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Новини Війна
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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 167 дітей, 279 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 6 квітня 2022 року більше 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

При цьому 167 дітей загинуло та більше 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ..

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Стало відомо, що 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка військовими РФ загинула 13-річна дівчинка.

4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецькій області поранено двох малолітніх дітей.

Триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Із лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний ценр м. Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезено з м. Маріуполя Донецької області до міста Саранськ Російської Федерації.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17250) діти (5050) смерть (6742) воєнні злочини (1853) Офіс Генпрокурора (3243)


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цілеспрямоване винищення української нації
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06.04.2022 09:06 Відповісти
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06.04.2022 09:26 Відповісти
Я не думаю, що це повна інформація. За украінськими офіційними даними, усього по Украіні загинуло біля 1500 цивільних, тоді як тільки мер і заступник у Маріуполі оцінюють на 10-20 тисяч тільки у них у місті.
На жаль, навіть і поховати усіх не вдасться, бо вже йдуть батальйони орків з пересувними крематоріями.
Йдуть ховати сліди злочинів, які вони вчинили проти людства на наших землях.

Не сховають!

За всю кров, біль і сльзи нелюдам сповна воздасться!
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06.04.2022 22:27 Відповісти
Мариуполь только 210 детей в новостях постоянно говорят .
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06.04.2022 23:11 Відповісти
 
 