Унаслідок обстрілів Рубіжного загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень, - Гайдай

Унаслідок ворожих обстрілів населеного пункту Рубіжне, що на Луганщині, загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Це наслідки учорашніх обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєверодонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. У старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи", - повідомив він.

За його словами, під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро - зазнали поранень. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

"Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини", додав Гайдай.

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