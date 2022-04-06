"Працювати разом у Києві - це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу", - Зеленський про візит керівництва Єврокомісії

У Києві очікують візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у традиційному відеозверненні в ніч із вівторка на середу президент України Володимир Зеленський.

"Готуємось прийняти вже найближчим часом президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу. І не лише в Європі. Тому що зараз Київ – це столиця глобальної демократії, боротьби за свободу для всіх на європейському континенті", – сказав він.

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