"Працювати разом у Києві - це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу", - Зеленський про візит керівництва Єврокомісії
У Києві очікують візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у традиційному відеозверненні в ніч із вівторка на середу президент України Володимир Зеленський.
"Готуємось прийняти вже найближчим часом президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу. І не лише в Європі. Тому що зараз Київ – це столиця глобальної демократії, боротьби за свободу для всіх на європейському континенті", – сказав він.
Топ коментарі
+5 dihlofos
показати весь коментар06.04.2022 08:04
+3 Volodymyr Volodymyr #490180
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+3 Олена Тихонова #468839
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а в мацкві ще жаби квакали..
Зе тоже замахнулся на "самороспуск", а готов ли он будет покинуть эту ДЕКОРАЦИЮ, если они ничего не сделают, не лишат паРашку право вето и не самороспустятся?
Думаю, что нет, потому что он НЕУМНЫЙ и БЕСПРИНЦИПНЫЙ, гаразд делать громкие заявления, а дел ноль - ПУСТОЗВОН!
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·
Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.
В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.
Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.
С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.
Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.
Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.
Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
И снова тролли и полезные Кремлю дебилы продолжают разгонять зрадофилию во время войны. Офигеть.
Этого подонка Касьянова надо было повесить на одной сосне с Янукоевичем и Мертветчуком. Может тогда от него была бы польза.
Зеленский на сегодня - Верховный Главнокомандующий. Вы предлагаете в разгар войны устроить хунту и его убить? сделать приятное Верховному Главкому армии РФ путину?
73% дебилов выбрали этого мудака Президентом. Потому в том числе у нас сегодня война. Но срать на него и требовать прямо сейчас его линчевать - еще большая тупость чем его выбрать в разгар войны.
зе ретельно відбирав власну команду українців-патріотів (татаров, єрмак, подоляк, арахамія, тищенко і решта покидьків)!
зе ніколи не брехав і не порушував ЗАКОН ( близько 60 порушень закону - дрібниця)!
От розповісти про все це і треба дати йому час.
А звичайні зелозунги набридли ще в 2019р