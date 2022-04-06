Ситуація в регіонах: найбільш неспокійно ніч минула для Вінниччини та Дніпропетровщини, на Херсонщині тривають бої, продовжуються обстріли Харкова, - звіти ОВА
Повітряна тривога цієї ночі лунала у більшості регіонів, українські захисники в низці областей збили ворожі ракети. Продовжуються обстріли житлових кварталів та бойові дії.
За даними обласних військових адміністрацій такою є ситуація в регіонах станом на 8.00 6 квітня 2022 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Так, на Вінниччині вночі було влучення в інфраструктурний об’єкт у м. Козятин. Обсяги ушкоджень з’ясовуються. Постраждалих немає.
Дніпропетровщина: два прильоти за ніч, влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. Рятувальники й досі борються з вогнем. Попередньо - без жертв.
Львівщина: цієї ночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформації про постраждалих станом на ранок немає.
На Херсонщині бої тривають на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області на межі гуманітарної катастрофи, багато сіл і селищ області без світла і води. Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях області тривають бойові дії.
Харків: хаотичні нічні обстріли житлових районів продовжуються. Тривають бої по Ізюмському напрямку, наші ЗСУ вчора ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.
Луганщина: обстріли російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєверодонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.
Донеччина: обстріли Очеретинської, Торецької ТГ. В результаті обстрілів — руйнування житла, одна жінка загибла. Ввечорі — обстріли Мар'їнки, Авдіївки. Руйнування житла. Селища Нью-Йорк і Південне — без газу.
Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж МКЧХ не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців із Бердянська.
На Чернігівщині та Київщині тривають роботи з розмінування в населених пунктах, що були під росіянами.
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.
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