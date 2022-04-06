З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 1480 цивільних, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1480 випадків загибелі та 2195 поранень цивільного населення України, загалом 3675 жертв російського повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в щоденному повідомленні УВКПЛ, яке фіксує жертви від початку розв’язаної РФ війни, опублікованому 5 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, серед убитих - 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 253 чоловіка, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1565 дорослих, стать яких поки що невідома.

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Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.