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Новини Війна
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Лише за один день підрозділ Героя України Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки російських окупантів

євген,шаматалюк

За один день підрозділ Героя України Євгена Шаматалюка знищив 90 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Арміяinfo, передає Цензор.НЕТ.

Командир десантно-штурмового підрозділу Євген Шаматалюк зараз перебуває на Харківщині, безпосередньо на бойових позиціях. Тому більшість подробиць воєнних операцій поки що приховані за грифом "секретно". Та навіть ті "скромні" факти, які обережно дозволяють оприлюднити — вражають. Лише за один день підрозділ молодого командира відбив чотири потужні атаки агресора, знищив 30 одиниць броньованої та 60 одиниць автомобільної техніки, чималу кількість особового складу.

Окупантам не залишилось нічого іншого, ніж відступити. Окрім того, підрозділ Шаматалюка взяв у полон десяток російських військовослужбовців разом зі зброєю та спорядженням.

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Офіцер — родом із невеличкого містечка Тульчина, що на Вінниччині. Він починав війну лейтенантом, заступником командира роти 79-ки. Кордон із Кримом, Волноваха, Слов’янськ, Дмитрівка, ДАП… Географія бойових дій Євгена вражала ще тоді, в лейтенантські роки.

"Наш перший бій відбувся 3 червня 2014-го біля Красного Лиману, де підрозділ потрапив у засідку, розповідає Євген. Тоді ми втратили першого побратима — Юрія Власенка. Перша доповідь із цифрою 200… А ти маєш і далі виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Розгубленості не було, було розуміння відповідальності за життя підлеглих".

Наприкінці липня 2014-го Євген дістав своє перше поранення. Тоді колона потрапила у ворожу засідку під час розвезення боєприпасів та продовольства між опорниками.

"28 липня бригада була оточена, — розповідає Євген. — Нам поповнили боєкомплект і продовольство, волонтери привезли засоби захисту. Потрібно було це все передати бійцям. Потрапивши у засідку українські БТРи погнали на всіх парах через посадку, хлопці відстрілювались. Та в якусь мить я разом із товаришем злетів із БТРа. Дивився вслід колоні й радів, що вони прорвались. Поранення ноги, що дістав тоді, не давало нормально рухатись, тож довелось добиратись до наших позицій поповзом. Пізніше вдалось вийти на зв’язок із командиром, десантники нас забрали, українці своїх ніколи не кидають".

Тоді все обійшлось. Шпиталь, лікування і вже восени Євген був знову в строю.

Відновившись, військовий зі своїми побратимами відправився в ДАП. А там — нова неймовірна історія. Два наших БТР підбив ворожий танк. В одній із машин був Євген, він зазнав множинних поранень черевної порожнини, та продовжував витягувати людей.

"У БТРі все палало. Хтось допомагав пораненим, хтось відходив від контузії, а хтось — вже не підіймався… В одну мить ми втратили сімох побратимів… Я одночасно хапався за зброю та намагався допомогти хлопцям. Навіть не одразу зрозумів, що теж поранений", - ділиться командир.

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Після — довге та тяжке лікування, кілька складних операцій. Але вижив. Не важко здогадатись, де був Женя вже у 2015-му. Трішки "залатаний" та знову у бойовому строю з побратимами.

Скільки бойових ротацій на рахунку Євгена важко і підрахувати. Десятки тяжких боїв, десь успішні, десь не дуже, але бойовий дух та відважність — завжди на максимальних потужностях.

За якісне виконання поставленого бойового завдання, збереження боєздатності підрозділів, завдання противнику серйозних втрат, Указом Президента України від 26 березня 2022 року майору Шаматалюку Євгену Вікторовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Автор: 

Герой України (313) ЗСУ (7507) Херсонська область (5711)


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Топ коментарі
+74
Велика подяка та безмежна шана. Дякуємо тобі!
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06.04.2022 08:56
+70
Це Українські Супергерої...Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 08:57
+55
Храни Вас Бог
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06.04.2022 08:55
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Главное чтобы мусор не разбегался...
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06.04.2022 08:53 Відповісти
Умнички
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06.04.2022 08:54 Відповісти
Храни Вас Бог
показати весь коментар
06.04.2022 08:55 Відповісти
Велика подяка та безмежна шана. Дякуємо тобі!
показати весь коментар
06.04.2022 08:56 Відповісти
Це Українські Супергерої...Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 08:57 Відповісти
одна із перлин до пласту новітньої Української Героїки
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06.04.2022 09:34 Відповісти
Ну, коли в цих покидьків вже нарешті скінчиться техніка ?
Наші їх б'ють і б'ють, а навала суне далі.

Хай Вас і Ваших побратимів оберігає Небо !
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06.04.2022 08:57 Відповісти
бо то нечисть і ім'я їм легіон. Але добро переможе, так було завжди і буде.
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06.04.2022 11:13 Відповісти
а зачем светить имя героя ?? Кацапи могут якусь подлянку ему в Тульчине зробити (або родині)
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06.04.2022 09:00 Відповісти
кацапи це хто?? - татарови, єрмаки, партнови, бойки, киви, шуфричі, рабіновичі, бужанські, дубінські, мураєви....??
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06.04.2022 09:11 Відповісти
Саме так!
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06.04.2022 10:19 Відповісти
є й такі про кого ми не знаємо.
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06.04.2022 11:24 Відповісти
Героям Слава та низкий уклін,дивує лише те, чого йому не присвоіли Героя Украіни раніше
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06.04.2022 09:02 Відповісти
Справжній козак, з козацького краю.
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06.04.2022 09:03 Відповісти
Всім зрозуміло, що без українців маскалі ніколи не будуть мати воєнних перемог. У нас - герої, у них - різники-мародери, вбивці, гвалтівники, садисти, злодії, брехачі, одним словом - росіяни.
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06.04.2022 09:03 Відповісти
Пора уже "зирку" заменить на тризуб героя
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06.04.2022 09:10 Відповісти
до-речі...НЕ погана ідея: ТРИЗУБ ГЕРОЯ УКРАЇНИ! треба створити петицію та просувати по всіх Украінських медіа....
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06.04.2022 09:13 Відповісти
Є "Народний герой" з тризубом.
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06.04.2022 09:19 Відповісти
Совок тянет свои щупальца из прошлого...
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06.04.2022 09:19 Відповісти
єто да..
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06.04.2022 09:28 Відповісти
Зірка це СЯВОК НАТУРАЛЬНИЙ. Треба Тризуб.
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06.04.2022 11:46 Відповісти
Респект!!!
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06.04.2022 09:11 Відповісти
Шаматюка в Президенти України на слідуючих виборах!
Військові!
Ідіть у владу, захистіть Україну від зрадників у владі!
Це не менш важливо ніж фронт!
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06.04.2022 09:11 Відповісти
Военное дело и управление государством разные вещи.
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06.04.2022 09:18 Відповісти
В военное и послевоенное время управление государством все таки лучше доверить военному человеку чем туповатому читателю с телесуфлера( кстати спичрайтеру респект,тексты отменные).Управление государством в военное время и брынчание писюном на корпоративах это разные вещи.
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06.04.2022 09:56 Відповісти
А 95квартал что-то понимают в управлении государством?
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06.04.2022 10:12 Відповісти
важко не погодитись. Але посередня гра актором у фільмах з ідіотськими сюжетами та кривляння на сцені - теж з державним управлінням якось не вяжеться. Лейтенант мав вищу освіту з самого початку. Якщо піде вчитися далі, то все залежить від його світогляду і запасу знань. Приймати виважені і ефективні рішення він, як бачимо, вже навчився.
Частина українців (а я надіюсь, що спілкуюся саме з таким) перебувають в системі мислення москалів - вошдь-нарот. А насправді повинно бути, що президент має бути носієм заявленої виборцям політики. А контроль і поради кращого чину тієї політики повинні бути інші люди. І не тільки військові. Тетрада (більша ніж тріада) влади: президент і уряд (виконавча), рада (сейм, скупа - законодавча), судова (нагляд і вирішення спору), контроль суспільства на рівні медіа та об'єднань громадян. Суспільство обирає і делегує повноваження всім чотирьом гілкам.
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06.04.2022 10:14 Відповісти
все ж таки більше спільного ніж проведення шоу і корпоративів виходить, принаймні судячі з того що в оточенні Президента усіляка шушара, а він і не збирається від того лайна відчиститися. Ну що, в цілій країні нікого немає розумнішого за дерьмака, серйозно? у нас кожен Президент так, завжди в оточенні усіляка дрянь!
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06.04.2022 11:27 Відповісти
Майору дати бригаду, звання бригадного генерала і орден Богдана Хмельницького.
Героям Слава.
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06.04.2022 09:18 Відповісти
Героям Слава!
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06.04.2022 09:23 Відповісти
Главное дать возможность реализовать свой талант
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06.04.2022 09:26 Відповісти
Приємне спокійне обличчя, сповнене інтелектом.
Таким і має бути командир, що веде в бій за Батьківщину!
Живи 100 років, хлопче, і бий фашистів!
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06.04.2022 09:29 Відповісти
Слава Українським воїнам
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06.04.2022 09:40 Відповісти
Какая же все таки разница между 2014 годом, когда вражеский танк подбивает два наших БТРа и 2022, когда десантное подразделение уничтожает 30 единиц бронированной и в два раза больше небронированной техники. Насколько выше стал уровень боеспособности ВСУ.
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06.04.2022 09:44 Відповісти
молодец!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.04.2022 09:46 Відповісти
Ха, майор! Кто-то уже подполкана взял просто языком ворочая, вот это взлёт.
Надеюсь, что именно на таких майорах и будет опираться наша послевоенная страна.
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06.04.2022 10:06 Відповісти
Справжній козарлюга, запеклий такий справжній.....
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06.04.2022 10:07 Відповісти
"містечка Тульчина" - У вас на цензорі все в порядку? Може ще повну адресу виложите? Ідіотизм вищого порядку! Нехай тепер ворог знає де шукати родину Героя!
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06.04.2022 10:17 Відповісти
И лицо бы надо закрыть...
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06.04.2022 10:27 Відповісти
Честь відважному земляку!!!
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06.04.2022 10:28 Відповісти
Воєнної удачи тобі, майоре! Борони Україну, а Бог хай береже тебе і наших воїнів!
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06.04.2022 10:28 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.04.2022 10:28 Відповісти
Слава Герою!
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06.04.2022 10:39 Відповісти
ВОЇНИ -звільняють а бєНЯренигат і такаж команда-здаєєє....
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06.04.2022 10:43 Відповісти
Вот и пусть деблокирует Мариуполь... А то бодро считаем железяки и перестали считать погибших
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06.04.2022 11:01 Відповісти
Трижды Герой!
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06.04.2022 11:09 Відповісти
Слава героям ! так тримати ми вдячні вам.
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06.04.2022 11:10 Відповісти
Марвелівські супергерої і поряд не стоять
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06.04.2022 11:10 Відповісти
Тільки із міркувань безпеки, думаю не варто зараз оприлюднювати ім'я та фамілії наших героїв.
Непоодинокі випадки коли виродки рашисти на окупованих територіях потім по спискам шукають людей.
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06.04.2022 11:13 Відповісти
Вже немає жодних сумнівів, що ЗСУ має хребет з молодих, але дуже ефективних командирів, які здатні забезпечити захист країни за умов наявності ******** зброї.

Думаю, частину цих військових менеджерів можуть підсилити цивільну владу країни, щоб щонайменше - вичистити її від прокацапських виродків.
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06.04.2022 11:24 Відповісти
90 одиниць за день ... скільки ж залізяччя у рф ??
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06.04.2022 12:18 Відповісти
такие офицеры гордость . честь и будущее УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА --- ЭТИ ЛЮДИ ЦВЕТ НАЦИИ И ЗСУ . СЛАВА ГЕРОЯМ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РАШАФАШИСТОВ
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07.04.2022 08:51 Відповісти
 
 