УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5520 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 631 10

"Працювати разом у Києві - це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу", - Зеленський про візит керівництва Єврокомісії

боррель,ляєн

У Києві очікують візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у традиційному відеозверненні в ніч із вівторка на середу президент України Володимир Зеленський.

"Готуємось прийняти вже найближчим часом президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу. І не лише в Європі. Тому що зараз Київ – це столиця глобальної демократії, боротьби за свободу для всіх на європейському континенті", – сказав він.

Читайте: Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії

Автор: 

Єврокомісія (2144) Зеленський Володимир (23705) Київ (19423) фон дер Ляєн Урсула (763) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Новое ООН должно быть в Киеве. Старое - на мусорку истории.
показати весь коментар
06.04.2022 08:04
+3
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·



Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.

В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.

Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.

С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.

Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.

Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.

Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
показати весь коментар
06.04.2022 08:14
+3
Цензор усі виступи "найвеличнішого" на цитати розбиває, як головні новини дня.
показати весь коментар
06.04.2022 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Київ- звідси почалось Христианство..Бог нас збереже
а в мацкві ще жаби квакали..
показати весь коментар
06.04.2022 07:50 Відповісти
Новое ООН должно быть в Киеве. Старое - на мусорку истории.
показати весь коментар
06.04.2022 08:04 Відповісти
Не может быть никакого "нового ООН" с нынешними международными ЧИНУШАМИ, протирающими штаны в уютных кабинетах на мягких креслах за щедрый бюджетный счет.
Зе тоже замахнулся на "самороспуск", а готов ли он будет покинуть эту ДЕКОРАЦИЮ, если они ничего не сделают, не лишат паРашку право вето и не самороспустятся?
Думаю, что нет, потому что он НЕУМНЫЙ и БЕСПРИНЦИПНЫЙ, гаразд делать громкие заявления, а дел ноль - ПУСТОЗВОН!
показати весь коментар
06.04.2022 09:41 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·



Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.

В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.

Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.

С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.

Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.

Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.

Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
показати весь коментар
06.04.2022 08:14 Відповісти
Эта мразь Касьянов - был лидером и рупором зрадофилов во время Порошенко. Эта мразь ответственна за то что у нас 73% населения оболванено и выбрали клоуна Зелю президентом.

И снова тролли и полезные Кремлю дебилы продолжают разгонять зрадофилию во время войны. Офигеть.

Этого подонка Касьянова надо было повесить на одной сосне с Янукоевичем и Мертветчуком. Может тогда от него была бы польза.
показати весь коментар
06.04.2022 10:21 Відповісти
Цензор усі виступи "найвеличнішого" на цитати розбиває, як головні новини дня.
показати весь коментар
06.04.2022 08:18 Відповісти
а вы бы хотели - кого? Путина? а фиг вам.

Зеленский на сегодня - Верховный Главнокомандующий. Вы предлагаете в разгар войны устроить хунту и его убить? сделать приятное Верховному Главкому армии РФ путину?

73% дебилов выбрали этого мудака Президентом. Потому в том числе у нас сегодня война. Но срать на него и требовать прямо сейчас его линчевать - еще большая тупость чем его выбрать в разгар войны.
показати весь коментар
06.04.2022 10:19 Відповісти
зе героїчно будував Збройні Сили України (зірвані оборонні замовлення, на дороги в 1,5 рази більше ніж на оборону етс)!
зе ретельно відбирав власну команду українців-патріотів (татаров, єрмак, подоляк, арахамія, тищенко і решта покидьків)!
зе ніколи не брехав і не порушував ЗАКОН ( близько 60 порушень закону - дрібниця)!
От розповісти про все це і треба дати йому час.
А звичайні зелозунги набридли ще в 2019р
показати весь коментар
06.04.2022 10:36 Відповісти
Слухала вчора розумну людину на ютубі. Виявляється, Єрмак, Подоляк, Татаров не держслужбовці, а значить не влада. Отже їх критикувати треба.
показати весь коментар
07.04.2022 09:18 Відповісти
 
 