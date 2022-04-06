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Новини Війна
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 1480 цивільних, - ООН

буча

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1480 випадків загибелі та 2195 поранень цивільного населення України, загалом 3675 жертв російського повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку розв’язаної РФ війни, опублікованому 5 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, серед убитих - 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 253 чоловіка, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1565 дорослих, стать яких поки що невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 167 дітей, 279 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

Автор: 

ООН (3342) смерть (6742) жертви (1785)


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Эти данные далеко не полные...погибло гораздо больше...
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06.04.2022 09:31 Відповісти
Любые данные ООН нужно умножать на 10, а то и 20. Кто-то знает, зачем нужна эта шарашкина кантора?
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06.04.2022 09:37 Відповісти
В абревіатурі потрібно видалити букву "Н" - лишаться дві цифри, що і є реальністю.
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06.04.2022 09:38 Відповісти
В одній Бородянці загинуло більше.
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06.04.2022 09:39 Відповісти
Если цифру умножить на 30-то примерно.., но думаю, что и больше
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06.04.2022 09:43 Відповісти
А ООН щось типу коментаторів в футболі...
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06.04.2022 09:42 Відповісти
Бред какой-то! Математики..
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06.04.2022 09:44 Відповісти
Ви ще дані від параші наведіть. Мова уже про десятки тисяч!
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06.04.2022 09:45 Відповісти
 
 