израильский предприниматель, один из бывших владельцев ЮКОСа Леонид Невзлин в интервью Юлии Латыниной рассказал о том, "куда исчез Шойгу".

Невзлин рассказал: "Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули - там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими.
Была информация, что он был и в Китае, и не только, но в Китае ему отказали. Вместе с тем в Корее он просидел дольше всего. Это была его конечная точка. Неизвестно, какие арсеналы есть у КНДР, но, все равно, я уверен, их не хватит для преодоления устойчивости украинской стороны"
показати весь коментар
06.04.2022 07:23
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https://t.me/military_az/16592 В Украине с почестями отправляют в последний путь этнического азербайджанца,который сражаясь за Украину погиб в боях. Исполняют гимн Азербайджанской Республики на украинском языке.
показати весь коментар
06.04.2022 07:14 Відповісти
я не знаю, якої віри він був
зараз це не важливо

але він був ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
інакше ніхто не зібрав би тих, хто його проводжав у останню путь разом

Азербайджан, ДЯКУЮ
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06.04.2022 08:47 Відповісти
Героям слава!
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06.04.2022 20:50 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
06.04.2022 07:15 Відповісти
Не знаю, який алєнь подає таку "оперативну інформацію", але це - переливання з одної сторони моста у річку з другої. ЧИСЛА Людям цікаві, а ГОЛІ співи про "події" - вплив на психологічний стан загальної маси населення. Карта де? Малюнок має серйозну "вагу" навіть для вирішення того самого питання,в яке Штаб бависи.
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06.04.2022 07:19 Відповісти
...алєнь рукавадіт стадам лапатних алєнєй-котороє лапатнікі клічут армієй...
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06.04.2022 07:25 Відповісти
Карти на відповіних сайтах. Наприклад: https://liveuamap.com/
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06.04.2022 08:51 Відповісти
Мадам, сайти не тут. А те, що нашльопано, картини не робить. Майору у відставці, який ЧУДОВО розуміє, що він не Вам написав, ваші подарунки ніц не потрібні.
показати весь коментар
06.04.2022 12:53 Відповісти
"...Известный израильский предприниматель, один из бывших владельцев ЮКОСа Леонид Невзлин в интервью Юлии Латыниной рассказал о том, "куда исчез Шойгу".

Невзлин рассказал: "Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули - там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими.
Была информация, что он был и в Китае, и не только, но в Китае ему отказали. Вместе с тем в Корее он просидел дольше всего. Это была его конечная точка. Неизвестно, какие арсеналы есть у КНДР, но, все равно, я уверен, их не хватит для преодоления устойчивости украинской стороны"
показати весь коментар
06.04.2022 07:23 Відповісти
Слава Украине!!!
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06.04.2022 07:52 Відповісти
хтось пояснить ось це?
На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Джерело:
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06.04.2022 08:06 Відповісти
А ще цікаво - через повітряний простір якої країни вони мають туди потрапити? Кількість варіантів дуже обмежена
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06.04.2022 08:25 Відповісти
Саме це мене і цікавить і бентежить. Невже через члена НАТО Румунію? Чи навіть гірше?
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06.04.2022 08:52 Відповісти
Попасти вони можуть туди тільки тільки через Україну, що дуже сумнівно. Від аеродрому до українського кордону кілометрів десять. Так що це буде чергова Чорнобаївка.
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06.04.2022 09:08 Відповісти
Мені цікаво,вже треба писати що Татаров допоміг сісти кацапським літакам в Тирасполі,чи пізніше?Ну і активно цьому сприяв Єрмак,звичайно. Мене дуже бентежить ще те,що Придністровя стає другою Білорусією.І не держава,і аеродром цілий- і полетять по Україні і літаки, і ракети.
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06.04.2022 10:01 Відповісти
 
 